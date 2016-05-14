İnsanın içini ısıtan 10 ahşap ev

Ahşaplar kullanıldıkları alanı daha çekici ve daha görsel bir hale getirdikleri için her alanda kullanılırlar. İç mekanlarda kullanıldıkları gibi evin inşa malzemesi olarak da kullanılır ve evi çekici bir dış cepheye kavuşturur. örnek resimde yer alan evimizin dış cephesi hiç bir dış cephe dekorasyonu yapılmadan çekici ve görsel bir dış cephe haline getirilmiş. Bu açıdan baktığınızda zarafeti maksimum olan bir ev görebiliyorsunuz.