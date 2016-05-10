​Minimalist mutfak tasarımına dair en başarılı örnekler

Oldukça sade ve bir o kadar çarpıcı bir başka minimalist mutfakla karşınızdayız. Tamamen siyah renginde tasarlanmış mutfakta bakır rengi iki adet lamba ile yine bakır rengi ayakları olan iki adet tabure kullanılmış. Bir hayli büyük ve bir o kadar sade olan tasarım, şık olduğu kadar zarif de.