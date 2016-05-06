6 maddede mutfak temizliği

Genel mutfak temizliği yaparken belli bir sıralamayı takip etmek önemlidir. Çünkü br tarafı temizlerken diğer tarafa kirler sıçrayarak yeniden kirlenmesine neden olabilir. İşe ocaktan başlamak mantıklı olacaktır. Önce bulaşık deterjanını süngere dökün ve kirlerin üzerinden hafifçe geçin ve beş dakika kadar bekleyin. Süngerinizi yıkayıp üzerine çok az krem deterjan dökün ve ocağınızdaki yumuşayan kirlerin üzerine uygulayın. Aynı şekilde gaz düğmelerinin etrafını, çıkıyorsa altlarını aynı sistemle temizleyin. Çıkardığınız düğmeleri ılık suda bulaşık deterjanıyla yavaşça yıkayın. Eğer aspiratör kullanıyorsanız ve mazgalı çıkıyorsa onu da ılık su bulaşık deterjanı yardımıyla eviyede yıkayın. Aspiratörün camını da süngerle temizleyebilirsiniz. Her yeri iyice ovduğunuzdan emin olduktan sonra iyi sıkılmış bir bezle tüm kirli köpüğü toplayın.

Yalnız dikkat! Hijyenik olmak adına mikroplardan arınmaya çalışırken toksik maddelerle sağlığımıza bozmamaya ve de doğaya zarar vermemeye dikkat etmeliyiz.

Fotoğtafta Aykuthall Archi̇tectural Interi̇ors tasarımı muhteşem bir mutfak görmekteyiz.