Aklınızı başınızdan alacak 11 kitaplık fikri

Birçok evin ayrılmaz bir parçası olan kitaplık ya da kütüphane deyince aklınıza standart dikdörtgen bölmeler ve raflardan oluşan sıkıcı ve işlevsel bir mobilya geliyorsa, bu yazı konuyla ilgili fikrinizi değiştirebilir. Diğer birçok alanda olduğu gibi tasarımcılar kitaplık konusunda da sınırları zorluyor, yeni, alışılmadık tarzları birçok evin standardı olan bu mobilyaya uygulamaktan çekinmiyorlar.

Mâlum Internet'in ve elektronik kitapların yaygınlaşmasıyla birlikte, bildiğimiz anlamda kitabın yavaş yavaş tamamıyla ortadan kaybolacağını ve müzelik bir nesneye dönüşeceğini iddia eden birçok kişi var. Ama dünyanın bütün yazılı kültür mirası elektronik olarak erişilebilir hale gelse bile birçok kişinin kitaptan vazgeçemeyeceği, hiçbir şey için değilse bile o güzelim koku için basılı kitap almaya devam edeceği de doğru. Ama şimdi geleceği bırakıp bugüne gelelim. Yaz sona erdi, günler kısalacak, havalar soğuyacak ve artık vaktinizin daha fazla kısmını evinizde geçireceksiniz. Bu soğuk kış gecelerinde sıcak bir çay ya da kahve eşliğinde kitaplığınızdan seçeceğiniz güzel bir romana dalmaktan büyük zevk olabilir mi?

Ama bu zevki yaşayabilmek için öncelikle bir kitaplığa ihtiyacınız var. Bir kitaplığınız varsa da, belki de bu sonbahar kitaplığınızı yenilemek için bir fırsattır. Zira kitaplığınızı yenileyerek aslında evinizi de baştan başa yenilemiş olacaksınız. Özellikle oturma odasına yerleştirilen kitaplıkları bir evin temel unsurlarından biridir ve hayatında değişiklik arayanlar için en doğru yöntemlerden biri kitaplık konusuna eğilmek olabilir. Kitaplık, kitapları sevmeyenler için bile evde bulunması gereken bir mobilyadır aslında. Zira illâ ki kitap koymak zorunda değilsiniz. Son gittiğiniz tatilden aldığınız hatıra eşyadan tutun da, yakın bir arkadaşınız aldığı şık bibloya ya da bir fotoğraf çerçevesine kadar birçok dekoratif unsur için kitaplıktan daha uygun bir yer düşünemiyoruz.

Eğer ikna olduysanız başlayabiliriz. İşte sizin için homify'daki uzmanlarımızın çalışmalarından seçtiğimiz, hepsi birbirinden farklı, hepsi birbirinden şık kitaplık örnekleri. Umuyoruz bu fotoğraflar kafanızdaki kitaplık kavramını esaslı şekilde değiştirmeye yeterli olur.