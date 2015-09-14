Tüm mekanlar için dekoratif seperatör seçenekleri

Çalışma, oturma ve uyuduğunuz alanın tek bir mekan içinde çözümlenmesi gerekiyorsa seperatörler vazgeçilmez araçlardan. Bu eklektik dekorasyonda tek mekanın çeşitli yaşam alanlarına bölünmesi oldukça başarılı bir şekilde sağlanmış. Öncelikle beyaz rengin baskın renk olması bu yerin daha iç açıcı bir hale gelmesine katkıda bulunuyor. Beyaz ışığı yansıttığı için tüm odanın daha aydınlık olması sağlanıyor. Burada oturma kısmı ile yatağın olduğu kısım eşit cam boşlukları ve beyaz ahşap çerçevesiyle göze hoş gelen bir seperatör aracılığıyla ayrılıyor. Seperatörün tasarımı sebebiyle uyuma kısmından gelen ışık oturma bölümünde de hiç bir engel olmadan ulaşıyor. Bunun yanı sıra otururken de sanki dış mekana bakan bir pencerenin önünde oturuyormuşsunuz hissini de almanız cabası.