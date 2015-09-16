Evinizde aynen uygulayabileceğiniz 10 farklı ev döşeme şekli

Ev dekorasyonu ile ilgilenenler için oldukça fazla sayıda örnek ve farklı stillerde ev dizaynı fikirleri yakalamak mümkün. Kişiliğinize hitap eden stili bulmak için uzmanlar tarafından dizayn edilen oda, banyo veya mutfak modelleri örnekleri ile ilgilenmelisiniz. Örneğin Akdeniz stil ya da tropikal stil dekorasyon örnekleri sıcak atmosferi ile ruhunuza hitap ediyor olabilir. Öncelikle neyi istediğinizi belirginleştirmeli, kullanılan dokular, desenler, formlar veya renkler üzerinden hayalinizdeki evi yansıtacak ev dizaynı fikirlerini bulabilmelisiniz. Belirlediğiniz stillerde ev dekorasyonu nasıl yapılır, hangi detaylar ön plana çıkarılır, seçtiğimiz örneklerle fikir oluşturabiliriz. Uyum, ahenk ve estetiği yakalamak, bunu belli bir akımın ruhuyla birleştirerek ifade etmek bir hayli zor. Kimi zaman da sadece pratik fikirlerle, çok fazla masraf etmeden bazı detayları ön plana çıkararak evinizin atmosferini tamamen değiştirebilirsiniz. Daha fazla ev dekorasyonu örnekleri ile ilgilenenler için Hayalleri süsleyen 11 ev dekorasyonu örneği yazımız da mevcut. Farklı zevklere hitap eden çeşitli stillerde ev dekorasyonu modelleri ile örneklerimizi incelemeye başlayabiliriz.
İçinizi açan bir oturma odası ile açık mutfak modeli ile karşı karşıyayız. Çiçeklerin renk kattığı dekorasyonda sadelik ve ışıl ışıl bir ışıklandırma söz konusu. Gördüğünüz açık mutfak modeli Rusya'da bulunan Design – Rules tarafından dizayn edilmiş. Sadece mutfak tezgah duvarına renkli ve şık tasarımlarıyla çiçekli fayanslarla evinizin havasını tamamen değiştirebilir, oturma odasına seyirlik bir duvar dekoru oluşturabilirsiniz.
Kahverengi tonlarının kremle buluştuğu oturma odası dekorasyonunda konfor sunan mobilya ürünleri kullanılmış. Ev dekorasyonu nasıl yapılır diye düşünüldüğünde, belirleyeceğiniz renk yelpazesiyle uyumlu ve ahenk içinde bir atmosfer yaratabilirsiniz. Krem renginin ve kahvenin tonları ile yumuşak renk geçişleri, dekoratif ürünlerde, tablo tercihlerinde de öne çıkıyor. Öte yandan en sıcak kahverengi olarak, yer döşemesi kaplamasının sıcak ahşap dokusu ile sağlanıyor. Gördüğünüz Akdeniz stil oturma odası, Almanya'da bulunan ADANK BAUTRÄGERGESELLSCHAFT GMBH tarafından dizayn edilmiş.
Klasik stil severler için günümüz dekorasyon değerlerini taşıyan şık ve göz alıcı bir oturma odası modeli. Avizeler, sade ve konfor sunan oturma grupları ve yalın bir dille dizayn edilmiş mobilya ürünleri. Açık renk tonlarının tercih edildiği oturma odası modeli ışıl ışıl ve içeri girer girmez içinizi ferahlatacak şekilde dizayn edilmiş. Eskilerin klasik mobilyalarının ahşap ve koyu kahverengi renklerinden oldukça uzak. Daha hafif ve naif bir görüntü elde edilirken, mobilya seçimlerinde göz yormayan renkler tercih edilmiş. naifliğiyle ve şık tasarımlarıyla mobilya formlarında estetik unsurlar unutulmamış. Gösterişli ve şık bir geçişi sağlayan kapı boşluğunu da unutmamalı.
Akdeniz stil dizayn edilmiş salon dekorasyonunda pastel mavilerle nötr renkler bir arada kullanılmış. Salona girer girmez içinizi aydınlatan ve huzurlu veren atmosferiyle, şıklığı bir arada barındıran göz alıcı bir salon. Dilerseniz Feng Shui ile ev dekorasyonu nasıl yapılır araştırabilir, renklerin ve formların dili ile mekana nasıl enerji katabileceğiniz konusunda ilham alabilirsiniz. Özellikle zıt renklerin yarattığı kontrast değerler mekana enerji verirken, ferahlık hissi veren renk ve dokulara da yönelebilirsiniz. Bir salon modelinde arayacağınız naif tonlar ve ferahlık hissini bu şahane salon modelinde bulabilirsiniz.
Bir oturma odasını dizayn ederken mutlaka uyumlu renk ve dokular kullanma zorunda değiliz. Birbirinden farklı ve özgün oturma grupları ile oturma odasının havası tamamen değişebilir. Mekanı renklendiren ve enerji veren renklerin, dokuların yanı sıra, duvar dekorları ile bütünleşen oturma grupları da ilham verici unsurlar oluşturabilir. Yaşamayı sevenlere estetik unsurların yakalandığı, samimi ve eğlenceli bir oturma odası modeli olarak seçtik. Ayrıca oturma grupları mekana ve yerleşeceği alana göre dizayn edilebiliyor.
Kontrast değerlerin kullanıldığı mutfak modelinde, siyah ve beyazın mekana kattığı canlılık ve enerji ön plana çıkıyor. Özellikle klasik stilde kullanımına rastladığımız tuğla duvar dokusunu ve kaplamaları günümüzde de yeni bir dille yorumlanıyor. Beyaz tuğla duvar ve beyaz ahşap tavan zemini, klasik renklerden uzak ve yeni mutfak modelleri için modern bir yaklaşımla dizayn edilmiş. Vintage öğelere rastladığımız mutfak modelinde, siyah beyaz yer zemini kaplaması yine kontrast değerlerle mekana canlılık ve enerji katan unsurlardan biri oluyor. Düşlerinizi süsleyecek mutfak modeli, Ankara'da bulunan bir evin alt kat mutfağı olarak dizayn edilmiş.
Asimetriden oluşan duvar dekoru düzeninde geometrik formlarla banyo dolapları ve dekoratif ayna kullanılmış. Diğer duvaryüzeyinde ise sade ve yalın bir dille simetrik duran duvar rafları kullanılmış. Geometrik formları daha da ön plana çıkaran halı desenleri de dikkati çekiyor. Öte yandan nötr renklerle parlak yüzeylerin kullanıldığı banyo modeline canlılık getiren sıcak renk unsuru unutulmamış. Sıcak renklerle halı banyonun soğuk havasını tamamen değiştiriyor. Şık ve modern bir banyo modeli için farklı tarzlarda dolap ve dekoratif ayna modelleri tercih edenler için.
Capcanlı renklerle göz alıcı bir mutfak modeli ile karşınızdayız. İçinizi açan sıcak renkler ile kontrast renkler bir arada yakalanmış. Mutfak dolaplarından sandalyelere, kilim desen ve renklerine kadar neşeli ve sıcak renkleri görebilirsiniz. Öte yandan renk dağılımı belli bir ölçüde veya düzeneğe göre dağılmamış. Gelişigüzel neon renklerin dağılımı tüm mutfak mobilya ve dolap kapaklarında özgün bir şekilde kullanılmış. Neon renklerle lake mutfak dolapları da modern stil mutfağa ayrı bir hava katan unsurlardan biri.
Duvar zemini kaplaması olarak ya da imkanlar el veriyorsa kırmızı tuğla duvar ile bölerek şık bir atmosfer yaratılabilir. Kırmızı tuğla duvarın dokusu ile sıcak ahşap tonlarının dokusunu bir araya getirmek, doğa ile iç içe materyalleri bir arada kullanmaktan geçiyor. Dolayısıyla doğal ve sıcak bir atmosfer yaratmak oldukça kolaylaşıyor. Öte yandan şık bir yemek masası dizaynı ile ham ağaç formu oldukça dikkat çekici. Uçan yarasa siluetlerini anımsatan aksesuarlar ise özellikle gençlerin odak noktası olabilecek, ilgilerini çekebilecek şekilde dizayn edilmiş.
Zevklerinize ve kişiliğinize hitap eden yaşam alanları oluştururken, ev nasıl yapılır, nasıl dekore edilir sorusunun cevabını küçük dokunuşlarla da yakalayabilirsiniz. Özellikle doğadan unsurları ham hali ve benzeri formları ile taklit ederek sıcak bir atmosfer oluşturmada katkı sağlayabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissettirecek yaşam alanları dizayn etmek, farklı tarzlarda mobilya ürünleri kullanmanız ya da ruhunuza hitap eden duvar dekoru oluşturmanızla bağıntılı olabilir. Kırmızı tuğla duvar ve dekoratif duvar ışıklandırması ile sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Öte yandan ahşabın doğal ve sıcak renk tonlarındaki dokusu her evi güzelleştirmeye yetecektir.
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