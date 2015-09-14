Tüm mekanlar için dekoratif seperatör seçenekleri

Seperatörler bir yapının genel mimari karakteri içinde bölümler oluşturmaya ve pratik bir şekilde blok alanları çoklu alanlara dönüştürmeye yararlar. Günümüzde bir çok farklı malzemeyle evlerden işyerlerine geniş kullanım olanağı sunan dekoratif seperatörler tasarlanmakta. Sizin için hazırladığımız bu derlemede de farklı stillerde dekore edilmiş mekanlarda seperatör kullanımlarına göz atıyoruz. Evinizde ihtiyacınız olan alanları şık bir biçimde yaratmak ve ayrıştırmak istediğiniz blok alanlarınızı ince bir dokunuşla belirlemek için örnekleri incelemeye hemen başlayabilirsiniz.
Bazı oturma odası dekorasyonlarında yemek yenilen bölüm ile oturma alanında ince ayrımlar kullanılır. Genellikle geniş salonlarda tercih edilen bu çözümlemeler mekan algısını belirlemeye mekanın bölümlenmesini sağlamaya hizmet ederler. Bu örnekte de Bursa'da yapılan oldukça şık bir salon tasarımı görmekteyiz. Oturma bölümünü yemek masasının olduğu bölümden ayırmak için öncelikle yemek takımlarının konulduğu bir dolap yerleştirilmiş. Bu tasarımda mekanı zarif bir şekilde bölen CNC kesim aracılığıyla uygulanan ve Anadolu kültürünün imgelerini barındıran motiflerle bezeli seperatör dikkat çekici. Dostlarınızla uzun yemek saatlerinde, fonda oldukça zarif bir detay olarak sizi iyi hissettirecek.
Genellikle evin giriş bölümlerinde portmanto ve ayakkabılıkların olduğu küçük bir bölümden salona geçmek tercih edilir. Ancak evinizin mimarisi bu yapıda değilse ve direkt olarak yaşam alanınıza açılan bir kapıdan evinize giriş yapıyorsanız, sade bir seperatör tasarımıyla bu alanın sınırlarını belirlemek oldukça kolay. Burada da evin dış kapısından dirakt olarak salona giriliyor. Tam kapının karşısına masif ahşaptan imal edilmiş, 20 x 20 santimlik kareler oluşturan bir seperatör konulmuş. Böylelikle mekan için bir antre alanı oluşturulmuş. Bu minimalist stildeki dekoratif çözümleme, salonunuza bir rahatlık katacaktır. Seperatörün boşluklu yapısı hem eve gelen kişinin direkt olarak iç kısımla ilişki kurabilmesini hem de antre kısmının salondan bağımsız bir biçimde organize edilmesini sağlıyor.
Geniş hacimli iş yerlerinde ferah bir atmosfer hissi duyumsanır. Bu ferahlığı kaybetmeden iş yapısına göre mekanı organize edip bölümlere ayırmak için cam seperatörler en iyi çözümler olarak düşünülebilir. Bu mekanda da şeffaf ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratılmış. Çalışanların masalarının olduğu bölüm ve gelenlerin vakit geçirecekleri alanın sınırı oldukça iyi belirlenmiş. İki tarafından rahat bir şekilde geçiş yapılabilecek şekilde giriş kısmına yerleştirilen cam seperatör üzerindeki tipografik desenlerle iş yerleri için dekoratif bir seçenek. Böylesi bir çözümü iş yerinizde kullanmak isterseniz, sektörünüzü çağrıştıracak ya da şirket logonuz ve sloganızın bulunduğu yazılarla da bezemeniz de bir diğer önerimiz.
Açık mutfaklar evin geri kalan bölümüyle direkt ilişkisi olan ve bu sebeple yemek yapmak ve yemek dışında da oturma bölümüyle bağlantınızı koparmadan vakit geçirebilme olanağını sunarlar. Bununla birlikte bazen mutfak kısmını oturma bölümünden yalıtma gerekliliği de doğabilir. Örneğin tavada yapılan bir balığın kokusunun tüm eve yayılmasını istemezsiniz değil mi? MIODESIGN bu olasılığı da düşünerek çok büyük bir hacme sahip olmasa da bu açık mutfak için pratik, kullandığı malzemeler sebebiyle de dekoratif bir çözüm bulmuş. Üç parça sürme bir sistemle istenildiği zaman mutfak bölümünü tamamen ayırabilirsiniz. Metal çerçeve ve camlar da şeffaflığıyla seperatörün mekanı daraltmamasını sağlıyor.
Böylesi yüksek tavanlı, büyük pencerelere sahip ve metrekare olarak da büyük olan bir salonunuz varsa endüstriyel stil size iyi bir dekorasyon çözümü olacaktır. Burada da salonun oturma ve yemek takımının olduğu bölümü ayırmak için seperatör kullanılmış. Normalde dış mekanlarda görmeye aşina olduğumuz teller seperatörün dekoratif etkisini yükseltiyor. Metalin verdiği his dekorasyondaki diğer tercihlerle örtüşen ve yaşayan kişilerin dışında konuklar için de karizmatik bir etki bırakacaktır. Böylesi bir tasarımı işlettiğiniz mağazanızda, antrelerinizde ya da salonunuz daha küçük olsa da kullanabilirsiniz. Unutmadan söyleyelim, bu dekoratif seperatörlerden isterseniz mat siyah renk her daim şık duracaktır.
Yatak odanızda küçük de bir çalışma alanına ihtiyaç duyuyorsanız bu örnek sizin için oldukça uygun. Bir perde aracılığıyla uyku alanı ayrılıyor. Tam çalışma alanını genişliğindeki perde oldukça romantik bir seperatör işlevi görüyor. Bu çözümleme aracılığıyla aynı anda iki kişinin farklı bölümlerde birbirlerini rahatsız etmeden vakit geçirebilmelerine olanak sağlanmış. Yatak kısmındayken cibinliklerin verdiği o romantik etkiyi de hissedeceksiniz. Perdenin şeffaflığı da mekanda dolaşan ışığın yumuşak bir biçimde yatak kısmına da ulaşmasını sağlıyor.
Dekoratif seperatör örnekleri evlerimizde mimariye ve dekorasyona farklı bir hava vererek atmosferi orijinal bir hale getiriyor. Örnek fotoğraftaki minimalist stildeki oturma odası dekorasyonu son derece sade ve şık bir etkiye sahip. Oturma odasını ve yemek odasını birbirinden ayırmaya ve aynı zamanda da birbiri içinde görmemizi sağlayan dekoratif seperatör beyaza boyanmış, aralıklı ahşap direklerle mekanın minimal duygusunu pekiştirir nitelikte. Bodrum'da olan gördüğünüz ev dekorasyonu, beyaz rengin hakimiyetinde olan açık mutfağıyla ilçenin izlerini taşıyor. Alanlarınızı bölmek ve aynı zamanda ferahlık sağlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
Samsun'da bir apartman dairesine ait olan gördüğünüz klasik stildeki dekorasyon, salon ve yemek odasını birbirinden ayıran altın renkli, metal konstrüksiyondan oluşmuş heykelsi bir seperatöre sahip. Bu seperatör ince işçiliğiyle kendini gösteren bir yapıda olmasına karşı, yatay ve dikeylerden oluşmuş ince metal konstrüksiyonlu tasarımıyla gün ışığını kapatmayacak şekilde dizayn edilmiş. Evin genel dekorasyonuna uygun tasarlanan dekoratif seperatör bir anlamda evin içindeki zarif bir aksesuara dönüşmüş. Eğer sizin de örnek fotoğraftaki dekorasyon ve seperatör çözümlemesi ilginizi çektiyse Samsun’da rafine klasik bir daire adlı yazımızı inceleyerek daire hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Seperatörünüzün size özel ve biricik olmasını istiyorsanız bu tasarım tam size göre. Ağaç dallarının bir araya getirilmesiyle tasarlanan bu seperatör tamamen size özel olacaktır, çünkü doğadan gelen bu formların birebir aynısını elde etmek mümkün olmayacaktır. Banyoda küvet ile lavabonun olduğu kısım herhalde daha güzel bölünemezdi; tabi ki doğadan bir parçayı siz de mekanınıza taşımak istiyorsanız.
Çalışma, oturma ve uyuduğunuz alanın tek bir mekan içinde çözümlenmesi gerekiyorsa seperatörler vazgeçilmez araçlardan. Bu eklektik dekorasyonda tek mekanın çeşitli yaşam alanlarına bölünmesi oldukça başarılı bir şekilde sağlanmış. Öncelikle beyaz rengin baskın renk olması bu yerin daha iç açıcı bir hale gelmesine katkıda bulunuyor. Beyaz ışığı yansıttığı için tüm odanın daha aydınlık olması sağlanıyor. Burada oturma kısmı ile yatağın olduğu kısım eşit cam boşlukları ve beyaz ahşap çerçevesiyle göze hoş gelen bir seperatör aracılığıyla ayrılıyor. Seperatörün tasarımı sebebiyle uyuma kısmından gelen ışık oturma bölümünde de hiç bir engel olmadan ulaşıyor. Bunun yanı sıra otururken de sanki dış mekana bakan bir pencerenin önünde oturuyormuşsunuz hissini de almanız cabası.