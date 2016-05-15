Sansasyonel ve modern iki katlı evler

Homify'da bu gün Meksika ve Latin Amerika'dan gelen ve Avrupalı mimarlarında dahil olduğu bir grup mimar tarafından tasarlanan modern ve sansasyonel iki katlı evleri inceliyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde inşa edilmiş olan bu örnek evler, iki katlı ve bir aile için ideal yaşam alanları olarak tasarlanmış, modern mimarileri ile insanları büyüleyen bir güzelliğe sahip olmuşlar. Cephe tasarımları ile kusursuz bir güzelliğe sahip olan bu evleri birlikte inceleyelim.
Ana girişin sağ tarafı yarı açık bir araba garajı şeklinde tasarlanmış, alçı ve taşlar ile bu alan diğer bölüme entegre bir şekilde tasarlanmış. Bina dış cephesinin her bölümü farklı bir tonda renklendirilmiş, aydınlatma ile görsel bir şölen ortaya çıkarılmış.
Evin dış cephesini taze ve modern göstermek, çağdaş bir görünüm kazandırmak için geometrik bir mimaride tasarım yapılmış. Geometrik mimariye uygun basit bir zemin ve dış cephe çizgileri ile tasarım tamamlanarak modern ve çağdaş bir tasarım ortaya çıkarılmış.
Evi inşa edeceğiniz alan ve zemin ne kadar eğimli olursa olsun evinizi bu eğimlere uygun olacak şekilde tasarlamalısınız. resimdeki örnek evde olduğu gibi evinize zemine paralel eğimler vererek modern bir ev ortaya çıkarmalısınız.
Evin dış cephesini modern bir mimaride tasarlayarak farklı açılara ve farklı güzelliklere sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Hangi açıdan bakarsanız bakın evin mutlaka estetiğini ve kusursuz güzelliğini görebileceğiniz bir tasarım yapmalı ve inşa etmelisiniz.
Dış cepheyi düz ve basit çizgiler ışığında tasarlamak aynı zamanda cam bir cephe ile süslemek kusursuz ve estetik açıdan maksimum estetiğe sahip bir ev ortaya çıkarmanızı sağlayacaktır. Geometrik bir dış cephe ve camın birleşimi sonucunda resimdeki gibi görsel ve şahane bir eve sahip olmanızı sağlayabilirsiniz.
Betonarme binalarda sadece bir boya işlemi yapılırken bu örnek evde farklı geometriler tercih edilmiş ve ek bölümler ile birlikte çok şık ve çok cool bir ev tasarımı ortaya çıkarılmış. Renklendirme çalışması da estetik bir şekilde yapılarak evin görsel güzelliği en üst noktaya taşınmış.
İki katlı evlerin zarif bir duruşu olmasının yanında heybetli bir görünüşe sahip olması da önemlidir.Örnek resimdeki evde olduğu gibi dış cephe tasarımı nasıl olursa olsun boyama işlemi ile dış cepheye bir heybet kazandırmak sizin elinizdedir.
Dış cephenin estetik bir güzelliğe sahip olması adına resimdeki ev örneğinde olduğu gibi cam duvarlar ve pencereler tercih edilebilir ve bu sayede evin içine doğal ışığın daha fazla girmesi sağlanabilir.Renk seçimleri koyu ve zıt renklerden yapılarak görsellik maksimum hale getirilebilir.
Çok romantik bir ev sahibi olmak isteyenler için ideal bir ev örneği resimde yer alıyor. Bu ev örneğinde çatı katı olarak tasarım yapılmış ve bu alanların kullanılabilmesi için pencereler konulmuş. Ayrıca avluya yapılan havuz ile evin görselliği ve güzelliği ön plana çıkarılmış.
Popüler moda akımlar yerine sade bir ev tasarımı yapmak isteyenler için çok ideal bir örnek olan bu ev sadeliğin ve minimalist düşüncenin tüm özelliklerini taşıyor. Renk tercihleri kusursuz yapılarak evin dış cephesinin modern ve sade bir dış cephe olması sağlanmış.