Bu evler gerçekten Türkiye'de mi?

Filmlerde gördüğümüz evlere bazen hepimiz gıpta ile bakıp özenmez miyiz? Sonra da
Ama bizim ülkemizde zaten böyle evler, böyle semtler yok diye geçiririz içimizden. Şimdi vereceğim haber iyi mi, kötü mü bilemiyorum ama bu sayfa ülkemizde öyle güzel müstakil evler olmadığını konusunda hepimizi haksız çıkaracak! Türk mimarlar ve inşaat firmaları tarafından tasarlanıp inşa edilen ve ülkenin farklı coğrafyalarında konumlanmış olan bu evler muhteşem çizgileri ve fonksiyonel mimarileri ile göz dolduruyor. Şehir dışında yaşama konusunda aklınızın bir köşesinde ufacık da olsa bir fikir, küçük bir plan varsa, bu muhteşem evlerin fotoğrafları sizleri taşınma konusunda motive etmek için bire bir olabilir. İnanın, banliyö hayatı sandığınız kadar uzak, masraflı, mümkünatsız bir şey değil…
Ordulu mimarlık ve inşaat firması Yücel Partners tarafından tasarlanıp inşa edilen bu ev Karadeniz bölgesinin güzel kentlerinden biri olan Ordu'da konumlanmış! Country (kırsal) tarzda dizayn edilen bu ev muhteşem görünümü, kapalı garaj ve harika bir veranda barındıran fonksiyonel mimarisi, Karadeniz bölgesinin simgelerinden biri olan yemyeşil bir bitki örtüsüne sahip çevresi ile Türkiye'den ilk örneğimiz olmayı ziyadesiyle hak ediyor.
Mersin'in Toroslara yaslanan bölümünde yer alan ve doğa dostu özellikleriyle göz dolduran Atlas Teras projesi İstanbul merkezli Buun Motto Architects tarafından tasarlanmış. Doğa dostu ve çevreyle bütünleşen yapısının yanı sıra, modern yaşamın tüm olanaklarını da barındırması Atlas Teras projesini özel kılıyor. Gerek altyapı hizmetleri, gerek sosyal donatıları, gerekse de Akdeniz insanının doğasına da uygun sıcak komşuluk ilişkilerine elverişli yapısı ile, Mersin'in ve belki de Akdeniz bölgesinin en iddialı yatay konut projelerinden biri olduğunu söylemek sanıyoruz abartı olmaz.
Murat Kaya Mimarlık tarafından tasarımını ve inşası gerçekleştirilen bu konut ise Cleveland'da değil, Bartın'da! Firmanın sayfasında yer alan projelere bakarsanız, gerek çatılarıyla gerekse de diğer mimari detaylarıyla hepsi birbirinden güzel birçok farklı müstakil ev tasarımı bulabilirsiniz. Fotoğrafta görmüş olduğumuz örnekteki çatı katı odasının dekorasyonu için sizin de aklınıza onlarca fikir gelmiyor mu? Daha fazla çatı katı fikirleri için ’Tavan arasında yaşanılabilir bir mekan nasıl yaratabilirim?’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
CCT Investments portföyündeki bu villalar Yalova'da konumlanmış. Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için hem sosyal açıdan tatmin edici, hem de çevresel faktörleriyle doğanın içinde ve huzur dolu bir yaşam vaat eden bu villalar, eşsiz bir ormanın içinde yer alıyor. Her birinin kendine ait geniş ve düzenli bahçeleri var ve bu açılardan ihtiyacınız olan tüm doğal ortamı sağlıyorlar. Şehrin telaşından uzakta, modern ve şık villalar bugün herkesin hayalini kurduğu evlerden birinde yaşamak istemez miydiniz?
Bu muhteşem malikanenin bir de iç dekorasyonunu görseniz… Hakan Helvacıoğlu / H2C tarafından dekore edilen bu malikane İstanbul'da Pelican Hill isimli konut projesi kapsamında yer alıyor. Kaliforniya mimarisinin geleneksel Türk motifleri ise harmanlandığı bu konutun tasarımında doğu ve batı kültürlerine ait unsurlar hep birlikte kullanılarak ortaya ince zevklere hitap eden, sofistike, lüks, zarif bir çalışma çıkarılmış.
Türkiye'de Karadeniz bölgesi dışında ahşap ev yok mu sanıyordunuz? O halde yanılıyorsunuz! Kuloğlu Orman Ürünleri tarafından tasarlanıp imal edilen bu ahşap evlerin birçok farklı modeli bulunuyor. Modüler yapıları ve sipariş üzerine seri bir şekilde tamamlanıp birkaç hafta içinde yaşanacak hale getirilmesi nedeniyle artık ülkemizde de popülerleşmeye başlayan prefabrik yapıların en iyi örneklerinden birini görüyoruz bu fotoğrafta. Siz bir de içini görün; şöminesi bile var!