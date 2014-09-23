Duvarlarınız için 10 parlak fikir

Evinizin çehresini değiştirmek istiyorsanız, mobilyaları bir an için unutup duvarlarınıza bakın. Etrafınızı çevreleyen o dört duvar aslında öyle büyük bir değişim potansiyeli sunuyor ki, çok zahmetsiz bir şekilde evinizde bambaşka bir hava estirmeniz mümkün. Fotoğraflar, tablolar, duvar askıları, raflar eklemek ya da daha derinden girip duvardaki her şeyi söküp duvarı orijinal haline getirmek yapabileceklerinizden sadece birkaçı.
Sonbaharda yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız, evinizin duvarlarından ya da genel atmosferinden sıkıldıysanız, sizin için uzmanlarımızın önerilerine bakarak bazı parlak fikirler derleidk. İşte en minimalinden en cesur ve risklisine kadar duvarlarınızın çehresini değiştirebilecek 10 parlak fikir.
İç dekorasyonda son yılların gözde akımlarından biri de beyaz bir duvarı, asimetrik ve düzensiz görünen çerçevelerle donatmak. Bunun tabii en önemli avantajı evinizin duvarlarına tamamen kişisel bir damga vurabiliyor olmanız. Bu tarz kalabalık dizilmiş çerçevelerin içindeki tablo, poster ya da fotoğraflar zaten tek tek bakılmaları için değil, bütünlüklü bir kompozisyon olarak düşünülüyor genellikle. Örneğin bu oturma odasında, aşağı yukarı aynı boyutta siyah çerçevelerin kullanıldığını görüyoruz. Aslında her türden ve her boyuttan çerçeveyle en az bunun kadar dikkat çekici bir etki yaratmak mümkün. Bunları kullanacağınız mekânın genel atmosferine bağlı olarak farklı renklerde ya da tamamen farklı boyutlarda çerçeveler de hoş bir görünüm yaratabilir. Hattâ bu işi daha zahmetsiz halletmek istiyorsanız, gidip yeni çerçeveler almak yerine, elinizdeki çerçeveleri kullanarak farklı kompozisyonlar deneyin ve yarattığı etkiyi görüp kararınızı ona göre verin. Belki de zaten mucizevi kompozisyonun parçaları kapalı sandıklarda keşfedilmeyi bekliyorlar.
Sevdiğiniz bir desen ya da fotoğrafı bastırıp, güzel bir çerçeveyle ya da çerçevesiz olarak duvarınıza asmak evinizde uygulayabileceğiniz en basit ve etkili dekorasyon yöntemlerinden biridir. Bu örnekte, hem bastırılan desenin evin genel havasıyla uyum içinde oluşu, hem de büyüklüğü; normalde son derece monoton bir etki yaratan duvarı ve dolayısıyla da evin genel havasını birdenbire değiştiriyor.
Duvar kâğıdı deyince aklınıza Türkiye'de 70'li yıllarda kullanılan gri ağırlıklı, iç karartıcı desenler geliyorsa, yeniden düşünün. Zira artık duvar kâğıdı konusunda seçenekler çok çok artmış durumda ve evinizin havasını değiştirmenin hem ucuz, hem de garantili yollarından biri duvar kâğıdı. Bu örnekte gördüğünü gibi, duvar kâğıdını illâ ki evin en büyük duvarına ya da bir duvarın tamamına uygulayacaksınız diye bir kural da yok. Bu fotoğraftaki göz alıcı şarap kırmızısının tonu siyah heykelle de ilgi çekici bir kontrast oluşturarak, normalde hiç dikkatinizi çekmeyecek bir duvar kesitini birdenbire evin en dikkat çekici köşelerinden biri haline getiriyor.
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şuraya da küçük neşeli bir bulut konduralım diye söze girip tek bir bulut ilavesiyle tabloya bambaşka bir etki katar. Aynı şeyi siz de canlı renk ilaveleriyle evinizin duvarlarında uygulayabilirsiniz. Örneğin normalde beyaz ağırlıklı, ahşap tezgâhlı bu mutfakta, güçlü bir renk olan turuncunun ilavesi mekânı anında monotonluktan kurtarıp, normalde dönüp bakmayacağınız o duvar kesitine ister istemez dikkat kesilmemizi sağlıyor.
Etrafı beyaz ve bej tonlarıyla çevrili bir duvarı siyaha boyamak ilk anda biraz aşırı bir fikir gibi görünebilir, ama uygulamada durumun farklı olduğunu siz de takdir edersiniz herhalde. Son zamanların gözde trendlerinden biri olan monokromun bu riskli uygulamasında, siyahın oluşturduğu güçlü kontrast sayesinde inci beyazı, tasarım küvet de öne çıkmış oluyor. Ayrıca böylesine modern bir banyonun, son derece klasik bir şamdanla nasıl tamamlandığına da dikkatinizi çekelim.
Dekorasyonda bazen en cesur tercihler en basit olanlardır. Bu açık mutfaklı salonda olduğu gibi. Zira burada duvarla ilgili yegane dekorasyon duvara hiçbir şey yapmamak üzerine kurulu. Ne boya, ne sıva, ne de başka türlü bir dekoratif unsur. Ama gördüğünüz gibi tuğlanın özgünlüğü ve renk skalası, gerek mutfağın ahşap aksamıyla, gerek koyu renkli fırın ve ocakla, gerekse de zemindeki tahtayla gayet iyi uyum sağlıyor. Ayrıca ocağın üstünde kalan kısma da dokunulmamış olması tuğla duvarın yarattığı etkiyi daha da güçlendiriyor.
Günümüzde tasarımcılardan en çok duyacağınız sloganlardan biri,
az ama öz olabilir. Eğer siz de bu tarz minimalist bir yaklaşımdan yanaysanız, bu örnekte olduğu gibi duvarınıza yapacağınız tek ve küçük bir ilaveyle umulmadık derecede güçlü bir etki yaratabilirsiniz. Burada galerilerde gördüğümüz türden bir LED lambanın tam altına konulmuş olan beyaza boyalı geyik boynuzları, hem duvarla, hem evin geri kalanındaki beyaz mobilyayla uyum sağlıyor, hem de evinize bir sanat galerisi cazibesi katıyor.
Yatak odalarına nedense oturma odası kadar özen gösterilmez. Oysa günümüzün yaklaşık üçte birini geçirdiğimiz mekânın duvarlarını neden çıplak bırakalım ki? İşte size yatakodası duvarınız için cesur ve güzel bir seçim. Toprak tonlarının birbiriyle ve yerdeki gri karoyla uyumu ve yatağın hem konulduğu yer, hem de sadeliği, bu duvarı şahane bir ilave haline getiriyor. Baskı teknolojisindeki gelişmeler sayesinde, siz de bunun gibi tamamıyla kendi seçeceğiniz herhangi bir unsuru bastırıp evinizin çehresini değiştirebilirsiniz.
İçindeki kitapları okumayacaksınız bile, evinizde bir kitaplık bulunsun istemişsinizdir herhalde. Hele de zaten bir koleksiyonunuz varsa, bunu evinizin görünür bir duvarında sergilemek gayet güzel bir fikir olabilir. Tamam belki Internet ve elektronik kitaplar yüzünden kitaplıklar ve kitapların nesli tükenecek, ama bu yine de böyle tüm duvarı kaplayan bir kitaplığın evinize kattığı ağırbaşlılık ve değeri değiştirmiyor.
Son kertede, evinizin duvarları sizin kişisel damganızı ne kadar çok taşırsa, o kadar iyidir. Bu bağlamda, duvarınızla yapabileceklerinizin limiti yok. Örneğin çocuklarınız var ve evinizi onlar için daha eğlenceli ve öğretici bir hale mi sokmak istiyorsanız? İşte size tamamen sıradığı ama bir o kadar eğlenceli bir örnek. Hem çocukların yaratıcılığını körükleyecek, hem de onları tablet ya da bilgisayar ekranından uzak tutacak bir duvar. Tek yapmanız gereken basit bir kara tahta ilavesiyle etrafa birkaç tebeşir bırakmak.
Bu duvar uygulamarından siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.