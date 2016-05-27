Türkiye'deki evlerden 10 muhteşem mutfak örneği

Mutfak dekorasyonları yapılırken geleneksel mutfaklar ve modern mutfaklar arasında bir geçiş durumu söz konusudur. Ev hanımları dekorasyon türüne karar veremedikleri için biraz geleneksel biraz da modern bir mutfak birleşimi isterler. Ev hanımlarının mutfak fikri ile ilgili kararsızlığını ortadan kaldırmak adına Türkiye'^de yer alan 10 farklı, şık ve zarif mutfak örneğini sizler için inceledik ve analiz ettik. Bu mutfakları homify farkı ile birlikte inceleyelim.
Mutfak için ayrılan alan geniş ise mutfağı aynı zamanda bir yaşam alanı, keyifli bir vakit geçirme alanı olarak kullanabilirsiniz. Örnek resimde yer alan mutfak dekorasyonunda duvarlar mutfak için dekore edilmiş, geri de kalan alan ise bir yaşam alanı olacak şekilde dekore edilmiştir. Mutfak adası aynı zamanda estetik bir yemek masası şeklinde yapılmış ve geniş pencereleri ile aydınlık ve keyifli vakit geçirebileceğiniz bir mutfak ortaya çıkarılmış.
Mutfaklarda estetik ve görsellik ev hanımları tarafından çok arzulanan bir durum olduğu için mutfak dekorasyonları genellikle uzun uğraşlar ve çabalar gerektirir. Bu duruma örnek olarak ev hanımlarının istekleri doğrultusunda farklı ve şık mutfak dekorasyonları yapılıyor. Örnek resimde yer alan mutfak ahşap kaplanarak tamamen ahşap bir mutfak dekorasyonu yapılmış. Doğal ve düzeni ile şık bir mutfak yapılmış, işlevsel ve görsel bir yaşam alanı ortaya çıkarılmış.
Mutfak dekorasyonlarında muhafaza alanı yaratmak, var olan alanları en verimli şekilde kullanmak çok önemlidir. Örnek resimde yer alan mutfak dekorasyonunda mutfağın duvarına muhafaza alanı olarak açık askılıklar ve raflar yapılmış, mutfakta şeffaf bir muhafaza ve depolama alanı oluşturulmuş. Evin rengi ile uyumlu raf modeli ile mutfağın şıklığı ve estetiği ön plana çıkarılmış.
İnsanların dekorasyon düşünceleri genel olarak farklılık gösterir. kimi insan kalabalık bir mutfağı tercih ederken kimi insan ise sade mutfakları tercih eder. Bu örnek mutfak tamamen sade bir mutfak olacak şekilde dekore edilmiş ve olabildiğince şık bir mutfak olması için azami özen gösterilmiş. Mutfak tezgahı ve dolabı dışında ahşap bir yemek masası takımı ile mutfak çok şık şekilde dekore edilmiş.
Mutfaklar genel olarak tek renk ağırlığında dekore ediliyor olsa da bu örnekte çok renkli bir mutfak dekorasyonu ile karşı karşıyayız. Bu mutfakta mutfak rafları şeffaf ve koyu yeşil renkte yapılarak mutfağın renkli bir mutfak olmasının önü açılmıştır. Mutfak seramikleri renkli renkli yapılmış ve mutfakta yer alan araç ve gereçler mutfağın bir renk cümbüşü olmasını sağlamış.
Mutfakların görsel olması aynı zamanda belirli bir estetik çizgi içinde olması çok önemlidir. Bu mutfak örneğinde olduğu gibi mutfağın hem lüks hem şık hem de estetik olması ev sahipleri ve mutfak kullanıcıları olan ev hanımlarının en büyük istekleridir. Şık ve beyaz bir mutfak adası ile beyaz mutfak dolapları dışında kalan duvarlar koyu renk duvar kağıdı dekore edilen mutfak görsel açıdan da uyumlu bir mutfak haline gelmiş.
Mutfak dekorasyonlarının görsel ve aydınlık olması için geniş pencereler, teras mutfaklar yapıldığı gibi resimdeki mutfakta olduğu gibi geniş bir aydınlatma yapılarak tavanın bir ışıklık gibi olması sağlanarak mutfağın aydınlık olması sağlanmış. Zemin kaplamaları ve mutfak mobilyaları da yansıtıcı özellikli malzemelerden yapılarak mutfağın şıklığı en üst düzeyde tutulmuş.
Mutfaklarda mutfak tezgahı ile mutfak dolabı arasında kalan duvarlar mutfak konseptine uygun olarak renkli veya desenli seramikler ile kaplanır. aykırı mutfak konsepti için resimdeki gibi ayçiçeği desenli renkli mutfak seramikleri tercih edilerek göz alıcı ve şık bir mutfak ortaya çıkarılabilir.
Mutfağınızı görsel ve şık bir mutfak şeklinde dekore etmek için resimdeki gibi bir mutfağı örnek alabilir ve mutfağınızı görsel bir şekilde dekore edebilirsiniz.Mutfak tezgahı üzerinde yer alan geniş pencereler ile doğal bir şekilde aydınlatılmış olan mutfak koyu renklerin birleşimi ile şık bir şekilde dekore edilmiş.
Genel olarak şık bir şekilde dekore edilen mutfaklar dışında mimarisi çok şık olan mutfaklarda vardır. Resimde yer alan oval mutfak tezgahına sahip mutfak beyaz renk ile zarif ve zarafet dolu bir mutfak haline getirilmiş. Mimari farklılık mutfağın daha güzel bir mutfak olmasını sağlamış.