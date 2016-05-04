Kendi küçük marifeti büyük evler

Geniş geniş evlerde yaşamak, rahat, konforlu bir yaşam sürmek hepimizin hayalidir. Ancak kimimiz bu hayali gerçekleştirip geniş evlere sahip olabiliyorken kimimizde daha küçük evlerde yaşamımızı sürdürüyoruz. Bu durum biraz hayal kırklığı yaratsa da olumsuzluğu ortadan kaldıracak ve yaşam standartlarımızı daha yukarı çıkaracak hamleler yaparak küçük evlerin tadını çıkarabilir ve rahat bir yaşama sahip olabiliriz. Yapacağımız dekorasyon hamleleri için kendisi küçük ama marifeti büyük evlerin dekorasyonlarını inceleyerek karar vermeli ve evimizi daha işlevsel, daha fonksiyonel ve daha şık bir ev haline getirmeliyiz. Bu konuda homify her zaman olduğu gibi yardımınıza koşuyor ve küçük ama işlevsel bir şekilde dekore edilmiş olan evleri sizler için bir araya getirerek kolayca incelemenizi sağlıyor.
Evinizi dekore ederken imkanlar dahlinde işlevsel bir dekorasyon yapmalı, olabildiğince evinizi daha kullanışlı bir ev haline getirmelisiniz. Örnek resimde yer alan ev, hacimsel olarak küçük olsa da çatı yere kadar uzatılarak ek hacimler yaratılmış ve bu alanlar depolama alanı olarak kullanılarak evin içinde yer işgal edilmesi önlenmiştir. Ayrıca odalar standart oda hacimleri yerine daha küçük hacimlerde yapılmış ve kullanılabilir fazladan odalar elde edilerek ihtiyaç duyulan oda ortaya çıkarılmıştır. Bu yöntemler ile ev daha fonksiyonel hale getirilmiştir
Küçük ama işlevsel ev örneği için resimde yer alan ev örnek olarak verilebilir. Örnekteki ev küçük boyutlu bir ev olmasına rağmen tek ve bütün bir çatıdan oluştuğu için ön taraf teras şeklinde düzenlenmiş ve fazladan yaşam alanı kazandırılmış. Ayrıca evin hemen yakınına bir havuz yapılarak arazi olabildiğince verimli kullanılmış ve ev ile havuzun dip dibe olması eve farklı bir hava katmış. Terasta yemek keyfi yaparken aynı zamanda havuz kenarında bir yemek keyfi yaşamak paha biçilemez bir keyif haline getirilmiş.
Ev tasarımı yapılırken evin imkanlar dahilinde geniş olması, fonksiyonel olması istenir. Örnek resimde yer alan evimiz, kurulu olduğu araziye en geniş şekilde yerleştirilmiş ve eksik kalan hacimler için çıkıntılar yapılarak ek alanlar oluşturulup bu ihtiyaçlar karşılanmış. Evin her iki yanında yer alan kapalı balkon ve kış balkonu ek yaşam alanları olarak yapılmış, havuza bakan cephe de açık bir teras yapılarak havuza karşı teras keyfi yapılması sağlanmış. Evin ön cephesine ölçülerin imkan verdiği ölçüde havuz yapılarak görsellik en üst seviye de tutulmuş.
Evler küçük olduğu için genellikle küçük olmasının dezavantajını daha estetik ve daha görsel dekorasyonlar ile kapatırlar. Bu ev örneğinde olduğu gibi küçük olan evimiz, ön tarafa yapılmış olan bir teras ve havuz ve bahçe peyzajı ile görsel hale getirilmiş. Şık bir mimari tasarım ile evin küçük olması arka plana itilmiş ve bahçenin peyzajı ile yeşil rengin estetiği evin genel konseptinin güzel olmasını sağlayarak görselliği ön plana çıkarmış.
Çiftlik evleri genellikle büyük olsa da küçük arazilere sahip evler için küçük evler tercih ediliyor. Durum böyle olunca evler imkanlar dahilinde işlevsel ve geniş evler şeklinde tasarlanıyor. Ahşap evler olarak inşa edilen bu evler bölümlendirme aşamasında temel ihtiyaçlara göre dizayn edildiği için fonksiyonel evler olarak karşımıza çıkıyorlar. Bahçesinin güzelliği ve doğa harikası ağaçlar kullanıldığı için ayrıca doğal bir dekorasyona sahip olduklarından kendisi küçük ama marifeti büyük evler olarak tercih sebebi oluyorlar.
Fonksiyonel ev denildiğinde akla ilk olarak tüm ihtiyaçlara cevap veren ve yeterli hacime sahip olan ev geliyor. Resimde yer alan ev, küçük olmasına rağmen tüm ihtiyaçlara cevap veren ve rengi ile insanı kendisine hayran bırakan bir ev olarak dekor edilmiş. Balkonu, çatı katı, kapalı garajı, garajın üzerine dekore edilmiş terası ile tüm ihtiyaçlara cevap verebilen bu evler çok başarılı tasarımlara sahip evler olarak tercih edilebilir: