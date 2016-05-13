Farklı çalışma odası tasarımları

Bütün dekorasyon fikirleri gibi çalışma odası dekorasyonları ve tasarımları da çok farklı düşünceleri içerisinde barındırır. Evlerimizde, genç odalarında ve evimizde çalışma alanı olarak düzenleyebileceğimiz bir alanı çalışma odası olarak düzenlerken geleneksel, modern, minimalist, klasik, eklektik, rustik dekorasyon fikirlerini uygulayabilir ve evinizde şık, kullanışlı ve işlevsel bir çalışma odası sahibi olarak başarılı çalışmalar yapabilirsiniz. Genel dekorasyon kurallarının birebir uygulandığı çalışma odası dekorasyonlarında renk tercihi, mobilyalar ve aydınlatmalar bir uyum içerisinde aynı zamanda çalışma motivasyonunu artıracak bir düzende yapılmalıdır. Dünya genelinde uygulanan farklı çalışma odası dekorasyonlarını inceleyerek evinizde uygulayabilirsiniz. Farklı çalışma odası dekorasyonlarını homify farkı ile inceleyebilir, çalışma odalarınızı bu dekorasyonlara uygun olacak şekilde yapabilirsiniz.