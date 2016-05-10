​Minimalist mutfak tasarımına dair en başarılı örnekler

Gücünü basit çizgilerini modern bir şekilde formüle etmesinden alan minimalist stil, artık mutfaklarda da kendini gösteriyor. Bu yazıda sizin için seçtiğimiz birbirinden özel mutfak örneklerine hayran kalacaksınız.
Fotoğrafta gördüğünüz mutfak tasarımı tamamen rengiyle öne çıkan bir örnek, zira renk adeta patlıyor. Aslında neon sarısı rengi olmasa minimalist stile uygun olarak sade ve işlevsel bir mutfak. Ancak göz alıcı rengi mutfağın tüm havasını değiştirerek çarpıcı bir görünüm kazandırıyor.
Tamamen beyaz renginden oluşan mutfak dekorasyonunda tek renk bitkinin yeşili diyebiliriz. Ama zaten minimalist stil parlayan renklerle öne çıkan bir tarz değil. Sade karakterine uygun olarak en sık kullanılan renk beyazdır bu tarzda. Bu mutfak renginden ziyade mobilyalarının kendine özgü tarzıyla dikkat çekiyor. Masa ayakları ve koltukların esnek formu oldukça çağdaş görünüyor.
Fotoğraftaki mutfak MKB İnşaat tasarımıdır.
Minimalist mutfak tasarımına dair ipuçları verirken özellikle belli bir eşya, tema ve fikir üzerine kurulu başarılı örnekleri derledik. Ahşap ağırlıklı olup mavi ada tezgahıyla belirginleşen dekorasyonun yıldızı kesinlikle sandalyeler. Geniş ayak kısımları kafesi andıran sandalye tasarımı orijinal bir fikir olup sade mutfağın tüm ambiyansını değiştirmiş.
Minimalist tarzda en çok kullanılan rengin beyaz olduğunu belirtmiştik. Bu örnekte baştan sona tamamen beyazlara bürünmüş bir mutfak görüyoruz. Aynı zamanda dekorasyon son derece basit ve derli doplu. Bu iki özellik alabildiğine abartılmış ve böylece sadeliğiyle çarpıcı hale gelen bir mutfak elde edilmiş.
Her ne kadar favori renk beyaz da olsa siyahlara bürünerek minimalist tarzı başarıyla uygulayabilmek mümkün. Kapı ve üst dolaplar tamamen siyah olup tezgah malzemesi olarak ahşap tercih edilmiş. Yine de gizemli karanlığı kadar sivri uçlu sandalyeleri de bir o kadar dikkat çekici.
Şimdi ise nispeten küçük bir alana sahip, duvarları biber yeşiline boyanmış açık mutfak örneği görüyoruz. Epey küçük bir alana sahip olmasından ötürü yemek masası ayrı bir yere yerleştirilmiş. Masa üzerindeki ince siyah demirli orijinal lambalar basit ve küçük mutfağı son derece şık bir yer haline getirmiş. Aydınlatmanın önemi üzerine başarılı bir örnek.
Minimalist mutfaklar beyaz ve siyah arasında gidip gelse de renk kullanılmayacak diye bir kaide yok. Bu örnekte yine tamamı beyaz bir açık mutfak örneği görüyoruz. Ahşap yemek masasında ise ortama neşeli bir hava katan rengarenk sandalyeler kullanılmış. Basit ama etkili bir fikir.
Özellikle bu örnekteki gibi küçük bir mutfak alanınız varsa açık raflar hayat kurtarıcı olabilir. İki adet ahşap bir adet metal raf sistemi hem erişim kolaylığı sağlarken hem de gereksiz yer işgal etmiyor. Açık eşyaların görüntüsü zaten belli bir dinamizm kattığından abartılı dekora ihtiyaç duyulmamış.
Oldukça sade ve bir o kadar çarpıcı bir başka minimalist mutfakla karşınızdayız. Tamamen siyah renginde tasarlanmış mutfakta bakır rengi iki adet lamba ile yine bakır rengi ayakları olan iki adet tabure kullanılmış. Bir hayli büyük ve bir o kadar sade olan tasarım, şık olduğu kadar zarif de.
Küçük mutfaklardan büyük mutfaklara… Güzel bir terasa bakan geniş mutfak alışıldık örnekler gibi beyaz renginde. Bu mutfağı ilginç kılan bir duvarında labirenti andıran kocaman bir kitaplık bulundurması. Özellikle açık mutfaklar için akıllıca bir fikir.
Minimalist mutfakların karakterine dair en başarılı örneklerden biri karşımızda. Tamamı beyaza boyanmış dolaplar ve duvarlar. Zemin malzemesi olarak ahşap seçimi. Ve son olarak modern ve çarpıcı bir tasarımı olan sandalyeler ve masa. Yine bu örnekte olduğu üzere masa takımı siyah kullanılarak dekorasyonda kontrast sağlama. İşte ideal formül.
Bir hayli yüksek tezgahını saymazsak eğer neredeyse dümdüz ve bembeyaz bir mutfak tasarımı daha. Zemin malzemesi olarak çoğu örnekte olduğu gibi gene ahşap seçilmiş. Epey sade olan bu örnekte ilginç olan mutfakla koridor arasındaki duvarda bir cam bölme içinde mumlar olması. Böylece ortamın basit çizgileri sıradan kaçmıyor.
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