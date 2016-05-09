Çarpıcı renk detayları ile iddialı bir ev

homify 360°sayfamıza bugün bambaşka bir kıtadan, Güney Amerika'dan bir konut getiriyoruz. Brezilya'nın São Paulo eyaletinde yer alan Americana şehrinde konumlanan bu ev ilk bakışta modern bir dekorasyona rağmen klasik bir atmosferin yakalandığı ve bej, krem, kahverengi ve kum renklerinin tercih edildiği bir ev gibi görünebilir ancak oda oda gezmeye başladığımızda, göreceksiniz ki bizi dev sürprizler bekliyor! Americana dekoratör Iara Kilaris'in tasarım ofisi olan Desi̇gner De Interi̇ores E Pai̇sagi̇sta Iara Kílari̇s tarafından dekore edilmiş olan bu evi yakından inceleyelim…
Konutun oturma odasında modern mobilya parçaları ve dekoratif aksesuarlar kullanılmış ancak bütüne baktığımızda klasik stilmiş hissi veren bir atmosfer var. Kullanılan renklerin ve kristal avizenin bu görünümde etkisi büyük.
Evin giriş holü, yani antresinin tavanı son derece yüksek. Aynı yüksek tavana evin yemek odasında da tanık olacağız. Geniş pencereleri sayesinde bol bol doğal gün ışığı alan bu mekanda sütlü kahverengi tonunda bir duvar gönül rahatlığı ile kullanılabilmiş. Duvarı modern bir dresuar süslüyor.
Ve işte geldik evin cesur renk kullanımına! İlk olarak oturma odasının bir duvarında ve merdivenlerde tanık olduğumuz bu parlak ve canlı renkleri diğer odalarda da yer yer göreceğiz. Sarı duvar üzerindeki parlak metal duvar süsü hakikaten çok çarpıcı!
Konutun yemek odası için son derece sade bir masa ve sandalye modeli seçilmiş. Ancak iş dekorasyonun diğer kısımlarına geldiğinde cesur seçimler burada da kendini gösteriyor. İki adet palmiye ağacı ile süslenen yemek odası aynı zamanda üst katta yer alan kırmızı duvarlı galeri ile de renkleniyor.
Konutun dört adet yatak odası bulunuyor ve her birinin birbirinden tamamen farklı dekorasyonları var. Ayna kaplı sürgülü kapılı bir gardırop içeren bu yatak odasında mavi ve kırmızı renkler kullanılmış. yatak örtüsünde kullanılan koyu mavi battaniye ile renk kombinasyonu yapılmış.
Bu yatak odasında ise krem renklerin hakim olduğu sade bir dekorasyon tercih edilmiş ve camgöbeği rengindeki kırlentler ile mekana renk nüansı katılmış. ’Eviniz için ne tür kırlentler seçmelisiniz?’ başlıklı yazımızda dekorasyonunuza uygun kırlent seçimi konusunu işledik, göz atmanızı tavsiye ederiz.
Tıpkı yatak odaları gibi, konutta dört adet banyo bulunuyor ve her biri farklı bir tarzda ancak içinde bulundukları yatak odaları ile uyumlu olacak şekilde dekore edilmiş. Bu örnekteki banyo ortak kullanıma açık, yani en-suite değil ve beyaz, kahverengi mermer ve kırmızı – yeşil canlı bitkiler tercih edilmiş.
Çamaşır odasında beyaz – pembe lale görsellerinin bulunduğu dev bir tezgah arkası duvar kullanılmış. Beyaz kabinler siyah tezgah ile kombine edilerek modern bir hava yakalanmış.
Yukarıda örmüş olduğumuz yatak odalarından mavi kırmızı detaylı olanın banyosu belirttiğimiz üzere yatak odası ile uyum içerisinde. Her bir yatak odası içim böyle, kendi dekorasyonu ile takım banyo çalışması yapılmış.
Daha sade bir tasarıma sahip olan yatak odasının ise böyle muhteşem bir banyosu var. Tavan pencereleri sayesinde doğal gün ışığı konusunda zengin olan bu banyoda hem duş alanı hem küvet yer alıyor.
Evet! Konutun bir de müzik odası bulunuyor. Bateri, klavye, gitar, ne ararsanız var… Yuvarlak pencere detayı ise muhteşem!