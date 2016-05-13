Muhteşem manzarayla bütünleşen modern mimari

Lavabo ünitesinde ise ışıklı modern bir lavabo tezgahı ve modern bir lavabo ile, yalın tasarımlı dikdörtgen şeklindeki ayna hem alan tasarrufu sağlayan şık bir lavabo örneği oluşturuyor hem de banyonun minimal etkisini sürdürüyor.

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