6 maddede mutfak temizliği

Buzdolabı temizliği yapmadan önce atılması gereken tüm ürünleri atın. Ardından her bir katı boşaltın. Sıra geldi mucize karışıma: Küçük bir kovanın yarısını su doldurup üzerine iki yemek kaşığı karbonat ya da 4 yemek kaşığı sirke ekleyin. Karışımı güzelce karıştırın. Bu karışımla dolabınızın her noktasını silin. Silme işlemi bittikten sonra kuru fakat toz bırakmayan bir bezle aynı şekilde her rafı dipli başlı silin. Artık yiyecekleriniz dolaba girmeye hazır.