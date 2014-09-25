Aklınızı başınızdan alacak 11 kitaplık fikri

Birçok evin ayrılmaz bir parçası olan kitaplık ya da kütüphane deyince aklınıza standart dikdörtgen bölmeler ve raflardan oluşan sıkıcı ve işlevsel bir mobilya geliyorsa, bu yazı konuyla ilgili fikrinizi değiştirebilir. Diğer birçok alanda olduğu gibi tasarımcılar kitaplık konusunda da sınırları zorluyor, yeni, alışılmadık tarzları birçok evin standardı olan bu mobilyaya uygulamaktan çekinmiyorlar.
Mâlum Internet'in ve elektronik kitapların yaygınlaşmasıyla birlikte, bildiğimiz anlamda kitabın yavaş yavaş tamamıyla ortadan kaybolacağını ve müzelik bir nesneye dönüşeceğini iddia eden birçok kişi var. Ama dünyanın bütün yazılı kültür mirası elektronik olarak erişilebilir hale gelse bile birçok kişinin kitaptan vazgeçemeyeceği, hiçbir şey için değilse bile o güzelim koku için basılı kitap almaya devam edeceği de doğru. Ama şimdi geleceği bırakıp bugüne gelelim. Yaz sona erdi, günler kısalacak, havalar soğuyacak ve artık vaktinizin daha fazla kısmını evinizde geçireceksiniz. Bu soğuk kış gecelerinde sıcak bir çay ya da kahve eşliğinde kitaplığınızdan seçeceğiniz güzel bir romana dalmaktan büyük zevk olabilir mi?
Ama bu zevki yaşayabilmek için öncelikle bir kitaplığa ihtiyacınız var. Bir kitaplığınız varsa da, belki de bu sonbahar kitaplığınızı yenilemek için bir fırsattır. Zira kitaplığınızı yenileyerek aslında evinizi de baştan başa yenilemiş olacaksınız. Özellikle oturma odasına yerleştirilen kitaplıkları bir evin temel unsurlarından biridir ve hayatında değişiklik arayanlar için en doğru yöntemlerden biri kitaplık konusuna eğilmek olabilir. Kitaplık, kitapları sevmeyenler için bile evde bulunması gereken bir mobilyadır aslında. Zira illâ ki kitap koymak zorunda değilsiniz. Son gittiğiniz tatilden aldığınız hatıra eşyadan tutun da, yakın bir arkadaşınız aldığı şık bibloya ya da bir fotoğraf çerçevesine kadar birçok dekoratif unsur için kitaplıktan daha uygun bir yer düşünemiyoruz.
Eğer ikna olduysanız başlayabiliriz. İşte sizin için homify'daki uzmanlarımızın çalışmalarından seçtiğimiz, hepsi birbirinden farklı, hepsi birbirinden şık kitaplık örnekleri. Umuyoruz bu fotoğraflar kafanızdaki kitaplık kavramını esaslı şekilde değiştirmeye yeterli olur.
Bir mobilya olarak kitaplığın enteresan ve hayli geriye giden bir tarihi var aslında. Kitaplık, Ortaçağ'da olduğu gibi Antik Yunan ve Roma medeniyetlerinde de sadece kitap koymak için üretilen ve kullanılan bir mobilyaydı. Örneğin Roma dönemi yazarlarından Seneca, turunç dalından yapılma, fildişiyle süslü kitaplıklarında hiç okumadıkları kitaplarla gösteriş yapan cahillerden şikayet ediyor. Dönen kitaplıklar ilk kez 6. yüzyılda Çin'de icat edilip kullanılmaya başlanırken, günümüzün kitaplıklarının öncülleri el yazması kitapların daha iyi korunabilmesi için genellikle kapalı dolaplar olarak tasarlanıyordu. Zaman içinde bu dolaplar açılıp, raflar görünür hale gelirken, kitaplar günümüzdeki gibi değil üst üste yığınlar halinde, dik kondukları zaman ise sırt kısımları duvara bakacak şekilde yerleştiriliyordu. Ancak matbaanın yaygınlaşmasından sonra kitapların adları sırt kısımlarına yazılmaya ve dolayısıyla kitaplıklar da günümüzdeki şeklini almaya başladı. İlk kitaplıklar çoğunlukla ahşap olup, meşe odunundan yapılıyorlardı.
Bu kısa tarihin ardından ilk kitaplığımıza bakmanın zamanıdır. İşte geniş bir salonu ve çok sayıda kitabı olanlar için hem son derece şık, hem işlevsel, hem de devasa bir koleksiyona evsahipliği yapabilecek modern bir kitaplık. İtalya'daki bir evde bulunan ve bir duvarın tamamını kaplayacak biçimde tasarlanmış olan kitaplığın içinde yaklaşık 6000 kitap bulunuyor. Elbette küçük evler için uygun olan bir kitaplık değil ama, gerek tavana monte edilen bir ray üzerinden sağa sola kayan şık merdiveni, gerekse de hem evin geri kalanı, hem de üzerinde bulunduğu ahşap platformla sağladığı uyumla bu kitaplık, kitap okumayı sevmeyenleri bile özendirecek türden bir mobilya izlenimini veriyor.
Yukarıdan devam edecek olursak, kitaplığın bir mobilya olarak evlere girmesi 19. yüzyılda sanayi devrimi ve buna bağlı oalrak artan zenginleşme ve okuma-yazma oranlarıyla mümkün olacaktı. Bu ilk kitaplıkların şaşalı ve çoğunlukla kişiye özel tasarımlarında gösteriş yapma hevesinin de etkisi büyüktü tabii.
Ancak günümüzde de birçok kişi kitaplığını koymak için genellikle evinin salonunu tercih ediyor. Örneğin bu fotoğrafta olduğu gibi. Bu ev için özel olarak üretilen bu dolap-kitaplık bileşimi ilginç mobilya açık ve kapalı raflarıyla birçok işlevi bir arada görüyor. Tavandaki geometrik şekillerle de tam bir uyum içinde olan kitaplığın, eve gelen konuklarınızın da ilgi odağı olacağı kesin.
İşte modern tasarımı seven ve evinde kitaplık için çok da büyük bir alana sahip olmayanlar için ideal çözüm. Bildiğimiz klasik dikdörtgen ya da kare raf yuvaları yerine yamuğun tercih edilmesi hem kitaplara destek sağlaması, hem de son derece özgün bir görünüm katması bakımından bu kitaplığı diğerlerinden ayırıyor. Ağartılmış meşenin şıklığı ve açık renkli yer parkesiyle uyumuna da dikkat. Sadece kitaplık olarak değil, hediyelerin ve diğer ufak tefek dekoratif nesnelerin sergilenebileceği bir açık vitrin niyetine de kullanılabilecek olan bu parça, eve hem işlevsellik, hem de belirgin bir şıklık kazandırıyor.
İşte basit bir kitaplığa, orijinal bir fikirle nasıl farklı bir hava katabileceğinizin en güzel kanıtlarından biri. İlk bakışta görsel anlamda denizciliğe dair kavramları çağrıştıran kitaplığın en temel özelliği mobilyanın hem stabil olmasını sağlayan, hem de estetik anlamda ona çok şey katan yeşil ip. Böyle bir kitaplığı isterseniz herhangi bir duvara dayayarak, isterseniz hem kitaplık, hem de evin iki farklı alanını ayıran bir paravan niyetine bağımsız olarak yerleştirebilirsiniz. İşlevsellik ve estetiğin en iyi bileşimlerinden biri.
İşte yine kitaplık kavramına bakışınızı kökten değiştirecek eğlenceli ve dahice tasarlanmış bir mobilya. Yalnızca kitaplarınız değil, dvd koleksiyonunuzdan tutun da çiçek saksılarına kadar birçok şeyi koymak için kullanabileceğiniz bu kitaplık, klasik mobilyalardan sıkılanlar için dinamik, eğlenceli, oyuncul bir alternatif teşkil ediyor. Ama asıl bombayı henüz söylemedik. Belki ilk bakışta fark etmemiş olabilirsiniz ama bu kitaplığın her bir yuvası bağımsız, yani parçalara ayrılabiliyor. Dolayısıyla kendi zevkinize ya da evinizin şekline göre sayısız farklı kombinasyon oluşturup sıkıldığınız anda değiştirmeniz mümkün. Sizce de bir tasarım harikası değil mi?
Diyelim ki küçük bir oturma odasına sahipsiniz ya da elinizdeki kitap sayısı az ve devasa bir kitaplıkla uğraşmak istemiyorsunuz; tasarımcılar sizin gibileri de düşündü. İşte iplerle duvara monte edebileceğiniz, hem çok şık görünen, hem de çok az yer kaplayan şahane bir kitaplık örneği.
Siyahla beyazın müthiş uyumunu da taşıyan bu kitaplığın güzel taraflarından biri de kullanıcıya rafların yüksekliğini manuel olarak belirleme imkânı tanıması. Ayrıca duvara montelemede kullanılan kemerin çok iyi ve hiç göz yormayan bir formül olduğunu da ilave etmek gerekiyor.
İşte yine bir kitaplıktan fazlası. Çok hafif bir açıyla eğri duran raflar, bir bebek ayağını andıran şirin ayaklar, siyah demirin çekiciliği ve bir adım geriye gidip baktığınızda karşınıza çıkıveren o müthiş yelken silüeti. Özellikle de bu fotoğrafta görülen eskitilmiş beyaz duvar fonunun önünde, kitaplığın yerde durmadığını gerçekten havada süzüldüğünü sanabilirsiniz. Küçük oturma odaları ve çılgın zevkleri olan evsahipleri için son derece orijinal bir çözüm.
Eğer kitaplığı koyacağınız mekân çok büyük değilse ya da eski kitaplığınızdan kurtulup biraz yer tasarrufu yapmak istiyorsanız, bu fotoğraftaki parça tam size göre olabilir. Yine duvara montel edilen ve zeminle teması olmayan bu şık kitaplık ünitesi hem kitaplarınızı ve diğer süs eşyalarınızı sergileyebileceğiniz bir vitrin işlevi görüyor, hem de bi heyula gibi salonunuzu ele geçirmek yerine, müthiş bir şıklık unsuru olarak kenardan göz kırpmakla yetiniyor. Ayrıca kitaplığın küçük bir okuma masası haline gelişi de gözünüzden kaçmamıştır herhalde. Zekice ve şık tasarım böyle bir şey.
İşte yine tamamıyla özgün, dinamik, eğlenceli; yer tasarrufu sağladığı gibi, evin tüm havasını değiştirme potansiyeli de olan bir kitaplık fikri. Yerçekimine meydan okuyan bu orijinal raflar tek bir aparat sayesinde döndürülebiliyor ya da birbirlerinin üzerine yerleştirilebiliyorlar. Hal böyle olunca, dilediğiniz sayıda raf alıp istediğiniz her türlü kombinasyonu uygulayabiliyor, sıkıldığınız anda her şeyi değiştirip bambaşka bir kitaplık düzenine, hatta belki başka bir duvara geçebiliyorsunuz. Minimalizm ve modernliği müthiş bir yenilikçilikle bir araya getiren sistem görüp görebileceğiniz en özgün kitaplıklardan biri olabilir.
İşte Diagolinea markalı raflarla oluşturabileceğiniz sayısı kompozisyondan bir tanesi. Bu örnekteki gibi sadece kitaplarınız için çiçek saksılarından tutun da biblolara kadar her şeyi koyabileceğiniz bu raflar, modern tasarımın vardığı noktayı göstermesi açısından da gerçekten ilgi çekici.
Kitaplığınız sıradışı olsun ve kişiliğinizi de yansıtsın istiyorsanız, bu fotoğraftaki gibi çizgi dışı alternatiflere yönelmeniz gerekiyor. Gizli bir örgütün sembolünü andıran bu tuhaf geometrik şeklin içine hiçbir düzen anlayışı olmaksızın yerleştirilmiş raflar, içinde oldukları her türlü mekânın havasını köklü biçimde değiştirmeye aday. yeni bir kitaplık almanın en heyecan verici taraflarından biri onu yerleştirmektir. Şimdi şöyle bir düşünün. Klasik dikdörtgen formundaki bir kitaplığı yerleştirmek mi daha zevkli olurdu, yoksa bunun gibi çılgın bir kitaplığı mı? Modern bir oturma odasına, böyle modern ve oyuncul bir kitaplık yakışır.
İşte yine akla hayale gelmeyecek bir fikrin başarıyla uygulanışıyla karşı karşıyayız. Herhalde hayatımızın hiçbir döneminde kitaplığımızda bisikletimizi de koyacak bir yer olsun diye düşünmemişizdir ama bu mobilyayı üreten tasarımcılar düşünmüş ve karşımıza bu modern ve göz alıcı ürün çıkmış. Hem beyazla ahşapın uyumu, hem tasarımın sıradışılığı, hem de bu fotoğrafta kullanılan bisikletin rengi küçücük bir kitaplığı yan unsur olmaktan baş role terfi ettirmeye yetiyor. Modern, dinamik ve kesinlikle çizgi dışı!
Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Kitaplığınızı yenileyecek olsanız, buradaki alternatiflerden hangisini seçerdiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.