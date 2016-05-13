Farklı çalışma odası tasarımları

Bütün dekorasyon fikirleri gibi çalışma odası dekorasyonları ve tasarımları da çok farklı düşünceleri içerisinde barındırır. Evlerimizde, genç odalarında ve evimizde çalışma alanı olarak düzenleyebileceğimiz bir alanı çalışma odası olarak düzenlerken geleneksel, modern, minimalist, klasik, eklektik, rustik dekorasyon fikirlerini uygulayabilir ve evinizde şık, kullanışlı ve işlevsel bir çalışma odası sahibi olarak başarılı çalışmalar yapabilirsiniz. Genel dekorasyon kurallarının birebir uygulandığı çalışma odası dekorasyonlarında renk tercihi, mobilyalar ve aydınlatmalar bir uyum içerisinde aynı zamanda çalışma motivasyonunu artıracak bir düzende yapılmalıdır. Dünya genelinde uygulanan farklı çalışma odası dekorasyonlarını inceleyerek evinizde uygulayabilirsiniz. Farklı çalışma odası dekorasyonlarını homify farkı ile inceleyebilir, çalışma odalarınızı bu dekorasyonlara uygun olacak şekilde yapabilirsiniz.
Çalışma odası dekorasyonları yapılırken çalışma motivasyonunu artıracak ve dikkati bozmayacak şekilde dekore edilmeli ve renk seçimleri de aydınlatmayı daha sade hale getirecek renkler içerisinden yapılmalıdır. Bu renkler içerisinden en uygun renk beyaz renktir. Beyaz saflık duygusunun yansıması olduğu için çalışma odalarında insanı rahatlatır. Bu nedenle örnek resimde olduğu gibi beyaz rengin hakim olduğu bir çalışma odası dekore ederek çok başarılı bir çalışma odası ortaya çıkarabilirsiniz.
Çalışma odası düzenlemesini çocuğunuzun odasında yapacaksanız örnek resimdeki gibi renkli ve çocuğunuzun yaratıcılığını geliştirecek bir tasarım yapmalı ve bu tasarımın bir renk cümbüşü olmasını sağlamalısınız. Örnek resimde bir ağacın dalları şeklinde yapılmış olan duvar rafları ile masa için seçilen sandalyeler farklı renklerde tercih edilerek çocuk odasının bir renk diyarı olması sağlanmış. ayrıca duvar çıkartmaları da tercih ederek ağaç motifinin dallarının üzerine koyarak doğal bir ağaç gibi gösterebilirsiniz.
Çatı katı veya merdiven altı gibi mekanları çalışma odası olarak düzenleyerek evinizde kullanılmayan ve dekorasyon içinde boş kalacak alanları hem kullanmaya başlayabilir hem de dekorasyonunuzun görselliğini artırabilirsiniz. Örnek resimde evin köşesinde kalan boş alan çalışma odası şeklinde dekore edilerek hem merdiven altı çalışma odası şeklinde dekore edilmiş hem de boş alandan faydalanılarak verimli bir dekorasyon ortaya çıkarılmış.
Çalışma odaları her zaman çalışma amaçlı kullanılmayan farklı zamanlarda dinlenme alanları olarak da kullanılabilen odalardır. bu nedenle çalışma odaları içerisinde resimdeki gibi dinlenme amaçlı koltuklar yerleştirerek çalışma odalarını dinlenme odaları haline getirebilirsiniz. Ayrıca beyaz renk dinlenme alanları için ideal renk olduğundan beyazı da tercih edebilirsiniz.
evinizde çalışma odası yapacak alanlarınız yoksa merdiven bitiminde yer alan boş galerileri çalışma odası şeklinde dekore edebilirsiniz. örnek resimde merdiven bitiminde yer alan korkuluk kenarı çalışma alanı şeklinde dekore edilmiş ve bu alan verimli bir şekilde kullanılmış. Bir adet çalışma masası ve sandalyesi ile bu alanları çok şık ve çok estetik bir şekilde çalışma odası şeklinde düzenleyebilirsiniz.
Evinizin çatı katlarını çalışma odası olarak dekore edebilirsiniz. Çatı katının penceresi olan bir odasına bir çalışma masası ve sandalyesi ile kitaplıklar koyarak bu alanı verimli bir şekilde kullanmış olup aynı zamanda estetik bir çalışma odasına sahip olabilirsiniz. Örnek resimde çatı katına dekore edilmiş bir çalışma odası ile pencere ile doğal bir aydınlatmaya sahip şık bir çalışma alanına sahip olmanız işten bile değil.
Çalışma odaları çatı katında ve boş alanlarda yapılabileceği gibi doğa ile iç içe olmanızı sağlayacak evinizin bahçeye bakan bir odasını çalışma odası şeklinde dekore ederek çok doğal ve çok estetik bir çalışma odasına sahip olabilirsiniz. Örnek resimde doğa ile iç içe ve doğal bir çalışma odası dekorasyonu görüyorsunuz. bezer bir dekorasyonu evinize yapabilir ve başarılı çalışmalar yapacağınız bir çalışma odasına sahip olabilirsiniz.