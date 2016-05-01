Özenle yenilenen şık ve modern bir ev

En az evin diğer kısımları kadar harabe halinde olan banyo da elbette dönüşümden nasibini aldı, hem de gayet modern bir görüntüye bürünerek. Şık ahşap tezgah ve dolaplar, büyük sayılabilecek ve mekana genişlik kazandıran bir ayna, modern fayanslar, bu boyuttaki bir banyoda daha iyisi düşünülemez!

Dönüşüm hikayelerine meraklıysanız ve bu yazı da hoşunuza gittiyse, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Modern mimarinin zirvesinde göz alıcı bir villa başlığını’ taşıyan yazımıza bir göz atmanız faydalı olabilir diye düşünüyoruz.