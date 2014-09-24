Brütalist mimari

homify'da bir yandan sizlere stil, dekorasyon ve tasarım konusunda fikir ve ipuçları verirken, bir yandan da mimari tarihine, mimari alanındaki son gelişme ve akımlara göz atmayı sürdürüyoruz. Bugünkü yazımızın konusu ise 20. yüzyılın en tartışmalı mimari akımlarından biri olan brütalizm. 50'li, 60'lı ve 70'li yıllarda altın çağını yaşayan ve en önemli eserlerinin inşa edildiği brütalist akım, adının da işaret ettiği gibi, başta beton olmak üzere koyu renkli işlenmemiş malzemelerin yanısıra boyasız çelik ve camın öne çıkaran bir yaklaşım.

Tarihine baktığımız zaman, brütalizmin ilk kez İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii bunda savaş yüzünden tahrip olan şehirler ve tamamen ortadan kalkan binaların yarattığı boşlukların ve bu şehirleri yeniden inşa etme gerekliliğinin bir payı olduğu kesin. Sanılanın aksine brütalizm kelimesi İngilizce'de gaddar, acımasız anlamına gelen brutal kelimesinden değil, Fransızca bir tabir olan béton brut , yani işlenmemiş beton dan geliyor. Karşıtları tarafından genellikle soğuk ve ruhsuz olmakla itham edilen brütalist binalar, mimari tarihinin bağlamı içinde bakıldığında o zamanın sosyal ve siyasi vaziyetinin bir yansıması ve doğal sonucu olarak da değerlendirilebilir. Her ne kadar 1980'li yıllara gelindiğinde brütalist akımın sonu gelmiş olsa da, modern mimari dahilinde bu akımın küçük çaplı bir yeniden doğuş yaşadığını da söylemek gerekiyor. Seversiniz ya da sevmezsiniz, ama özellikle Avrupa'da brütalist mimarinin izlerini hâlâ görmek mümkün. İşte bu akımı merak edenler için ayrıntılar.