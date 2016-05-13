Muhteşem manzarayla bütünleşen modern mimari

Yaz artık yüzünü iyiden iyiye göstermeye başladı ve bu da tabii ki denizin, güneşin ve daha keyifli günlerin bizi beklediği anlamına geliyor. Yaz denilince aklımıza sahil, tatil, havuzlar ve tabii ki şık tasarımlı yazlık evler geliyor. Yazlık ya da tatil denilince ilk akla gelen yerlerden birisi de şüphesiz Bodrum'dur. Bodrum'un o mükemmel doğası ve denizi insanı şehir hayatının stresinden uzaklaştıran ama şehrin canlı ve eğlenceli yapısından uzaklaştırmayan nadir tatil yörelerinden biri. İşte bugün de Saytaş Sabuncuoğlu Yapı tarafından tasarlanan ve uygulanan harika bir yazlık villa projesine konuk olmak üzere Bodrum'a doğru yola çıkıyoruz. Deniz manzaralı, bahçeli ve havuzlu bu villa, herkesin içinde yaşamak isteyeceği türden modern ve şık bir tasarıma sahip.
Villanın üç tarafını saran geniş bahçesi yalnızca düzenli ve yemyeşil çimleriyle değil palmiye ağaçlarıyla da dikkat çekiyor. Ancak elbette yapıya şöyle uzaktan bir baktığımızda bizi kendine hayran bırakan ilk özellik bu değil. Evin havuzunun da bulunduğu arka cephesi muhteşem koylarıyla harika bir deniz manzarasına bakıyor ve bu manzara bile bu evi hayallerinizin evi yapmaya yeter.
Yapının mimari özellikleri de son derece modern çizgilerde tasarım özelliklerine sahip. Siyah, beyaz ve gri tonlarının harmanlandığı uyumlu dış cephede geometrik formlar da bir arada kullanılmış. Evin, dinlendirici ve yazın tadını çıkarmanın en ideal yolu olan havuz kısmına ve muhteşem manzaraya bakan arka cephesinde dışarıdaki manzaranın güzelliğini içeri taşımak için bol miktarda cam tasarım elemanı kullanılmış. Cam kapılı salonunuzdan dışarı çıkıp muhteşem bir manzara eşliğinde yüzerek güne başladığınızı düşünsenize! Bir yaz gününü keyifli geçirmek için bütün koşullar bu bahçede toplanmış adeta!
Evin yola bakan ön cephesinde ise yine geometrik formların bir arada kullanıldığı şık ve modern bir tasarım karşılıyor ziyaretçileri. Türkiye'nin kıyı kentlerinin karakteristiğini oluşturan palmiye ağaçları evin giriş kısmını da süslüyor. Ön cephede mahremiyet sağlamak için arka cepheye nazaran çok daha az pencere ve cam unsur kullanılmış.
Evin iç mimari özellikleri de en az dış mekan özellikleri kadar göz kamaştırıcı. Evin zemin katını ikinci kata bağlayan spiral şeklinde kurgulanmış modern merdiven basamaklarına eşlik eden kırmızı sütun hol alanına çağdaş ve sanatsal bir katkıda bulundururken tasarımı da sıradanlıktan kurtararak renklendiriyor.
Mutfak tasarımında fonksiyonellik ve zarif bir yalınlık ön planda tutulmuş ve metalik dokunuşlarla gri ve beyaz tonları harmanlanmış. Beyaz mutfak dolapları geniş hacimli ve modern yapılarıyla dikkat çekiyor. Tezgahın ve dolapların yerleşimi ise kullanışlı ve ergonomik bir kullanım yaratacak şekilde kurgulanmış. Duvarda ve yerde kullanılan koyu gri, mutfak dolaplarındaki beyazla kontrast yaratarak derinlik sağlıyor.
Banyoda ise son derece minimal bir modern tasarım uygulanarak kullanım kolaylığı ve şıklık bir arada dizayn edilmiş. Cam kapaklı duşakabin ve gri mermer fayanslar şık bir duş alanı yaratmaya yeterken aynı zamanda son derece kaliteli ve kullanışlı bir yaşam alanı da yaratıyor.
Lavabo ünitesinde ise ışıklı modern bir lavabo tezgahı ve modern bir lavabo ile, yalın tasarımlı dikdörtgen şeklindeki ayna hem alan tasarrufu sağlayan şık bir lavabo örneği oluşturuyor hem de banyonun minimal etkisini sürdürüyor.
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