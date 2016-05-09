Geniş ve kullanışlı, mobilya giysi dolapları

Çağımızda evlerimiz küçülüyor ancak eşyalarımızın miktarı gitgide artıyor. Hem iş hayatı hem de sosyal hayatımız nedeniyle giysi sayımız oldukça fazla. Ucuz işçilikle imal edilmiş ithal giyim kuşamın epey düşük fiyatlı olması, uzun indirim dönemlerinde daha da makul fiyatlara düşmeleri ve sürekli değişen trendleri takip etmeye -bir anlamda- mecbur bırakılmamız giysi sayımızı arttıran nedenlerin başında geliyor. Bu durumdan hoşlansak da hoşlanmasak da, içinde yaşadığımız sisteme uyum sağlamak durumda kalıyor ve giysi dolaplarımızı şişirdikçe şişiriyoruz.

’Düzenli bir gardırop için 6 altın kural’ başlıklı yazımızda giysi dolaplarımızı en efektik şekilde kullanabilmek için neler yapabileceğimizi incelemiştik ve dikkat ederseniz verdiğimiz ilk üç öğüt giysi sayımızı azaltmak üzerineydi… Bu aşamayı gerçekleştirdiğinizi düşünerek, hala çok fazla sayıda giysiye sahipseniz demek ki ihtiyacınız olan şey mümkün olduğunca geniş, mümkünse koyacağınız oda ve sizin ihtiyaçlarınız için özel olarak tasarlanıp imal edilmiş, fonksiyonel bir giysi dolabı. İster giyinme odası olarak ayırabileceğiniz ekstra bir odaya sahip olun isterse de yatak odanızda bir yer ayırın, özel olarak tasarlanmış bir dolap hem mekanda ölü alan kalmamasını sağlayacak hem de askı, raf ve çekmece oranları sizin ihtiyacınıza göre düzenleneceği için çok çok daha kullanışlı olacaktır.

Bugünkü yazımızda mobilya olarak ahşabın kendi muhteşem dokusunu tercih eden okuyucularımızın özellikle ilgisini çekecek, masif ya da kaplama ahşap yüzeyli giysi dolaplarını derledik. Farklı ağaçlardan imal edilen (ya da kaplanan), farklı renklerde ve modellerdeki bu gardıropları bakalım sizler de beğenecek misiniz?