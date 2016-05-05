Makaron renklerinde sevimli bir dekorasyon

İskandinav dekorasyon tarzının zarif ve sade görünümünü taşıyan bu daire çocuklu, genç bir çift için Studio 3.14 tarafından tasarlanmış. Makaronları anımsatan pastel renklerin geniş, beyaz yüzeyler üzerinde kullanılması ile elde edilen sevimli dekorasyon aynı zamanda iç mekanların pırıl pırıl, aydınlık olmasını da sağlamış. Oldukça küçük olmasına rağmen tarz sahibi, şık bir mekan elde etmenin imkansız olmadığını gösteren bu güzel daireyi buyurun hep birlikte gezelim.

(Makaron, badem tozu, yumurta akı ve şeker ile yapılan mereng (beze) türü bir kurabiye çeşididir. İki parça içine arzu edilen bir krema dolgu koyularak makaronlar birbirine yapıştırılır. Çoğu zaman, makaronlar da içindeki dolgunun aromasına uygun renkte gıda boyası karıştırılarak pişirilir.)