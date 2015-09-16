현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Evinizde aynen uygulayabileceğiniz 10 farklı ev döşeme şekli

Meral Eser Meral Eser
Castanea Estate Stadtvillen, ADANK Bauträgergesellschaft GmbH ADANK Bauträgergesellschaft GmbH Akdeniz Oturma Odası
Loading admin actions …

Ev dekorasyonu ile ilgilenenler için oldukça fazla sayıda örnek ve farklı stillerde ev dizaynı fikirleri yakalamak mümkün. Kişiliğinize hitap eden stili bulmak için uzmanlar tarafından dizayn edilen oda, banyo veya mutfak modelleri örnekleri ile ilgilenmelisiniz. Örneğin Akdeniz stil ya da tropikal stil dekorasyon örnekleri sıcak atmosferi ile ruhunuza hitap ediyor olabilir. Öncelikle neyi istediğinizi belirginleştirmeli, kullanılan dokular, desenler, formlar veya renkler üzerinden hayalinizdeki evi yansıtacak ev dizaynı fikirlerini bulabilmelisiniz. Belirlediğiniz stillerde ev dekorasyonu nasıl yapılır, hangi detaylar ön plana çıkarılır, seçtiğimiz örneklerle fikir oluşturabiliriz. Uyum, ahenk ve estetiği yakalamak, bunu belli bir akımın ruhuyla birleştirerek ifade etmek bir hayli zor. Kimi zaman da sadece pratik fikirlerle, çok fazla masraf etmeden bazı detayları ön plana çıkararak evinizin atmosferini tamamen değiştirebilirsiniz. Daha fazla ev dekorasyonu örnekleri ile ilgilenenler için Hayalleri süsleyen 11 ev dekorasyonu örneği yazımız da mevcut. Farklı zevklere hitap eden çeşitli stillerde ev dekorasyonu modelleri ile örneklerimizi incelemeye başlayabiliriz.

Akdeniz stil ışıl ışıl açık mutfak

Коттедж в поселке Октябрьский, Design Rules Design Rules Akdeniz Oturma Odası
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

İçinizi açan bir oturma odası ile açık mutfak modeli ile karşı karşıyayız. Çiçeklerin renk kattığı dekorasyonda sadelik ve ışıl ışıl bir ışıklandırma söz konusu. Gördüğünüz açık mutfak modeli Rusya'da bulunan Design – Rules tarafından dizayn edilmiş. Sadece mutfak tezgah duvarına renkli ve şık tasarımlarıyla çiçekli fayanslarla evinizin havasını tamamen değiştirebilir, oturma odasına seyirlik bir duvar dekoru oluşturabilirsiniz.

Krem kahve oturma odası

Castanea Estate Stadtvillen, ADANK Bauträgergesellschaft GmbH ADANK Bauträgergesellschaft GmbH Akdeniz Oturma Odası
ADANK Bauträgergesellschaft GmbH

ADANK Bauträgergesellschaft GmbH
ADANK Bauträgergesellschaft GmbH
ADANK Bauträgergesellschaft GmbH

Kahverengi tonlarının kremle buluştuğu oturma odası dekorasyonunda konfor sunan mobilya ürünleri kullanılmış. Ev dekorasyonu nasıl yapılır diye düşünüldüğünde, belirleyeceğiniz renk yelpazesiyle uyumlu ve ahenk içinde bir atmosfer yaratabilirsiniz. Krem renginin ve kahvenin tonları ile yumuşak renk geçişleri, dekoratif ürünlerde, tablo tercihlerinde de öne çıkıyor. Öte yandan en sıcak kahverengi olarak, yer döşemesi kaplamasının sıcak ahşap dokusu ile sağlanıyor. Gördüğünüz Akdeniz stil oturma odası, Almanya'da bulunan ADANK  BAUTRÄGERGESELLSCHAFT  GMBH tarafından dizayn edilmiş.

Göz alıcı klasik stil oturma odası

"Классика в светлых тонах" интерьер квартиры в "ЖК Афанасьевский" г.Москва, studio forma studio forma Klasik Oturma Odası
studio forma

studio forma
studio forma
studio forma

Klasik stil severler için günümüz dekorasyon değerlerini taşıyan şık ve göz alıcı bir oturma odası modeli. Avizeler, sade ve konfor sunan oturma grupları ve yalın bir dille dizayn edilmiş mobilya ürünleri. Açık renk tonlarının tercih edildiği oturma odası modeli ışıl ışıl ve içeri girer girmez içinizi ferahlatacak şekilde dizayn edilmiş. Eskilerin klasik mobilyalarının ahşap ve koyu kahverengi renklerinden oldukça uzak. Daha hafif ve naif bir görüntü elde edilirken, mobilya seçimlerinde göz yormayan renkler tercih edilmiş. naifliğiyle ve şık tasarımlarıyla mobilya formlarında estetik unsurlar unutulmamış. Gösterişli ve şık bir geçişi sağlayan kapı boşluğunu da unutmamalı.

Feng Shui felsefesi ile ferah salon modeli

Ferahlığın adresi, İdea Mimarlık İdea Mimarlık Akdeniz Oturma Odası
İdea Mimarlık

Ferahlığın adresi

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

Akdeniz stil dizayn edilmiş salon dekorasyonunda pastel mavilerle nötr renkler bir arada kullanılmış. Salona girer girmez içinizi aydınlatan ve huzurlu veren atmosferiyle, şıklığı bir arada barındıran göz alıcı bir salon. Dilerseniz Feng Shui ile ev dekorasyonu nasıl yapılır araştırabilir, renklerin ve formların dili ile mekana nasıl enerji katabileceğiniz konusunda ilham alabilirsiniz. Özellikle zıt renklerin yarattığı kontrast değerler mekana enerji verirken, ferahlık hissi veren renk ve dokulara da yönelebilirsiniz. Bir salon modelinde arayacağınız naif tonlar ve ferahlık hissini bu şahane salon modelinde bulabilirsiniz.

Farklı tarz ve dokularda özgün oturma grupları

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer Akdeniz Oturma Odası
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

Bir oturma odasını dizayn ederken mutlaka uyumlu renk ve dokular kullanma zorunda değiliz. Birbirinden farklı ve özgün oturma grupları ile oturma odasının havası tamamen değişebilir. Mekanı renklendiren ve enerji veren renklerin, dokuların yanı sıra, duvar dekorları ile bütünleşen oturma grupları da ilham verici unsurlar oluşturabilir. Yaşamayı sevenlere estetik unsurların yakalandığı, samimi ve eğlenceli bir oturma odası modeli olarak seçtik. Ayrıca oturma grupları mekana ve yerleşeceği alana göre dizayn edilebiliyor.

İskandinav stil mutfak modeli

Ankarada bir ev homify İskandinav Mutfak
homify

Ankarada bir ev

homify
homify
homify

Kontrast değerlerin kullanıldığı mutfak modelinde, siyah ve beyazın mekana kattığı canlılık ve enerji ön plana çıkıyor. Özellikle klasik stilde kullanımına rastladığımız tuğla duvar dokusunu ve kaplamaları günümüzde de yeni bir dille yorumlanıyor. Beyaz tuğla duvar ve beyaz ahşap tavan zemini, klasik renklerden uzak ve yeni mutfak modelleri için modern bir yaklaşımla dizayn edilmiş. Vintage öğelere rastladığımız mutfak modelinde, siyah beyaz yer zemini kaplaması yine kontrast değerlerle mekana canlılık ve enerji katan unsurlardan biri oluyor. Düşlerinizi süsleyecek mutfak modeli, Ankara'da bulunan bir evin alt kat mutfağı olarak dizayn edilmiş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Modern stil banyo: Geometrik formlar, parlak yüzeyler

http://www.erimmobilya.com/banyo-dolabi/ Erim Mobilya Modern Banyo
Erim Mobilya

http://www.erimmobilya.com/banyo-dolabi/

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

Asimetriden oluşan duvar dekoru düzeninde geometrik formlarla banyo dolapları ve dekoratif ayna kullanılmış. Diğer duvaryüzeyinde ise sade ve yalın bir dille simetrik duran duvar rafları kullanılmış. Geometrik formları daha da ön plana çıkaran halı desenleri de dikkati çekiyor. Öte yandan nötr renklerle parlak yüzeylerin kullanıldığı banyo modeline canlılık getiren sıcak renk unsuru unutulmamış. Sıcak renklerle halı  banyonun soğuk havasını tamamen değiştiriyor. Şık ve modern bir banyo modeli için farklı tarzlarda dolap ve dekoratif ayna modelleri tercih edenler için.

Neon renklerle modern stil mutfak

CASA DI SILVIA, ARCHITETTO FRANCA DE GIULI ARCHITETTO FRANCA DE GIULI Modern Mutfak Sarı
ARCHITETTO FRANCA DE GIULI

ARCHITETTO FRANCA DE GIULI
ARCHITETTO FRANCA DE GIULI
ARCHITETTO FRANCA DE GIULI

Capcanlı renklerle göz alıcı bir mutfak modeli ile karşınızdayız. İçinizi açan sıcak renkler ile kontrast renkler bir arada yakalanmış. Mutfak dolaplarından sandalyelere, kilim desen ve renklerine kadar neşeli ve sıcak renkleri görebilirsiniz. Öte yandan renk dağılımı belli bir ölçüde veya düzeneğe göre dağılmamış. Gelişigüzel neon renklerin dağılımı tüm mutfak mobilya ve dolap kapaklarında özgün bir şekilde kullanılmış. Neon renklerle lake mutfak dolapları da modern stil mutfağa ayrı bir hava katan unsurlardan biri.

Eklektik stil: Farklı dokuları buluşturan tasarım

homify Eklektik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Duvar zemini kaplaması olarak ya da imkanlar el veriyorsa kırmızı tuğla duvar ile bölerek şık bir atmosfer yaratılabilir. Kırmızı tuğla duvarın dokusu ile sıcak ahşap tonlarının dokusunu bir araya getirmek, doğa ile iç içe materyalleri bir arada kullanmaktan geçiyor. Dolayısıyla doğal ve sıcak bir atmosfer yaratmak oldukça kolaylaşıyor. Öte yandan şık bir yemek masası dizaynı ile ham ağaç formu oldukça dikkat çekici. Uçan yarasa siluetlerini anımsatan aksesuarlar ise özellikle gençlerin odak noktası olabilecek, ilgilerini çekebilecek şekilde dizayn edilmiş.

Dekoratif unsurlar: Duvar dekorları, farklı tarzlarda sehpalar ve aksesuarlar

homify Eklektik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Zevklerinize ve kişiliğinize hitap eden yaşam alanları oluştururken, ev nasıl yapılır, nasıl dekore edilir sorusunun cevabını küçük dokunuşlarla da yakalayabilirsiniz. Özellikle doğadan unsurları ham hali ve benzeri formları ile taklit ederek sıcak bir atmosfer oluşturmada katkı sağlayabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissettirecek yaşam alanları dizayn etmek, farklı tarzlarda mobilya ürünleri kullanmanız ya da ruhunuza hitap eden duvar dekoru oluşturmanızla bağıntılı olabilir. Kırmızı tuğla duvar ve dekoratif duvar ışıklandırması ile sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Öte yandan ahşabın doğal ve sıcak renk tonlarındaki dokusu her evi güzelleştirmeye yetecektir.

Modern yatak odası modelleri ile ilgilenenler için, ayrıca Modern yatak odaları nasıl dizayn edilmeli yazımızı da incelemelerini tavsiye ederiz.

Salon ve mutfak için en güzel masa ve sandalye takımları
Ev dekorasyonu nasıl yapılır sorusuna verdiğimiz bu cevapları siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler