10 iç açıcı mutfak

Sağlıklı yaşam konusunda bilinç arttıkça evde yemek hazırlama isteği de yeniden artmaya başladı. Kültürümüzde evde yemek yapma ve yeme zaten hepimizin bildiği üzere son derece yaygın ancak seksen sonrası dönemde fast food adı verilen yemek kültürünü ithal etmiş bir halk olarak dışarıdan, kötü beslenme trendi de yükselişe geçmişti. Şimdi ise fast food'un aksine slow food akımı yaygınlaşmaya başladı. Bu akım ise zaten tam olarak bizim halkımızın esas beslenme alışkanlığını temsil ediyor: Mevsimsel ve yöresel, sağlıklı yemek. Lafı fazla uzatmayalım; evde sağlıklı yemekler yapmak ve yemek gençler arasında da yaygınlaşmaya başlayınca, mutfak tasarımları da değişiklik göstermeye başladı. Mutfakta geçirilen zamanın artması, yalnızca yemek hazırlığı ve yemek yemek için değil, aile ve yakın arkadaş toplantılarının dahi mutfak ortamlarında gerçekleşmesi sonucu mutfaklarımız büyüdü, doğal gün ışığı alacak şekilde tasarlanmaya başladı ve hem gelişen tasarımlar hem de mutfak teknolojisi sayesinde çok daha konforlu mutfak alanlarına kavuştuk.
Bir diğer etmen ise, kadın mimar ve iç mimarların sayıca ülkemizde de nihayet artış göstermesi ve ataerkil düzenin erkek mimarları tarafından es geçilen mutfak gibi kadın alanı olarak görülen mekanların üzerinde daha fazla düşünülerek daha insani ve şık tasarımların ortaya çıkarılması; bunun diğer etmenle birlikte kadın ve erkek, tüm tasarımcılar tarafından uygulanmaya başlanması… Ve nihayetinde ortaya çıkan şey, iç açıcı, davetkar, gel yemek yap diyen şahane mutfaklar. Ülkemizden ve diğer ülkelerden en güzel mutfak örneklerini derlediğimiz bu sayfamız umuyoruz ki, siz okuyucularımız için de ilham verici olacaktır.
İlk örneğimiz beyaz, mavi ve turuncunun bir arada kullanıldığı, eğlenceli ve ferah bir mutfak. Beyaz mutfak üniteleri, açık mavi duvar badanası ve turuncu Tolix var tabureleri ancak bu kadar güzel bir şekilde kombine edilebilirdi.
Farklı bar sandalye ve tabure modelleri için ’Mutfakların küçük ve kullanışlı ögeleri: Plastik, ahşap ve metal tabure modeller’i başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Mutfakların karanlık ve sevimsiz odalar olarak kaldığı dönem biteli çok oldu. Şimdi, imkan sahipleri mutfak ile dış mekan arasındaki sınırları adeta yok edecek şekilde, mutfak duvarlarını boydan boya, tabandan tavana cam kapılar ile kaplıyor ve hem doğal gün ışığından hem de dışarının manzarasından faydalanıyor.
Mutfakları yalnızca gündüz vakti değil, akşamları da kullanıyoruz değil mi? O halde bu mekanları neredeyse gün ışığı gibi aydınlatacak, kuvvetli, doğru renk tonuna ve doğru pozisyona sahip aydınlatma sistemlerine de ihtiyaç duyuyoruz. Yücel Partners tarafından tasarımı gerçekleştirilen bu mutfak gibi, her kısım için uygun, pırıl pırıl bir aydınlatma…
Doğal gün ışığının taklit ederek mekanı ferah ve aydınlık hale getirmek için birçok farklı yöntem bulunuyor; tıpkı Paker Mimarlık tarafından tasarlanıp uygulanan bu mutfakta yer alan geniş tavan aydınlatma sistemi gibi.
Ferah ve aydınlık mutfak deyince birçoklarının aklına çağdaş tasarımlar gelecektir. Oysaki, klasik tarz dekorasyondan hoşlanan okuyucularımız için de homify sayfalarında muhteşem örnekler bulunuyor. Tıpkı Hakan Helvacıoğlu / H2C tasarımı bu muhteşem mutfak gibi. Ada ünite üzerinde yer alan avizelere de, oymalı beyaz ada ünitenin kendisine de biz hayran kaldık.
İç açıcı mutfaklardan ve geniş, boydan boya cam kapılardan bahsediyoruz, peki özellikle yazın rahatsız edici olabilecek güneş ışınlarını nasıl engelleyebiliriz? Elbette sade, zarif ve şık jaluziler ile…
Bir mekanı ferah ve aydınlık göstermenin inceliklerinden biri de bu mekanda sarı rengine yer vermektir. Özellikle penceresiz veya kuzey yönüne bakan mekanlarda tavsiye ettiğimiz sarı dekoratif detaylar mekanda bir anda sıcak ve iç açıcı bir atmosfer yaratabilirler.
Ferah ve iç açıcı bir mutfak oluşturmak için beyazın gücünden de yaralanabilirsiniz. Tamamen beyaz renklerde döşeyeceğiniz bir mutfak son derece hijyenik ve şık görünecektir. Yine de, zemini beyaz döşeme konusunda iki kere düşünmenizi tavsiye ederiz, zir en küçük bir kırıntı bile beyaz zemin üzerinde göze çarpar.
Beyaz bir mutfak oluşturmak istiyor ancak yalnızca beyaz renk kullanmaktan türlü nedenler ile çekiniyorsanız, tüm ana mutfak ünitelerini beyaz renk seçip, tezgah ve dekoratif aksesuarları farklı renklerde tercih edebilirsiniz. Tıpkı Vavien İç Mimarlık tasarımı bu mutfak gibi. Siyah-beyaza ahşap zeminin ne kadar yakıştığı da ortada.
Modern country (kırsal) tarz da ferah ve iç açıcı mutfaklar oluşturmak için ideal dekorasyon stillerinden biridir. Mavi renk ile kombine edilmiş beyaz bir mutfak, endüstriyel mutfaklarda gördüğümüz tavan askısı ve endüstriyel tarz batarya ile harika bir eklektik örnek!