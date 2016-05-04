Kendi küçük marifeti büyük evler

Geniş geniş evlerde yaşamak, rahat, konforlu bir yaşam sürmek hepimizin hayalidir. Ancak kimimiz bu hayali gerçekleştirip geniş evlere sahip olabiliyorken kimimizde daha küçük evlerde yaşamımızı sürdürüyoruz. Bu durum biraz hayal kırklığı yaratsa da olumsuzluğu ortadan kaldıracak ve yaşam standartlarımızı daha yukarı çıkaracak hamleler yaparak küçük evlerin tadını çıkarabilir ve rahat bir yaşama sahip olabiliriz. Yapacağımız dekorasyon hamleleri için kendisi küçük ama marifeti büyük evlerin dekorasyonlarını inceleyerek karar vermeli ve evimizi daha işlevsel, daha fonksiyonel ve daha şık bir ev haline getirmeliyiz. Bu konuda homify her zaman olduğu gibi yardımınıza koşuyor ve küçük ama işlevsel bir şekilde dekore edilmiş olan evleri sizler için bir araya getirerek kolayca incelemenizi sağlıyor.