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Sansasyonel ve modern iki katlı evler

ümit atdağ ümit atdağ
MR Ibiza, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA Modern Evler
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Homify'da bu gün Meksika ve Latin Amerika'dan gelen ve Avrupalı mimarlarında dahil olduğu bir grup mimar tarafından tasarlanan modern ve sansasyonel  iki katlı evleri inceliyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde inşa edilmiş olan bu örnek evler, iki katlı ve bir aile için ideal yaşam alanları olarak tasarlanmış, modern mimarileri ile insanları büyüleyen bir güzelliğe sahip olmuşlar. Cephe tasarımları ile kusursuz bir güzelliğe sahip olan bu evleri birlikte inceleyelim.

Doku kombinleri

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Modern Evler
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Ana girişin sağ tarafı yarı açık bir araba garajı şeklinde tasarlanmış, alçı ve taşlar ile bu alan diğer bölüme entegre bir şekilde tasarlanmış. Bina dış cephesinin her bölümü farklı bir tonda renklendirilmiş, aydınlatma ile görsel bir şölen ortaya çıkarılmış.

Basit çizgiler

MR Ibiza, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA Modern Evler
POCHE ARQUITETURA

POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA

Evin dış cephesini taze ve modern göstermek, çağdaş bir görünüm kazandırmak için geometrik bir mimaride tasarım yapılmış.  Geometrik mimariye uygun basit bir zemin ve dış cephe çizgileri ile tasarım tamamlanarak modern ve çağdaş bir tasarım ortaya çıkarılmış.

Zemine uygun eğimler

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Evler
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Evi inşa edeceğiniz alan ve zemin ne kadar eğimli olursa olsun evinizi bu eğimlere uygun olacak şekilde tasarlamalısınız. resimdeki örnek evde olduğu gibi evinize zemine paralel eğimler vererek modern bir ev ortaya çıkarmalısınız.

Farklı açılar

Moradia MC, Miguel Ferreira Arquitectos Miguel Ferreira Arquitectos Modern Evler Ahşap rengi
Miguel Ferreira Arquitectos

Miguel Ferreira Arquitectos
Miguel Ferreira Arquitectos
Miguel Ferreira Arquitectos

Evin dış cephesini modern bir mimaride tasarlayarak farklı açılara ve farklı güzelliklere sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Hangi açıdan bakarsanız bakın evin mutlaka estetiğini ve kusursuz güzelliğini görebileceğiniz bir tasarım yapmalı ve inşa etmelisiniz.

Cam cephe

homify Modern Evler Beyaz
homify

homify
homify
homify

Dış cepheyi düz ve basit çizgiler ışığında tasarlamak aynı zamanda cam bir cephe ile süslemek kusursuz ve estetik açıdan maksimum estetiğe sahip bir ev ortaya çıkarmanızı sağlayacaktır. Geometrik bir dış cephe ve camın birleşimi sonucunda resimdeki gibi görsel ve şahane bir eve sahip olmanızı sağlayabilirsiniz.

Şık ve cool

Residencia Cellebration , Biazus Arquitetura e Design Biazus Arquitetura e Design Modern Evler
Biazus Arquitetura e Design

Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design

Betonarme binalarda sadece bir boya işlemi yapılırken bu örnek evde farklı geometriler tercih edilmiş ve ek bölümler ile birlikte çok şık ve çok cool bir ev tasarımı ortaya çıkarılmış. Renklendirme çalışması da estetik bir şekilde yapılarak evin görsel güzelliği en üst noktaya taşınmış.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Dış cephenin heybeti

Casa Astoria, fc3arquitectura fc3arquitectura Modern Evler
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

İki katlı evlerin zarif bir duruşu olmasının yanında heybetli bir görünüşe sahip olması da önemlidir.Örnek resimdeki evde olduğu gibi dış cephe tasarımı nasıl olursa olsun boyama işlemi ile dış cepheye bir heybet kazandırmak sizin elinizdedir.

Pencere estetiği

VILLA BELICE, LEE+MIR LEE+MIR Modern Evler
LEE+MIR

LEE+MIR
LEE+MIR
LEE+MIR

Dış cephenin estetik bir güzelliğe sahip olması adına resimdeki ev örneğinde olduğu gibi cam duvarlar ve pencereler tercih edilebilir ve  bu  sayede evin içine doğal ışığın daha fazla girmesi sağlanabilir.Renk seçimleri koyu ve zıt renklerden yapılarak görsellik maksimum hale getirilebilir.

Zevkli ve modern

VIVIENDA PARTICULAR -2, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS Modern Havuz
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

Çok romantik bir ev sahibi olmak isteyenler için ideal bir ev örneği resimde yer alıyor. Bu ev örneğinde  çatı katı olarak tasarım yapılmış ve bu alanların kullanılabilmesi için pencereler konulmuş. Ayrıca avluya yapılan havuz ile evin görselliği ve güzelliği ön plana çıkarılmış.

Modern ve sade

Wohnen am Pool, PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG Modern Evler Ahşap-Plastik Kompozit Siyah
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG

PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG

Popüler moda akımlar yerine sade bir ev tasarımı yapmak isteyenler için çok ideal bir örnek olan bu ev sadeliğin ve minimalist düşüncenin tüm özelliklerini taşıyor. Renk tercihleri kusursuz yapılarak evin dış cephesinin modern ve sade bir dış cephe olması sağlanmış.

Modern mimari tutkunları için ışıl ışıl bir konut

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