Geniş ve kullanışlı, mobilya giysi dolapları

Çağımızda evlerimiz küçülüyor ancak eşyalarımızın miktarı gitgide artıyor. Hem iş hayatı hem de sosyal hayatımız nedeniyle giysi sayımız oldukça fazla. Ucuz işçilikle imal edilmiş ithal giyim kuşamın epey düşük fiyatlı olması, uzun indirim dönemlerinde daha da makul fiyatlara düşmeleri ve sürekli değişen trendleri takip etmeye -bir anlamda- mecbur bırakılmamız giysi sayımızı arttıran nedenlerin başında geliyor. Bu durumdan hoşlansak da hoşlanmasak da, içinde yaşadığımız sisteme uyum sağlamak durumda kalıyor ve giysi dolaplarımızı şişirdikçe şişiriyoruz.
’Düzenli bir gardırop için 6 altın kural’ başlıklı yazımızda giysi dolaplarımızı en efektik şekilde kullanabilmek için neler yapabileceğimizi incelemiştik ve dikkat ederseniz verdiğimiz ilk üç öğüt giysi sayımızı azaltmak üzerineydi… Bu aşamayı gerçekleştirdiğinizi düşünerek, hala çok fazla sayıda giysiye sahipseniz demek ki ihtiyacınız olan şey mümkün olduğunca geniş, mümkünse koyacağınız oda ve sizin ihtiyaçlarınız için özel olarak tasarlanıp imal edilmiş, fonksiyonel bir giysi dolabı. İster giyinme odası olarak ayırabileceğiniz ekstra bir odaya sahip olun isterse de yatak odanızda bir yer ayırın, özel olarak tasarlanmış bir dolap hem mekanda ölü alan kalmamasını sağlayacak hem de askı, raf ve çekmece oranları sizin ihtiyacınıza göre düzenleneceği için çok çok daha kullanışlı olacaktır.
Bugünkü yazımızda mobilya olarak ahşabın kendi muhteşem dokusunu tercih eden okuyucularımızın özellikle ilgisini çekecek, masif ya da kaplama ahşap yüzeyli giysi dolaplarını derledik. Farklı ağaçlardan imal edilen (ya da kaplanan), farklı renklerde ve modellerdeki bu gardıropları bakalım sizler de beğenecek misiniz?
Hazır ürünler içerisinde de son derece geniş ve fonksiyonel ürünler bulmak mümkün. Piyasada askı, raf ve çekmece oranları birbirinden farklı olan, dolayısı ile farklı tercihlere hitap edecek birçok ürün var. Fotoğrafta, üç eşit parçadan oluşan bir model görüyoruz. Aslında kapalı olan bu modelin iç aksamları görünsün diye kapaksız hali resmedilmiş.
Özel yapım ürünlerden bahsettik ancak yeriniz uygunsa, hazır ürünler içerisinde de oldukça geniş ve kullanışlı modellere bulunmakta. Tıpkı fotoğraftaki örnek gibi; kimi açık kimi kapalı dolaplar, bol bol raf, çok sayıda çekmece ve beyaz kaplama ile kombine edilmiş ahşap görünüm.
Eğer bir oda ayrıma imkanınız varsa, bu oda her ne kadar küçük olursa olsun, ona özel olarak tasarlanıp yapılacak, tabandan tavana bir giysi dolabı sayesinde tüm eşyalarınızın rahat rahat sığacağı, kullanışlı bir alana sahip olabilirsiniz.
Koyu renk ahşabın her zaman kaliteli, elit bir görüntüsü vardır. Bunu beyaz renk ile kombine ederek şık ve çağdaş tasarımlar elde edebilirsiniz.
Yine giyinme odası için özel olarak dizayn edilmiş bir model görüyoruz. Bu modelde askı oranı raf ve çekmecelere göre yüksek tutulmuş ancak üst kısmı takı ve aksesuarlar için özel olarak yapılmış ada ünitenin alt kısmı komple çekmece olarak tasarlanmış.
Hebart Mi̇marlık Dekorasyon tarafından bir tavan arası için özel olarak tasarlanıp imal ettirilmiş olan bu dolap düzeneklerine eğimli çatıya uygun şekil verilmiş, böylece ölü alan kaybı sıfıra indirilmiş. Mekan olduğu gibi dolaplara ayrıldığı için kapaksız modeller tercih edilmiş.
Bu hazır tasarımda ise koyu renkli, sürgülü kapaklara sahip ahşap bir gardırop görüyoruz. Mekan konusunda sıkıntı yaşayanlar için özellikle tavsiye edebileceğimiz sürgülü kapaklar arzu edilirse ayna ile de kaplanabilir.
L şeklindeki bu giysi dolabının ahşap çerçeveli cam kapakları var ancak dolap yatak odasında bulunduğu ve dolap içinin mekanı karmaşık göstereceği düşünüldüğü için kapakların her birine açık renkli perdeler takılmış.