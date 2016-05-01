Özenle yenilenen şık ve modern bir ev

Bugünkü dönüşüm yazısında sizlere hikayesini aktaracağımız evi İspanya’dan seçtik. Uzun yıllar boyunca kullanılmayan bu eski evin nasıl bir dönüşümden geçtiğine hep birlikte şahit olacağız. Her ne kadar eski hali oldukça harap görünse de evin müstakbel sakinleri buradaki potansiyeli keşfetmiş olmalılar. Bu potansiyeli gerçeğe dönüştüren de yine İspanya’dan Cota Zero isimli mimarlık firması olmuş. Şimdi evin öncesini ve sonrasını görsellerimiz yardımıyla inceleyip, dönüşüm sürecini incelemeye başlayalım.
Az önce de belirttiğimiz gibi evin önceki hali gerçekten bir harabeyi andırıyor. Varolan kasvetli havayı gidermek için pencereler genişletilmeli. Ayrıca duvarlar ve zemin, ama özellikle de tavanların çok ciddi bir dönüşüm geçirmesi gerekiyor. Belki de bazı duvar ya da sütunların yıkılması ya da inceltilmesi gerekecek. Bakalım mimarlar bu işi nasıl halletmişler.
İşte oturma odasının yeni hali! Alan oldukça dar olmasına rağmen başarılı ve ustaca bir dönüşümden sonra yine de ferah ve aydınlık bir hal almış. Doğal ışığın şimdi daha çok alınması, bunu yanında bolca kullanılan başta beyaz olmak üzere açık renkler sayesinde söz konusu aydınlık ve ferahlık duygusu elde edilmiş. Kontrast için siyah bir televizyon konumlandırılması gayet doğru. Ayrıca duvardaki raflar da zeminle mükemmel bir uyum içerisinde görünüyor.
Evin boyutları bir hayli mütevazi olsa da yine de bu evde bir balkona yer var. Ancak eski halinde bunun iyi değerlendirilmediği anlaşılıyor. Daha önce zikrettiğimzi gibi en önem verilen evin bolca doğal ışık alması ve bu sayede aydınlık kılınması. Bunun için gerekenleri nasıl yapıldığını ise aşağıdaki fotoğrafta göreceğiz.
Yemek odası ve oturma odasının kombine edildiği bu çok fonksiyonlu alanın yanındaki balkon oldukça sevimli ve sıcak bir hale getirilmiş. Bunda dev cam panellerin sağladığı aydınlık ve başarılı detaylar olarak göze çarpan çiçekler ve duvar dekorasyonu büyük rol oynamış gibi duruyor. Önceki fotoğrafta balkonun ön tarafında görülen seviye farkı da ortadan kaldrılarak bu yaşama alanının dah geniş görünmesi sağlanmış.
Mutfağın önceki hali içler acısı desek sanırız çok da fazla abartmış olmayız. Adeta bir mimari müzesi gibi; yani oldukça eski moda bir dekorasyon gibi gözküyor. İşe elbette önce fayanslardan başlamalı, sonra da dolaplar bir güzel elden geçirilmeli. Bakalım mimarlar geröekten de öyle mi yapmşlar.
Aynen yukarıda değindiğimiz gibi mutfak baştan aşağıya yenilenmiş ve modern bir çizgiye kavuşturulmuş. Fayanslar, zemin döşemesi hem renk hem de tarz açısından seçkin bir şekilde dekore edilmiş. Mutfak dolapları ve tezgah kısmı da yine modern ve minimalist bir dokunuştan nasibini almışa benziyor. Çamaşır makinası ve dolapların koyulduğu alan zarif bir şekilde mutfak kısmından bir buzlu cam panelle ayrılmış. Böylece pencereden gelecek doğal ışığın mutfağa kadar ulaşması hedeflenmiş. Bu arada fotoğrafta belli olmasa da mutfağın yemek odasına açıldığı ve böylece bir fonksiyonellik taşıdığını da belirtmiş olalım.
En az evin diğer kısımları kadar harabe halinde olan banyo da elbette dönüşümden nasibini aldı, hem de gayet modern bir görüntüye bürünerek. Şık ahşap tezgah ve dolaplar, büyük sayılabilecek ve mekana genişlik kazandıran bir ayna, modern fayanslar, bu boyuttaki bir banyoda daha iyisi düşünülemez!
Dönüşüm hikayelerine meraklıysanız ve bu yazı da hoşunuza gittiyse, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Modern mimarinin zirvesinde göz alıcı bir villa başlığını’ taşıyan yazımıza bir göz atmanız faydalı olabilir diye düşünüyoruz.