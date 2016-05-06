6 maddede mutfak temizliği

Evin en çok kirlenen ve en sık temizlik gerektiren yeri mutfak. Hijyenik bir şekilde çalışabilmemiz ve kendimiz, ailemiz ve konuklarımız için sağlıklı, temiz yemekler çıkarabilmemiz açısından, mutfağın temiz olması bir zorunluluktur. Her gün yemek hazırlığı sonrasında tezgaha dökülen kırıntıları temizliyor, tabak çanağımızın hijyenine azami özen gösteriyor ve belli aralıklarla da dip köşe derinlemesine temizlik yapıyoruz. Peki ocak, fırın, buzdolabı gibi mutfak aletlerimizin temizliğini nasıl yapmalıyız? Cevaplar 6 adımda mutfağımızı dip temel nasıl temizleyebileceğimizi incelediğimiz bu yazıda.
Genel mutfak temizliği yaparken belli bir sıralamayı takip etmek önemlidir. Çünkü br tarafı temizlerken diğer tarafa kirler sıçrayarak yeniden kirlenmesine neden olabilir. İşe ocaktan başlamak mantıklı olacaktır. Önce bulaşık deterjanını süngere dökün ve kirlerin üzerinden hafifçe geçin ve beş dakika kadar bekleyin. Süngerinizi yıkayıp üzerine çok az krem deterjan dökün ve ocağınızdaki yumuşayan kirlerin üzerine uygulayın. Aynı şekilde gaz düğmelerinin etrafını, çıkıyorsa altlarını aynı sistemle temizleyin. Çıkardığınız düğmeleri ılık suda bulaşık deterjanıyla yavaşça yıkayın. Eğer aspiratör kullanıyorsanız ve mazgalı çıkıyorsa onu da ılık su bulaşık deterjanı yardımıyla eviyede yıkayın. Aspiratörün camını da süngerle temizleyebilirsiniz. Her yeri iyice ovduğunuzdan emin olduktan sonra iyi sıkılmış bir bezle tüm kirli köpüğü toplayın.
Yalnız dikkat! Hijyenik olmak adına mikroplardan arınmaya çalışırken toksik maddelerle sağlığımıza bozmamaya ve de doğaya zarar vermemeye dikkat etmeliyiz.
Fotoğtafta Aykuthall Archi̇tectural Interi̇ors tasarımı muhteşem bir mutfak görmekteyiz.
Ocak temizliğinden sonra hemen fırına geçebilirsiniz. Basit ancak oldukça etkili bir fırın temizleyiciyi evde kolayca hazırlayabilirsiniz. Bunun için gerekli malzemeler, yarım su bardağı sıvı sabun (veya sıvı Arap sabunu), bir buçuk su bardağı karbonat, çeyrek su bardağı beyaz sirke (ya da doğal elma sirkesi) ve bunları macun kıvamına getirmek için gerekirse su. Bu malzemeleri bir araya getirerek bir macun elde edinceye kadar iyice karıştırın. Temizlik işlemine başlamadan önce fırının tepsilerini ve ızgarasını dışarı çıkartın. Bu parçaları her zamanki gibi lavaboda temizleyebilirsiniz. Yalnız, iyice durulamayı unutmayın. Hazırladığınız macunu fırının tabanına ve yanlarına sürün. Fırının camına ve kapağına bu karışımdan sürmeyin. Fırının kapağını kapatın ve on iki saat kadar (örneğin gece boyunca) bekletin. Bu sürenin sonuna bir kap su ve bir sünger kullanarak kir birikintilerini kolayca temizleyin, göreceksiniz ki kirler kolayca çıkacaktır. Kaptaki suyu kirlendikçe değiştirin. Fırın temizlendiğinde temiz bir bez veya kağıt havlu ile iyice kurulayın. Kapak içinse, çeyrek su bardağı karbonat ile az bir miktar suyu birleştirerek bir macun hazırlayın ve bu macunu fırın kapağına yayın. Yarım saat bekletmek yeterli olacaktır. Yarım saatin sonunda su ve sünger yardımıyla macunu temizleyin, kuru bir bez ya da kağıt havlu ile kurulayın. Göreceksiniz ki fırının kapağı da tertemiz olacaktır.
Buzdolabı temizliği yapmadan önce atılması gereken tüm ürünleri atın. Ardından her bir katı boşaltın. Sıra geldi mucize karışıma: Küçük bir kovanın yarısını su doldurup üzerine iki yemek kaşığı karbonat ya da 4 yemek kaşığı sirke ekleyin. Karışımı güzelce karıştırın. Bu karışımla dolabınızın her noktasını silin. Silme işlemi bittikten sonra kuru fakat toz bırakmayan bir bezle aynı şekilde her rafı dipli başlı silin. Artık yiyecekleriniz dolaba girmeye hazır.
Mutfak dolapları içindeki bardaklar, çanaklar, tencereler bir süre kullanılmadıkları takdirde durdukları yerde kirlenebilirler. Bu nedenle önce çanak çömlekleri çıkarıyoruz ve kirlilerse onları temizliyoruz. Bu noktada eğer uygunsa, bulaşık makinesi kullanılabilir. Daha sonra, küçük bir kovaya bulaşık deterjanı ve sirke dökün. Ardından yarısını biraz geçecek şekilde su koyun. Bu karışımı bezle ya da süngerle tüm dolaplara uygulayın. Islak bir bezi bol bol durulayarak tüm dolapların içini tekrar silin. Bezi iyice sıktığınıza emin olun. Son olarak kuru bir bezle ahşabın kabarmaması için tüm ıslaklığı alın. Mutfak dolaplarınızın üstünü nazikçe silmeniz gerekebilir. Bu yüzden süngerin tırtıklı değil yumuşak yüzünü kullanın ve eğer ahşap temizleyiciniz varsa bu ahşap temizleyiciyle temizliğini yapın.
Mutfak tezgahları temiz görünse de ciddi oranda bakterilerin yaşadığı bir platform olabiliyor. Buradaki bakterilerden kurtulmak için tek kullanımlık temizlik bezleri kullanabilirsiniz. Böylece hali hazırda mikroplu olan bez ya da sünger gibi ürünleri kullanmamış olursunuz. Mutfak eviyesini temizlemek için önce bir çaydanlık kadar su kaynatın. Bekleterek ılıttığınız suyu eviyenin giderinden dökün. Çok sıcak olmamasına dikkat edin, çünkü mutfak giderleri bu nedenle incelip delinebilir. Ardından bulaşık süngerinizi ıslatın ve üzerine az miktarda çamaşır suyu dökün. Çamaşır suyu döktüğünüz süngeri yavaşça eviyenin her tarafında gezdirin. Buna musluk da dahil. Beş dakika bekledikten sonra artık ovma vakti geldi. Tekrar ıslattığınız süngerinizle eviyeyi güzelce ovun, sonra da bol suyla durulayın. Eğer yoğun kireç lekeleri varsa kireç çözücülerin veya daha sağlıklı bir yöntem olan sirkenin yardımından faydalanabilirsiniz.
Her şeyi temizlediniz, geriye bir tek yerleri temizlemek kaldı. Sıçrayan yağların kirletmeye hazır olduğu yerler son temizlik noktanız. Öncelikle yanınızda getirmiş olduğunuz tüm temizlik malzemelerini yerlerine yerleştirin. Mutfağınızdaki çöpleri de toplayarak atılmaya hazır hale getirin ve yerleri süpürün. Artık yerleri silip mutfağınızı terk edebilirsiniz. Eğer ahşap yüzeyleri temizliyorsanız yarım kova suyun içine dökeceğiniz bir ya da iki kapak ahşap temizleyiciyle silin. Farklı yüzeyler için de satın aldığınız temizleyiciyle birlikte temizliğinizi bitirebilirsiniz.
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