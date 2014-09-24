Dünyanın en orijinal 10 sandalyesi

Sandalye genellikle evlerin üvey evladı gibidir, hep daha büyük mobilyaların gölgesinde kalır, alınır-satılırken diğer oturma gruplarına gösterilen özen ona gösterilmez. Şimdi şöyle bir arkanıza yaslanın ve aşağıdaki örneklere bakarak sandalye meselesini yeniden düşünün.

Minimalizmin her geçen gün daha çok karşımıza çıktığı günümüzün tasarım dünyasında, sandalyelere de minimal boyutları sayesinde eskisine oranla daha çok rağbet gösteriliyor. Hem işlevsel, hem de estetik amaçlara hizmet eden bir sandalye dekorasyon denince aklınıza gelen ilk unsur olmayabilir ama aşağıdaki orijinal parçaları görmeden de karar vermeyin. İşte size ilham vermesi için seçtiğimiz en orijinal 10 sandalye.