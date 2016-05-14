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İnsanın içini ısıtan 10 ahşap ev

ümit atdağ ümit atdağ
ALTINDAĞ KÖYPARK PROJESİ , GÖZDE MOBİLYA GÖZDE MOBİLYA Modern Evler
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Ev inşa ederken bir çok malzeme içinden ahşabı seçmek cesaret ister. Ahşap evler doğal ve estetik açıdan mükemmel oldukları için günümüzde bir çok insan evinin inşasında ahşabı tercih etmektedir. Görsel açıdan da muhteşem güzellikleri ortaya çıkaran ahşap evler bütçenizi yormayan ve dekorasyonu kolay olan evler olduklarından insanların ilgisini yoğun olarak çekmiştir. Homify sizler için muhteşem ve samimi ahşap ev örneklerini irdeleyerek bir araya getirdi. 10 farklı ahşap evi bir araya getirerek sizlerin beğenisine sunan homify bu sayede inşa ettirmek istediğiniz ahşap eve karar vermenizi kolaylaştırıyor.

Taş ve ahşap

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

Ahşaplar sadece yalın olarak kullanıldıkları gibi taş ile birlikte kullanılarak da muhteşem dekorasyonlar ortaya çıkarılabilir. Örnek resimde evin alt katı taş malzemeden ve üst katı da hafif olması için ahşaptan yapılmıştır. Görsel güzelliği incelendiğinde kusursuz ve eksiksiz bir ev örneği olduğu gibi aynı zamanda doğal bir ev örneği de olmuş.

Rengarenk ahşap ev

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Ahşap evlerin doğallığı ve çekiciliği her insanı etkiler ve kendisine hayran bırakır. bu evler dekore edilirken özel bir çalışma ile renklendirilmiş ise ortaya resimdeki gibi muhteşem bir ev çıkıyor. Koyu ahşap rengi ile koyu gri çatının bir araya gelmesi ile ortaya çıkan uyum evin dışarıdan bir şaheser gibi görünerek  ve görsel açıdan kusursuz olmasını sağlamış.

Ahşabın zarafeti

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Evler
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Ahşaplar kullanıldıkları alanı daha çekici ve daha görsel bir hale getirdikleri için her alanda kullanılırlar. İç mekanlarda kullanıldıkları gibi evin inşa malzemesi olarak da kullanılır ve evi çekici bir dış cepheye kavuşturur. örnek resimde yer alan evimizin dış cephesi hiç bir dış cephe dekorasyonu yapılmadan çekici ve görsel bir dış cephe haline getirilmiş. Bu açıdan baktığınızda zarafeti maksimum olan bir ev görebiliyorsunuz.

Zıt renkler ve ahşap ev

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Evler
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Ahşap evler de genel olarak dış cephe dekorasyonu yapmadığınız için tasarruf etmiş olursunuz. Bu evimizde de benzer bir şekilde dış cephe uygulaması yapılmadan zıt renklerin kombinasyonu yapılmış ve ortaya mükemmel bir doğal dış cephe dekorasyonu oluşturulmuş. Baktığınız zaman içinizi ısıtan ve renkleri ile sizi büyüleyen bir ev modeli ortaya çıkmış.

Ahşap ve ön cephe

BİLECİK 175 m2 AHŞAP EV SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA Kırsal Evler prefabrik ev,ahşap ev,kütükev,ağaçev,bungalov
SİSNELİ AHŞAP EV – AĞAÇ EV – KÜTÜK EV – BUNGALOV -KAMELYA

BİLECİK 175 m2 AHŞAP EV

SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA
SİSNELİ AHŞAP EV – AĞAÇ EV – KÜTÜK EV – BUNGALOV -KAMELYA
SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA

Ahşap kolay işlenebilen ve şekillenebilen bir malzeme olduğundan istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu resimde yer alan evin ön cephesinde yer alan pencere ve ışıklıkların geometrik şekline göre kolayca işlenen ahşap saman sarısı rengi ile ortaya muhteşem bir görüntü çıkarmış ön cephenin görsel olarak çok üst düzey olmasını sağlamış.

Yalın ahşap

ahşap ev dış görünüm Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Rustik Evler
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

ahşap ev dış görünüm

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Taş malzeme ile birlikte kullanılan ahşap malzeme bu ev örneğinde yalın olarak kullanılmış ve her akanı ahşap olan bir ev ortaya çıkarılmış. Verandasından tüm odalarına kadar doğal ve yalın ahşabın kullanıldığı bu ev aynı zamanda çekici ve yalın bir ev olarak insanı büyülüyor.

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İki katlı doğal ev

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Ahşap evlerin genel bir özelliği de bindirme çatıya sahip olmasıdır. çatılarının estetik görünümü renk cümbüşü haline getirildiğinde resimdeki gibi iki katlı doğal ve estetik bir görselliğe sahip ahşap evler ortaya çıkıyor. Verandası bir yürüyüş yolu gibi dizayn edilmiş ve her santimetre karesinde ahşap kullanılarak doğallıktan ödün verilmemiş.

doğal kır evleri

Tomruk Ev GÖZDE MOBİLYA Modern Evler
GÖZDE MOBİLYA

Tomruk Ev

GÖZDE MOBİLYA
GÖZDE MOBİLYA
GÖZDE MOBİLYA

Ahşap evler geleneksel olarak doğal kır evleri şeklinde yapılıp kullanılırken günümüzde modern şehirlerde de kullanılmaya başlanmıştır. Modern şehirlerde resimdeki gibi evler inşa edilip renklendirme çalışmaları ile daha çekici ve daha samimi ahşap evler olarak tercih ediliyorlar.

Çiftlik evlerinin samimiyeti

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Rustik Evler
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Çiftlik evleri ahşap malzemelerden yapılarak bulundukları doğanın düzenini bozmadan estetik bir görünüme sahip olarak inşa edilip kullanılırlar. Resimde yer alan ahşap çiftlik evi de benzer bir ev örneği olarak karşımızda duruyor. Sıcak, samimi, doğal ve cazibesi olan ahşap bir çiftlik evi olarak insanı mest edecek kadar güzel duruyor.

Bir masalda yaşar gibi

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