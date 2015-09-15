Ev dekorasyonu trendleri 2015

Bu derlemede iki farklı oturma odası örneği vermek istedim. İlki yazılarımızda da sıkça bahsettiğimiz, ekseriyetle küçük odalar için önerdiğimiz sade dekorasyon ve buna uygun kullanılan aksesuarlar ile ilgili.

Fotoğraftaki örneği inceleyelim: Bu oturma odasından dekoratif objeleri çıkardığımızda geriye ne kalıyor? Beyaz duvarlar, açık gri renkli bir kanepe, ikisi ahşap, biri beyaz döşemeli üç adet tekli koltuk, ahşap orta sehpa, beyaz yan sehpa ve beyaz ufak bir büfe. Güzel, sade ancak öte yandan soğuk ve sıkıcı, değil mi? Ancak bu senenin ev dekorasyonunda en trendi renklerinden olan yeşil dekoratif objeler araya girince bakın odanın atmosfer nasıl da değişmiş. Yeşil kırlentler yine son dönemin trendleri arasında yer alan geometrik şekilli kırlentler ile kombine edilmiş, yeşil bir kanepe sehpası kullanılmış, orta sehpa üzerinden yeşil dekoratif objeler ve odanın çeşitli yerlerinde yeşil canlı bitkiler görmek mümkün. Ve duvarlara gelince… Geometrik şekillerden oluşan büyük boyutlu tablolarda yeşil renk kontrastı olan kızıl tonları ile birlikte kullanılmış. Kızıl renk aynı zamanda mekanda kullanılan ahşap mobilyaların cilası ile de uyum içerisinde. Sonuç: Şık, sade, modern, zarif ve trendi bir oturma odası dekorasyonu.

(Yeşil ev dekorasyonu ile ilgili Ev dekorasyonunda yeni trend: Yeşil duvar kağıdı ve mobilyalar yazımıza göz atmayı unutmayın.)