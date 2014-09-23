Duvarlarınız için 10 parlak fikir

Evinizin çehresini değiştirmek istiyorsanız, mobilyaları bir an için unutup duvarlarınıza bakın. Etrafınızı çevreleyen o dört duvar aslında öyle büyük bir değişim potansiyeli sunuyor ki, çok zahmetsiz bir şekilde evinizde bambaşka bir hava estirmeniz mümkün. Fotoğraflar, tablolar, duvar askıları, raflar eklemek ya da daha derinden girip duvardaki her şeyi söküp duvarı orijinal haline getirmek yapabileceklerinizden sadece birkaçı.

Sonbaharda yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız, evinizin duvarlarından ya da genel atmosferinden sıkıldıysanız, sizin için uzmanlarımızın önerilerine bakarak bazı parlak fikirler derleidk. İşte en minimalinden en cesur ve risklisine kadar duvarlarınızın çehresini değiştirebilecek 10 parlak fikir.