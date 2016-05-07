En güzel orman evleri

Birçoğumuzun hayalini süslemez mi yoğun, yemyeşil bir orman içinde yer alan konforlu, davetkar bir ev… Kuş seslerinden başka hiçbir ses duymadığımız, yeşilin verdiği o huzur içerisinde günlerimizi geçirebileceğimiz bir barınak… Gerçekleşmesi çok güç bir hayal dahi olsa, ormanın içinde yer alan evlerin fotoğraflarına bakmak bile birçoğumuzda dinlendirici, keyif veren bir etki yaratabilir. Bugün sayfamızı süsleyen bu orman evleri sizi olduğunuz yerden alıp ormanın derinliklerine götürecek. Bu konutların her biri farklı mimari prensipler ile tasarlanıp birbirinden farklı yapı malzemeleri ile inşa edilmiş, ancak ortak bir özellikler var: O da her birinin gizemli bir atmosfere sahip olması. Kimi içimizi ürpertiyor ancak bu durum merakımızı yenmemize neden olmuyor, kimi ise içinde kendimizi kolaylıkla hayal edebileceğimiz bir hava yaratıyor, sizce de öyle değil mi?