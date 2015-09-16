Evinizde aynen uygulayabileceğiniz 10 farklı ev döşeme şekli

Zevklerinize ve kişiliğinize hitap eden yaşam alanları oluştururken, ev nasıl yapılır, nasıl dekore edilir sorusunun cevabını küçük dokunuşlarla da yakalayabilirsiniz. Özellikle doğadan unsurları ham hali ve benzeri formları ile taklit ederek sıcak bir atmosfer oluşturmada katkı sağlayabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissettirecek yaşam alanları dizayn etmek, farklı tarzlarda mobilya ürünleri kullanmanız ya da ruhunuza hitap eden duvar dekoru oluşturmanızla bağıntılı olabilir. Kırmızı tuğla duvar ve dekoratif duvar ışıklandırması ile sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Öte yandan ahşabın doğal ve sıcak renk tonlarındaki dokusu her evi güzelleştirmeye yetecektir.

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