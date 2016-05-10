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​Minimalist mutfak tasarımına dair en başarılı örnekler

nihal e. nihal e.
Grünes Leben, über der Stadt, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Minimalist Mutfak
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Gücünü basit çizgilerini modern bir şekilde formüle etmesinden alan minimalist stil, artık mutfaklarda da kendini gösteriyor. Bu yazıda sizin için seçtiğimiz birbirinden özel mutfak örneklerine hayran kalacaksınız. 

​Çarpıcı renk

Küchenplanung und Sanierung Erdgeschoss, denkmalgeschütze Gründerzeitvilla, Bad Godesberg, Jan Tenbücken Architekt Jan Tenbücken Architekt Minimalist Mutfak
Jan Tenbücken Architekt

Jan Tenbücken Architekt
Jan Tenbücken Architekt
Jan Tenbücken Architekt

Fotoğrafta gördüğünüz mutfak tasarımı tamamen rengiyle öne çıkan bir örnek, zira renk adeta patlıyor. Aslında neon sarısı rengi olmasa minimalist stile uygun olarak sade ve işlevsel bir mutfak. Ancak göz alıcı rengi mutfağın tüm havasını değiştirerek çarpıcı bir görünüm kazandırıyor.

​Sofistike mobilyalar

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım Minimalist Mutfak
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR

erenyan mimarlık proje&tasarım
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım
erenyan mimarlık proje&tasarım

Tamamen beyaz renginden oluşan mutfak dekorasyonunda tek renk bitkinin yeşili diyebiliriz. Ama zaten minimalist stil parlayan renklerle öne çıkan bir tarz değil. Sade karakterine uygun olarak en sık kullanılan renk beyazdır bu tarzda. Bu mutfak renginden ziyade mobilyalarının kendine özgü tarzıyla dikkat çekiyor. Masa ayakları ve koltukların esnek formu oldukça çağdaş görünüyor.

Fotoğraftaki mutfak MKB İnşaat tasarımıdır.

​Kafesi andıran sandalyeler

Einfamilienhaus 2013, Bernd Gruber Kitzbühel Bernd Gruber Kitzbühel Minimalist Mutfak
Bernd Gruber Kitzbühel

Bernd Gruber Kitzbühel
Bernd Gruber Kitzbühel
Bernd Gruber Kitzbühel

Minimalist mutfak tasarımına dair ipuçları verirken özellikle belli bir eşya, tema ve fikir üzerine kurulu başarılı örnekleri derledik. Ahşap ağırlıklı olup mavi ada tezgahıyla belirginleşen dekorasyonun yıldızı kesinlikle sandalyeler. Geniş ayak kısımları kafesi andıran sandalye tasarımı orijinal bir fikir olup sade mutfağın tüm ambiyansını değiştirmiş.

​Tamamen beyaz

Umbau Haus Walkestrasse, Wagner Vanzella Architekten Wagner Vanzella Architekten Minimalist Mutfak
Wagner Vanzella Architekten

Wagner Vanzella Architekten
Wagner Vanzella Architekten
Wagner Vanzella Architekten

Minimalist tarzda en çok kullanılan rengin beyaz olduğunu belirtmiştik. Bu örnekte baştan sona tamamen beyazlara bürünmüş bir mutfak görüyoruz. Aynı zamanda dekorasyon son derece basit ve derli doplu. Bu iki özellik alabildiğine abartılmış ve böylece sadeliğiyle çarpıcı hale gelen bir mutfak elde edilmiş.

​Karanlığın estetiği

Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Minimalist Mutfak
Ceren Torun Yiğit

Stüdyo Daire Tasarımı

Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit

Her ne kadar favori renk beyaz da olsa siyahlara bürünerek minimalist tarzı başarıyla uygulayabilmek mümkün. Kapı ve üst dolaplar tamamen siyah olup tezgah malzemesi olarak ahşap tercih edilmiş. Yine de gizemli karanlığı kadar sivri uçlu sandalyeleri de bir o kadar dikkat çekici.

​Orijinal aydınlatma

Musterhaus Poing Bavaria, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Modern Mutfak
Skapetze Lichtmacher

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Şimdi ise nispeten küçük bir alana sahip, duvarları biber yeşiline boyanmış açık mutfak örneği görüyoruz. Epey küçük bir alana sahip olmasından ötürü yemek masası ayrı bir yere yerleştirilmiş. Masa üzerindeki ince siyah demirli orijinal lambalar basit ve küçük mutfağı son derece şık bir yer haline getirmiş. Aydınlatmanın önemi üzerine başarılı bir örnek.

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​Renkli sandalyeler

Haus R - Massivbau in Wegberg, Architektur Jansen Architektur Jansen Minimalist Mutfak
Architektur Jansen

Architektur Jansen
Architektur Jansen
Architektur Jansen

Minimalist mutfaklar beyaz ve siyah arasında gidip gelse de renk kullanılmayacak diye bir kaide yok. Bu örnekte yine tamamı beyaz bir açık mutfak örneği görüyoruz. Ahşap yemek masasında ise ortama neşeli bir hava katan rengarenk sandalyeler kullanılmış. Basit ama etkili bir fikir.

​Açık raflar

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes Minimalist Mutfak Ahşap Gri
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

Özellikle bu örnekteki gibi küçük bir mutfak alanınız varsa açık raflar hayat kurtarıcı olabilir. İki adet ahşap bir adet metal raf sistemi hem erişim kolaylığı sağlarken hem de gereksiz yer işgal etmiyor. Açık eşyaların görüntüsü zaten belli bir dinamizm kattığından abartılı dekora ihtiyaç duyulmamış.

​Zarif ve şık

100% Design homify Minimalist Mutfak
homify

100% Design

homify
homify
homify

Oldukça sade ve bir o kadar çarpıcı bir başka minimalist mutfakla karşınızdayız. Tamamen siyah renginde tasarlanmış mutfakta bakır rengi iki adet lamba ile yine bakır rengi ayakları olan iki adet tabure kullanılmış. Bir hayli büyük ve bir o kadar sade olan tasarım, şık olduğu kadar zarif de.

​Mutfakta kitaplık

Villa 3S, LOVE architecture and urbanism LOVE architecture and urbanism Minimalist Mutfak Beyaz
LOVE architecture and urbanism

LOVE architecture and urbanism
LOVE architecture and urbanism
LOVE architecture and urbanism

Küçük mutfaklardan büyük mutfaklara… Güzel bir terasa bakan geniş mutfak alışıldık örnekler gibi beyaz renginde. Bu mutfağı ilginç kılan bir duvarında labirenti andıran kocaman bir kitaplık bulundurması. Özellikle açık mutfaklar için akıllıca bir fikir.

​Siyah beyaz uyumu

Haus R, SMART LIVING GmbH SMART LIVING GmbH Minimalist Mutfak
SMART LIVING GmbH

SMART LIVING GmbH
SMART LIVING GmbH
SMART LIVING GmbH

Minimalist mutfakların karakterine dair en başarılı örneklerden biri karşımızda. Tamamı beyaza boyanmış dolaplar ve duvarlar. Zemin malzemesi olarak ahşap seçimi. Ve son olarak modern ve çarpıcı bir tasarımı olan sandalyeler ve masa. Yine bu örnekte olduğu üzere masa takımı siyah kullanılarak dekorasyonda kontrast sağlama. İşte ideal formül.

​Sadeliğin doruklarında

Grünes Leben, über der Stadt, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Minimalist Mutfak
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Bir hayli yüksek tezgahını saymazsak eğer neredeyse dümdüz ve bembeyaz bir mutfak tasarımı daha. Zemin malzemesi olarak çoğu örnekte olduğu gibi gene ahşap seçilmiş. Epey sade olan bu örnekte ilginç olan mutfakla koridor arasındaki duvarda bir cam bölme içinde mumlar olması. Böylece ortamın basit çizgileri sıradan kaçmıyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Türkiye’den 10 göz alıcı mutfak’ başlığına göz atabilirsiniz.

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