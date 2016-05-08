Yıldızların evleri gibi muhteşem bir malikane

homify 360 sayfalarında her gün dünyanın farklı köşelerinden birbirinden güzel evler inceliyoruz. Her biri farklı mimari tarzlarda olan ve farklı dekorasyon anlayışları ile döşenen bu evler uzun ya da kısa vadede yeni bir ev yaptırmayı düşünen okuyucularımız için de, yalnızca dekorasyonunu değiştirmeyi planlayan okuyucularımız için de harika fikirler verebilecek ve ilham kaynağı olabilecek düzeydeki evler oluyor. Bugün gezeceğimiz İngiltere'nin Devon kentindeki malikane de yeni fikirler ve ilham açısından bolca malzeme barındırıyor. Fevkalade burjuva bir atmosfere sahip olan bu kırsal bölge konutu hem lüks detayları hem de stil sahibi oluşu ile dikkat çekiyor. Cornwall'lu Perfect Stays portföyünde yer alan ve kısa süreli ya da haftalık olarak kiralanabilen bu yedi yatak odalı malikaneyi hep birlikte gezelim.