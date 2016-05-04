Bu evler gerçekten Türkiye'de mi?

Filmlerde gördüğümüz evlere bazen hepimiz gıpta ile bakıp özenmez miyiz? Sonra da Ama bizim ülkemizde zaten böyle evler, böyle semtler yok diye geçiririz içimizden. Şimdi vereceğim haber iyi mi, kötü mü bilemiyorum ama bu sayfa ülkemizde öyle güzel müstakil evler olmadığını konusunda hepimizi haksız çıkaracak! Türk mimarlar ve inşaat firmaları tarafından tasarlanıp inşa edilen ve ülkenin farklı coğrafyalarında konumlanmış olan bu evler muhteşem çizgileri ve fonksiyonel mimarileri ile göz dolduruyor. Şehir dışında yaşama konusunda aklınızın bir köşesinde ufacık da olsa bir fikir, küçük bir plan varsa, bu muhteşem evlerin fotoğrafları sizleri taşınma konusunda motive etmek için bire bir olabilir. İnanın, banliyö hayatı sandığınız kadar uzak, masraflı, mümkünatsız bir şey değil…