Çarpıcı renk detayları ile iddialı bir ev

homify 360°sayfamıza bugün bambaşka bir kıtadan, Güney Amerika'dan bir konut getiriyoruz. Brezilya'nın São Paulo eyaletinde yer alan Americana şehrinde konumlanan bu ev ilk bakışta modern bir dekorasyona rağmen klasik bir atmosferin yakalandığı ve bej, krem, kahverengi ve kum renklerinin tercih edildiği bir ev gibi görünebilir ancak oda oda gezmeye başladığımızda, göreceksiniz ki bizi dev sürprizler bekliyor! Americana dekoratör Iara Kilaris'in tasarım ofisi olan Desi̇gner De Interi̇ores E Pai̇sagi̇sta Iara Kílari̇s tarafından dekore edilmiş olan bu evi yakından inceleyelim…