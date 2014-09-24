Doğal ışıktan en iyi şekilde yararlanmanın yolları

Havalar yavaş yavaş bozuyor, günler kısalıyor, çok değil birkaç ay sonra bu güneşli güzel günlerin ve bol ışığın özlemini çekeceğiz. Niyetimiz elbette moral bozmak değil, ama evlerimize kapanacağımız mevsimler yaklaşırken doğal ışık meselesi ve bundan en iyi şekilde yararlanmanın yollar üzerine biraz kafa yormak.

Artık klişe olan o lafta da dendiği gibi, güneş giren eve doktor girmez. Doğal güneş ılığı hem beden, hem de zihin için son derece sağlıklı olduğu gibi, estetik anlamda da evimizden uzak tutmamamız gereken bir unsur. Elbette doğal ışığı evlerimize sokmanın en temel yolu, bunu evimizi planlayan mimar ve mühendislerin en baştan düşünüp, evin konumlanışını, pencere ve kapıları buna göre ayarlaması. Ama bu aşamayı geçtikten sonra da evinizdeki doğal ışık miktarını artırmak ve kış aylarını daha çekilir kılmak için kullanabileceğiniz bazı yöntemler var. İşte doğal ışıktan maksimum faydalanabilmeniz için birkaç ipucu: