Ev dekorasyonu trendleri 2015

Yılın sonuna yaklaşırken bu sene ev dekorasyonu modasında görmeye başladığımız ve önümüzdeki yıllarda da yerlerini sağlamlaştırarak koruyacağına emin olduğumuz ev dekorasyonu trendlerini sıralayalım dedik. Evin her odası için farklı örnekler seçerek de bu yazıyı derledik. Seçimleri genel bir fikir vermesi prensibiyle yaptık, arzu eden okurlarımız kendi zevkine hitap eden benzer örneklere homify sayfalarından anahtar kelimeler aracılığı ile kolaylıkla ulaşabilir.
Bu derlemede iki farklı oturma odası örneği vermek istedim. İlki yazılarımızda da sıkça bahsettiğimiz, ekseriyetle küçük odalar için önerdiğimiz sade dekorasyon ve buna uygun kullanılan aksesuarlar ile ilgili.
Fotoğraftaki örneği inceleyelim: Bu oturma odasından dekoratif objeleri çıkardığımızda geriye ne kalıyor? Beyaz duvarlar, açık gri renkli bir kanepe, ikisi ahşap, biri beyaz döşemeli üç adet tekli koltuk, ahşap orta sehpa, beyaz yan sehpa ve beyaz ufak bir büfe. Güzel, sade ancak öte yandan soğuk ve sıkıcı, değil mi? Ancak bu senenin ev dekorasyonunda en trendi renklerinden olan yeşil dekoratif objeler araya girince bakın odanın atmosfer nasıl da değişmiş. Yeşil kırlentler yine son dönemin trendleri arasında yer alan geometrik şekilli kırlentler ile kombine edilmiş, yeşil bir kanepe sehpası kullanılmış, orta sehpa üzerinden yeşil dekoratif objeler ve odanın çeşitli yerlerinde yeşil canlı bitkiler görmek mümkün. Ve duvarlara gelince… Geometrik şekillerden oluşan büyük boyutlu tablolarda yeşil renk kontrastı olan kızıl tonları ile birlikte kullanılmış. Kızıl renk aynı zamanda mekanda kullanılan ahşap mobilyaların cilası ile de uyum içerisinde. Sonuç: Şık, sade, modern, zarif ve trendi bir oturma odası dekorasyonu.
(Yeşil ev dekorasyonu ile ilgili Ev dekorasyonunda yeni trend: Yeşil duvar kağıdı ve mobilyalar yazımıza göz atmayı unutmayın.)
Oturma odası trendleri için seçtiğim diğer örneği ise bu fotoğraf ile görüyoruz. Kontrast oluşturacak canlı renklerin cesurca kullanıldığı bu oturma odasında duvarlar sanki işlenmemiş, beton haliyle bırakılmış gibi görünüyor. Brütal mimarinin adı üzerinde (brüt beton) en bilinen özelliği olan çıplak, işlenmemiş beton duvarlar bu sene itibarıyla tekrar moda olmaya başladı. Betonun zımparalanıp cilalanması ile meydana gelen epoksi duvarları ve zeminleri önümüzdeki yıllarda da sıkça görmeye başlayacak gibiyiz.
Gelelim renklere: Meral Akçay tarafından Feng Shui prensipleri ile dekore edilen bu oturma odasında renkler cesurca fakat aynı zamanda ustaca kullanılmış. Kontrast yaratan renklerin koltuk, halı gibi büyük parça eşyalarda kullanılmasından sakınılmamış ve ortaya renkli ancak asla karmaşık olmayan mükemmel bir tasarım çıkmış. Etnik dekoratif objelerle tamamlanan bu oturma odası 2015 yılının en trendi akımlarından
eklektik tasarım için ideal bir örnek oluşturmuş.
(Eklektik kelimesinin anlamı ve tamamıyla eklektik dekore edilmiş bir daire örneği için Erenköy’de eklektik dekorasyonlu bir ev isimli yazımıza göz atabilirsiniz.)
Duş ve küvet ünitelerinin ayrı ayrı yapıldığı banyolar da 2015 trendleri arasında. Bu trendi yakalayabilmek maalesef verdiğimiz diğer örnekler kadar kolay değil, zira bunu uygulayabilmek için büyükçe bir banyoya sahip olmamız gerekiyor. Hepimizin bildiği üzere de, Türkiye'de banyolar genelde oldukça küçük olacak şekilde tasarlanıyor. Ancak imkanı olan için bahsetmeden geçmeyelim. Tamamı transparan duşakabinler ve ayrı birer küvet teknesi 2015 banyo trendleri içerisinde.
Gitgide yaygınlaşmaya başlayan mutfak trendlerinin başında ise ada üniteler geliyor. Pişirme alanlarını ve/veya lavaboyu duvar dibinden kurtaran ada üniteler mutfaklara ferahlık kazandırıyor. Üstelik, ada üniteler için ekstra geniş mutfaklara gerek yok. Önemli olan inşaat ya da tadilat aşamasında bu kararı verip alt yapıyı ona göre gerçekleştirmek. Temiz su, gider, hem ocak hem davlumbaz için elektrik ve benzeri alt yapı çalışmaları önceden düzgün şekilde halledildiği takdirde sizler de birer ada üniteye sahip olabilirsiniz. Ancak, diyelim ki bu alt yapı çalışmalarını yaptırmanıza imkan yok, o zaman ada üniteyi yalnızca hazırlık tezgahı olarak kullanmak da mümkün.
homify sayfalarında zigon sehpa modasının geri geldiğiyle ilgili birçok yazı yayınlandı. 2015 dekorasyon trendlerini derlediğimiz bu yazımızda da zigon sehpa modasından söz etmemek olmaz. Zigon sehpalar geri geldi ama biçim değiştirerek ve işlevselliklerini arttırarak geri geldi. Eskiden oturma odasının bir köşesinde kullanılacakları zamanları bekleyen zigon sehpalar artık tamamen iç içe değil, ama yan yana olacak şekilde orta sehpa görevi görmeye başladılar, böylece işlevsellikleri arttı. Fotoğraftaki örnekte eski siniler kullanılarak imal edilmiş üçlü zigon sehpa takımı görüyoruz. Normal zamanlarda koltukların ortasında, orta sehpa görevi gören bu üçlü set gerektiği takdirde kolayca koltukların yanına çekilerek de kullanılabiliyor.
Yatak odasına zenginlik katan yeni moda tasarımlarından en popüleri yatak ucu bankları ve pufları olarak karşımıza çıkıyor. Her zevke uygun bir modelinin bulanabileceği, farklı tasarım prensipleri ile imal edilen yatak ucu bankları bazı mobilya firmaları tarafından yatak odası takımlarına eklenmeye başlandı bile. Kimi modelleri bu fotoğraftaki örnek gibi sandık görevi gören kimi ise zarif ayaklı banklar şeklinde tasarlanan bu mobilya parçaları ile ilgili daha fazla örnek görmek isterseniz sizi En şık yatak odası pufları ve bankları isimli yazımızı okuyama davet edelim.
Ahşap zemin karoları da kolay döşenmeleri ve döşendikleri ortama adeta bir tatil yeri havası vermeleri nedeniyle bu sene yaygınlaşan trendler arasında. Temizliği ve bakımı oldukça kolay olan, fiyatları makul, döşemesi ise kendimiz tarafından kolaylıkla yapılabilecek kadar basit olan ahşap yer karolarını balkonlarımızı güzelleştirip yaşam alanımızın birer parçası haline getirmekte kullanabiliriz. Atıl balkon kalmasın; gri şehir hayatlarımızda kapalı mekanlara tıkılıp kalmamızı engelleyen, ahşap zeminli, rengarenk minderli ve canlı çiçeklerle bezenmiş, içinde vakit geçirmekten keyif alacağımız sevimli balkonlar dekore edelim.
Evet, yanlış okumadınız, dikey bahçeler. Bu senenin en sıra dışı trendlerinden biri de duvarlarımızı canlı bitkilerle yeşillendiren dikey bahçeler oldu. İster iç mekanda ister dış mekanda, kısıtlı alanı olduğu için saksı bitkileri yetiştiremeyenlerin imdadına koşan dikey bahçeler mekana sağladıkları ferah hava ile de eni gözdelerimiz arasında yer alıyor. Örneğin küçük bir balkonunuz varsa ve bu mekanı bir yaşam alanına dönüştürmek istiyor, zeminlerini yukarıda da bahsettiğimiz gibi ahşap karolarla kapılıyor, sevimli bir masa sandalye takımı koyuyor, renkli minderlerle ortama cıvıl cıvıl bir hava veriyor ancak tüm bunların sonucunda saksılara yer bulamıyorsanız, işte çözüm yolu burada. Ya da tercihen ışık alan bir mutfağınız varsa ve nane, kekik gibi baharatlarınızı kendiniz taze taze kullanmak istiyorsanız, bu isteğinizi gerçekleştirmek için işte hem dekoratif hem de işlevsel dikey bahçe çözümleri.
Nasıl yapmanız gerektiği konusundaki bilgileri şu linkten öğrenebilirsiniz.
Bildiğiniz üzere, Türkiye'de evlerimiz harman tuğla ile inşa edilmiyor. Ancak dekoratif olarak harika bir görüntü sunan harman tuğla duvarları sanki evin alt yapısında varmış gibi göstererek dekorasyon yapmak giderek popülerleşiyor. Bunun da iki yöntemi var: 1) Ya duvarlarınızı gerçek (ancak inceltilmiş) tuğla ile kaplayacaksınız 2) Ya da bu görüntüyü veren hazır paneller kullanacaksınız. Her ikisi de harika sonuçlar veriyor. Fotoğrafta görmüş olduğumuz örnek harman tuğla görünümlü duvar paneli. Vardek Varlıbaş Dekorasyon tarafından ithal edilen bu panellerin montajı kendi başımıza dahi yapabileceğimiz kadar kolay.
Banyo ve mutfakların sade ve modern yıldızı metro fayans modelinin avantajları saymakla bitmez. Yurt dışında bir klasik olarak bilinen ancak Türkiye'de yeni moda olmaya başlayan metro fayanslar yatay dikdörtgen şekilleri, her tarz armatür ve banyo-mutfak ünitelerine gösterdikleri uyum, sadelikleri ve hijyenik görüntüleri ile evlerimizdeki yerlerini almaya başladı. Hemen hemen her markanın global bir klasik olan metro fayans modelini ürettiğini ve fiyatlarının da oldukça makul olduğunu belirtmeden geçmeyelim.