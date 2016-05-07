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En güzel orman evleri

Özlem K. Özlem K.
Australian Rainforest Retreat, Woodlands Rainforest Retreat Woodlands Rainforest Retreat
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Birçoğumuzun hayalini süslemez mi yoğun, yemyeşil bir orman içinde yer alan konforlu, davetkar bir ev… Kuş seslerinden başka hiçbir ses duymadığımız, yeşilin verdiği o huzur içerisinde günlerimizi geçirebileceğimiz bir barınak… Gerçekleşmesi çok güç bir hayal dahi olsa, ormanın içinde yer alan evlerin fotoğraflarına bakmak bile birçoğumuzda dinlendirici, keyif veren bir etki yaratabilir. Bugün sayfamızı süsleyen bu orman evleri sizi olduğunuz yerden alıp ormanın derinliklerine götürecek. Bu konutların her biri farklı mimari prensipler ile tasarlanıp birbirinden farklı yapı malzemeleri ile inşa edilmiş, ancak ortak bir özellikler var: O da her birinin gizemli bir atmosfere sahip olması. Kimi içimizi ürpertiyor ancak bu durum merakımızı yenmemize neden olmuyor, kimi ise içinde kendimizi kolaylıkla hayal edebileceğimiz bir hava yaratıyor, sizce de öyle değil mi?

Ülkemizden harika bir örnek

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Prefabrik ev
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Ormana en çok ahşap bir kulübe yakışmaz mı… Kuloğlu Orman Ürünleri tarafından tasarlanan ve uygulaması yapılan bu evin sevimli ve samimi görüntüsünün yanı sıra çok önemli bir özelliği var: Modüler, yani prefabrik olması! Firma tarafından tasarlanan birkaç farklı modelden biri olan bu konutu sipariş ettikten kısa bir süre sonra konut komple hazır oluyor ve altyapısı önceden tamamlanmış olan bir arsaya birkaç gün içerinde monte edilebiliyor! 

Ezberbozan bir tasarım ile başlayalım

DOM CZARNO-BIAŁY, KOZIEJ ARCHITEKCI KOZIEJ ARCHITEKCI Modern Evler Ahşap
KOZIEJ ARCHITEKCI

KOZIEJ ARCHITEKCI
KOZIEJ ARCHITEKCI
KOZIEJ ARCHITEKCI

Muazzam bir fotoğraf değil mi? homify ekibi olarak biz bu eve bayıldık! Mat siyah titanyum çinko çatısı ve aynı şekilde devam eden dış cephesi olan bu yapı orman evi dendiğinde aklımıza gelecek örneklere hiç benzemiyor ve orman evi ezberimizi alt üst ediyor. Polonya'nın ikinci büyük şehri olan Łódź'un köknar ormanlarının ortasında konumlanan bu ev derlememizin birinci sırasına oturmayı fazlasıyla hak ediyor.

Ormanın kalbinde ahşap bir ev

Australian Rainforest Retreat, Woodlands Rainforest Retreat Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat

Australian Rainforest Retreat

Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat

Bakir bir ormanın kalbinde, ahşap kullanılarak inşa edilen ve enerjisini kendi üreten bu muhteşem konutta zaman geçirmek ve gecelemek sizleri huzurlu ve mutlu bir sabaha uyandıracağı gibi, modern bir yaşam alanı içinde bir ormanda kalma duygusunu da yaşatacaktır. Bir villada bulabileceğiniz lüks, konfor, estetik, cazibe ve huzur duygusunun tamamı bu orman barınağında sizlere sunuluyor.

Ormanda bir taş ev

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores Tropikal Bahçe
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

Halkın evi olarak çevrilebilecek bir isme sahip bu ev Marina Linhares tasarımı, sıcacık ve davetkar bir tasarıma sahip. Malzeme seçimi ve objelerin kompozisyonu gerçek bir ustalığın göstergesi. Bu projede üzerinde durulan kavramlar bütünleşme, keyif ve işlevsellik. 70 metrekare yaşam alanı ve 95 metrekare bahçeye sahip olan Halkın evi, Brezilyalı bir kimliğin dışavurumu. Tasarımcının Brezilyalılığı, paylaşımı, zamanın izlerini ve daha az olanın güzelliğini irdelediği bir proje karşımızdaki.

Boydan boya pencereli, çağdaş bir kulübe

ДубльДом120 - модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день, BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

Uzun ahşaplardan yapılmış, panoramik pencerelere sahip, 120 metrekare bir alan üzerine kurulu, yaz aylarında tatil ve dinlenme alanı olarak kullanabileceğiniz, kış aylarında şehrin gürültüsünden, iş stresinden kaçarak ruhunuzu deşarj edebileceğiniz bu doğa evi, çevresi ile bütünleşmiş, görsel açıdan mükemmel bir güzelliğe sahip. Ahşapların modüler olarak birbiri üzerine bindirilmesi ile inşa edilmiş olan bu ev, sağlıklı bir yaşam için gereken doğallığı bünyesinde barındırıyor.

Masal evi gibi davetkar ve sıcak

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Ormanın ortasında, ağaçların arasına saklanan ve enteresan çatı yapısı ile sevimli bir görünüme sahip olan bu ev son derece davetkar bir görünümde. Masal evlerini andıran bu yapı içimizi ısıtmakla kalmıyor, aynı zamanda merak uyandırıyor ve insanı kendine doğru adeta çekiyor.

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Modüler, ahşap evler

Timber Clad Exterior Facit Homes Ahşap ev
Facit Homes

Timber Clad Exterior

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

Birleşik Krallık’ta yer alan ormanın tam ortasındaki bu tarz sahibi ev modüler, yani prefabrik ahşap ev temsilcilerinden biri. Açık renk ahşabın verdiği sadeliği cesur çizgilere sahip bir zarafete dönüştürerek bir mimari başarısı gösterilmiş. Normal betonarme evlerden hiçbir eksiği olmayan modüler ahşap evler depremi yükünü hafifleten basit konstrüksiyonu sayesinde çok daha güvenli.

Ve hayaller gerçek oldu! Kalabileceğimiz bir orman evi

Simurg Evleri, Simurg Evleri Pansiyon Simurg Evleri Pansiyon Modern Evler
Simurg Evleri Pansiyon

Simurg Evleri

Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon

2009 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Olimpos Simurg evleri ahşap ve kerpiç gibi doğal malzemeler kullanılarak inşa edilmiş. Doğal yapıyı bozmadan hazırlanmış olan Simurg Evleri misafirlerinin rahatına büyük önem veriyor! Ücretsiz Wi-Fi içeren bungalov tarzı konaklama birimleri sunan Simurg Evleri, Olimpos Sahil Milli Parkı'nda yer alıyor. Tamamı klimalı bungalovlarda ahşap zeminler ve rustik mobilyalar bulunuyor ve her bungalovda duş içeren banyo bulunmakta. Simurg Evleri'nin konukları bahçedeki ağaçlardan meyve toplayabilir ve restoranda sunulan, bölgede yetiştirilmiş ürünlerle hazırlanan yemeklerin tadını çıkarabilir.

Aileler için 10 mükemmel ev
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