10 iç açıcı mutfak

Sağlıklı yaşam konusunda bilinç arttıkça evde yemek hazırlama isteği de yeniden artmaya başladı. Kültürümüzde evde yemek yapma ve yeme zaten hepimizin bildiği üzere son derece yaygın ancak seksen sonrası dönemde fast food adı verilen yemek kültürünü ithal etmiş bir halk olarak dışarıdan, kötü beslenme trendi de yükselişe geçmişti. Şimdi ise fast food'un aksine slow food akımı yaygınlaşmaya başladı. Bu akım ise zaten tam olarak bizim halkımızın esas beslenme alışkanlığını temsil ediyor: Mevsimsel ve yöresel, sağlıklı yemek. Lafı fazla uzatmayalım; evde sağlıklı yemekler yapmak ve yemek gençler arasında da yaygınlaşmaya başlayınca, mutfak tasarımları da değişiklik göstermeye başladı. Mutfakta geçirilen zamanın artması, yalnızca yemek hazırlığı ve yemek yemek için değil, aile ve yakın arkadaş toplantılarının dahi mutfak ortamlarında gerçekleşmesi sonucu mutfaklarımız büyüdü, doğal gün ışığı alacak şekilde tasarlanmaya başladı ve hem gelişen tasarımlar hem de mutfak teknolojisi sayesinde çok daha konforlu mutfak alanlarına kavuştuk.

Bir diğer etmen ise, kadın mimar ve iç mimarların sayıca ülkemizde de nihayet artış göstermesi ve ataerkil düzenin erkek mimarları tarafından es geçilen mutfak gibi kadın alanı olarak görülen mekanların üzerinde daha fazla düşünülerek daha insani ve şık tasarımların ortaya çıkarılması; bunun diğer etmenle birlikte kadın ve erkek, tüm tasarımcılar tarafından uygulanmaya başlanması… Ve nihayetinde ortaya çıkan şey, iç açıcı, davetkar, gel yemek yap diyen şahane mutfaklar. Ülkemizden ve diğer ülkelerden en güzel mutfak örneklerini derlediğimiz bu sayfamız umuyoruz ki, siz okuyucularımız için de ilham verici olacaktır.