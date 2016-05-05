Makaron renklerinde sevimli bir dekorasyon

İskandinav dekorasyon tarzının zarif ve sade görünümünü taşıyan bu daire çocuklu, genç bir çift için Studio 3.14 tarafından tasarlanmış. Makaronları anımsatan pastel renklerin geniş, beyaz yüzeyler üzerinde kullanılması ile elde edilen sevimli dekorasyon aynı zamanda iç mekanların pırıl pırıl, aydınlık olmasını da sağlamış. Oldukça küçük olmasına rağmen tarz sahibi, şık bir mekan elde etmenin imkansız olmadığını gösteren bu güzel daireyi buyurun hep birlikte gezelim.
(Makaron, badem tozu, yumurta akı ve şeker ile yapılan mereng (beze) türü bir kurabiye çeşididir. İki parça içine arzu edilen bir krema dolgu koyularak makaronlar birbirine yapıştırılır. Çoğu zaman, makaronlar da içindeki dolgunun aromasına uygun renkte gıda boyası karıştırılarak pişirilir.)
Bazı eski apartmanlarda şömine bulunurmuş ancak günümüzde modern iklimlendirme yöntemlerinin çok daha pratik ve efektif olması nedeniyle bu şömineler kullanılmaz olmuş. Kimi daireler şömineyi tamamen ortadan kaldırırken kimileri ise dekoratif olarak kullanmaya devam etmiş, tıpkı bu dairede olduğu üzere. Büyük, beyaz mumlar ile süslenen eski şömine sizce de muhteşem bir fikir değil mi?
Beyaza boyalı harman tuğla görünümlü duvarlar son dönemin gitgide yaygınlaşan trendlerinden biri. Duvarlara doku ve endüstriyel bir hava katan tuğla görünümlü duvarlar ülkemizde de moda olmaya başladı. ’Tuğla desenli duvar kağıdı ve paneller
ile Tuğla desenli duvar kağıtları’ başlıklı yazılarımızda birçok farklı dekorasyonda tuğla duvar detayının nasıl kullanıldığını inceleyebilirsiniz. Bu fotoğraftaki örnekte beyaza boyalı tuğla desenli duvar kağıdı tercih edilmiş ve beyaz perde, beyaz kapılar ve beyaz bir koltuk ile kombine edilmiş. Renkler aksesuarlarda kullanılmış.
Dairenin oldukça küçük olduğundan bahsetmiştik. Küçük boyutlu daireler için homify ekibinin de sıklıkla tavsiye ettiği şekilde, bu dairede de açık planlı bir yaşam alanı oluşturmuşlar. Kusursuz bir renk çalışması ile mutfak ve oturma odası muhteşem bir uyum yakalamış. Dip tarafta, antre ile yaşam alanı arasında seperatör olarak kullanılan beyaz dolaplara da dikkat.
Beyaz üst kabinler ile gri alt kabinlerin arasında gri-beyaz geometrik desenli seramikler döşenmiş. Küçük ancak son derece kullanışlı ve şık bir mutfak oluşturulmuş. Buzdolabı için bu kısımda yer olmadığı için aşağıdaki fotoğrafta göreceğimiz şekilde, karşı tarafa, yemek masasının yanına konmuş.
Bertoia'nın ikonik tel sandalyeleri ile kombine edilen sade bir yemek masası görüyoruz. Dört kişilik olan bu kısım misafir geldiğinde ortaya çekilerek altı kişiye kadar hizmet edebiliyor. Aydınlatma detayı özellikle dikkat çekici; yemek masanızı koymak istediğiniz yerde elektrik çıkışı yoksa, kancalar ve uzun kablolar eşliğinde aydınlatmayı istediğiniz yere taşıyabileceğinizi gösteriyor.
Oldukça küçük olmasına rağmen mükemmel bir biçimde dekore edilerek ferah bir atmosfer yaratılmış ebeveyn yatak odasını görüyoruz. Küçük bebek sahibi olan ev sahiplerinin odasında geçici süreyle bir beşik bulunuyor. Bebek kendi odasına taşındığında ebeveyn yatak odası da nispeten genişleyecek.
Bebek biraz büyüdüğü zaman bu sevimli çocuk yatak odasına taşınacak. Evin diğer odaları ile aynı sade dekorasyona sahip olan bu yatak odasında çatılı, sevimli bir çocuk yatağı kullanılmış. Beşik çağı geçinceye kadar, bu kısım şirin bir oturma alanı görevi görüyor. Küçük evlerin en büyük problemlerinden biri olan depolama alanı yetersizliği ise bu evde en küçük boş alanların dahi depolama için şık bir şekilde dizayn edilmesi ile çözülmüş.
Dairenin çok da küçük olmayan bir banyosu var, bu konuda şanslı olduklarını söyleyebiliriz. Eski bir apartmanda yer alan dairede eski, zarif detaylar mümkün olduğunca korunmaya ya da yeni parçalar kullanılarak tekrar edilmeye çalışılmış. Tıpkı bu ayaklı küvet ve muhteşem zemin karoları gibi.