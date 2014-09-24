Dünyanın en orijinal 10 sandalyesi

Sandalye genellikle evlerin üvey evladı gibidir, hep daha büyük mobilyaların gölgesinde kalır, alınır-satılırken diğer oturma gruplarına gösterilen özen ona gösterilmez. Şimdi şöyle bir arkanıza yaslanın ve aşağıdaki örneklere bakarak sandalye meselesini yeniden düşünün.
Minimalizmin her geçen gün daha çok karşımıza çıktığı günümüzün tasarım dünyasında, sandalyelere de minimal boyutları sayesinde eskisine oranla daha çok rağbet gösteriliyor. Hem işlevsel, hem de estetik amaçlara hizmet eden bir sandalye dekorasyon denince aklınıza gelen ilk unsur olmayabilir ama aşağıdaki orijinal parçaları görmeden de karar vermeyin. İşte size ilham vermesi için seçtiğimiz en orijinal 10 sandalye.
Duffy London tasarımı son derece özgün ve göz alıcı bir parçayla başlayalım. Hayır hayır, bir göz yanılsaması ya da sihirbazlık numarasıyla karşı karşıya değilsiniz. Sandalyenin altında gördüğünüz gölgeye benzer siyahlık da bu sandalyenin bir parçası aslında. İki ayaklı, paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş bu sandalye, basit ama dahiyane tasarımıyla bakanın bir daha bakmak isteyeceği türden bir mobilya.
İşte yine mobilyadan çok tasarım harikasını andıran bir sandalye örneği. Cilalanmamış ahşap malzeme ve arkalığındaki sonsuz boşluk hissi veren orijinal tasarım bu parçayı benzerlerinden ayıran temel etkenler. Ayrıca arkalıktaki şeklin ışığı nasıl sızdırdığına ve oturma alanında beliren ahşap bir çatıdan sızan gölgelere benzer şekillere de dikkat.
Meksika'da bulunan Ocho Workshop'a ait bu sandalye ise alışılmadık malzeme seçimiyle dikkat çekiyor. Demir çerçeveye ustaca iliştirilmiş ince deri şeritler ışığın geçmesini mümkün kılarken, geçen ışığın yarattığı gölgeler de oyuncul şekiller çıkarıyor ortaya. Hem rahatlık hissi veren, hem de bir nebze tropikal bir hava estiren orijinal bir sandalye.
İlk kez 1938 yılında Buenos Aires'de tasarlanan bu kamping tarzı açıkhava sandalyesi aradan geçen 80'i aşkın yıla rağmen hâlen birçok evin baş köşesinde yer almayı sürdürüyor. Bakır iskeletle birleşen kalın deri, sandalyeye hem rustik, hem de her döneme uygun çağdaş bir hava katıyor. Rahatlığı da cabası.
Analog fotoğrafçılık yavaş yavaş tarihe karışıp yerini dijitale bırakmış olabilir, ama umarız ki o bildiğimiz filmin şeklini yaşatan bu sandalyenin ömrü daha uzun olur. Rahatlığı tartışmalı ama, bir mobilyadan çok sanat eserini andıran bu sandalyenin girdiği her ortamda ilgi odağı olacağı kesin.
Baskısını yaptırıp duvarınıza astığınız herhangi bir deseni neden sandalyenizde örtü olarak da kullanmayasanız ki? İşte bu koltuk-sandalye kırmasını çekici yapan da bu alışılmadık yaklaşım olmuş. Buna uygun renk paletine sahip bir oturma odasının baş köşesine yakışabilecek bir parça.
İşte dünyaca ünlü İskandinav tasarım anlayışının bildiğimiz sallanan sandalye konseptine uygulanışı. Hafif ahşap malzemeyenin zarafetine, modernle klasiğin birleşimine ve bir beşiği andıran sandalyenin yarattığı sıcaklık hissine dikkat.
Evimizdeki her mobilya illâ ki ciddi ve ağır abilere yakışacak şekil ve renkte olmak zorunda değil elbette. İşte hayatı daha az ciddiye alanlar ya da çocuklu aileler için son derece eğlenceli bir sandalye alternatifi. Öylesine şekil verilmiş bir spagetti tanesini andıran bu demir sandalyeler renkleriyle de göz alıyor.
Son zamanlarda 90'lı yılların modalarının bir geri dönüş yaptığını görüyoruz ve bu canlanan akımlardan biri de kot kumaşının yeniden orada burada karşımıza çıkması. Kot kumaşının ağırlıklı döşeme unsuru olarak kullanıldığı bu mobilya da hem rahatlığı, hem de eklektik tasarımıyla ilgi çekiyor. Evinde 90'lı yıllardan bir esinti isteyenler için ilginç bir tercih olabilir.
Sandalye-şezlong arası bu enteresan parça ise özellikle yaz aylarında evinin bahçesinde güneşelenmeyi sevenlere hitap ediyor. Yandan bakınca rahleyi andıran bu ilginç sandalye, ahşap malzemeyle sıradışı tasarımın çok enteresan bir bileşimi olarak kesinlikle çarpıcı bir görünüm arz ediyor.
Peki ya yukarıdaki sandalyelerden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.