Sansasyonel ve modern iki katlı evler

Homify'da bu gün Meksika ve Latin Amerika'dan gelen ve Avrupalı mimarlarında dahil olduğu bir grup mimar tarafından tasarlanan modern ve sansasyonel iki katlı evleri inceliyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde inşa edilmiş olan bu örnek evler, iki katlı ve bir aile için ideal yaşam alanları olarak tasarlanmış, modern mimarileri ile insanları büyüleyen bir güzelliğe sahip olmuşlar. Cephe tasarımları ile kusursuz bir güzelliğe sahip olan bu evleri birlikte inceleyelim.