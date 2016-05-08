Yıldızların evleri gibi muhteşem bir malikane

homify 360 sayfalarında her gün dünyanın farklı köşelerinden birbirinden güzel evler inceliyoruz. Her biri farklı mimari tarzlarda olan ve farklı dekorasyon anlayışları ile döşenen bu evler uzun ya da kısa vadede yeni bir ev yaptırmayı düşünen okuyucularımız için de, yalnızca dekorasyonunu değiştirmeyi planlayan okuyucularımız için de harika fikirler verebilecek ve ilham kaynağı olabilecek düzeydeki evler oluyor. Bugün gezeceğimiz İngiltere'nin Devon kentindeki malikane de yeni fikirler ve ilham açısından bolca malzeme barındırıyor. Fevkalade burjuva bir atmosfere sahip olan bu kırsal bölge konutu hem lüks detayları hem de stil sahibi oluşu ile dikkat çekiyor. Cornwall'lu Perfect Stays portföyünde yer alan ve kısa süreli ya da haftalık olarak kiralanabilen bu yedi yatak odalı malikaneyi hep birlikte gezelim.
Harman tuğla dış cephesi, beyaz çerçeveli giyotin tipi pencereleri ve portiko girişiyle gözlere ziyafet çeken Georgian tarzı bir malikane görüyoruz. İngiliz asillerinin evlerini anımsatan bu görünüm son derece cezbedici. Yapının, Toskana tipi sütunları, portiko girişi ve pencere modelleri nedeniyle 1850'lerde inşa edilmiş olduğu düşünülüyor. Yapı, aşağıdaki fotoğraflarda da göreceğiniz üzere, günümüz şartlarına uyacak ancak ruhunu ve mimari tarzını kaybetmeyecek şekilde büyük bir renovasyon geçirmiş.
Malikanenin son derece geniş bir antresi bulunuyor. Beyaz duvarlar, ahşap zemin ve ahşap mobilyalar ile dekore edilmiş olan bu alan kaliteli lüks İran halıları ve altın renkli avize ile tamamlanmış.
Mavi ve bej rengin uyumunu dekorasyondan azıcık bile anlayan herkes bilir. Bu oturma odası da bu klasik ancak hafif ve ferah renk uyumu ile dekore edilmiş. Konforlu mobilyalar mekana sıcak bir hava katarken altın rengi detaylı aksesuarlar lüks bir atmosfer yaratılmış.
Yemek odası duvarlarında sarı renk badana tercih edilmiş. Büyük, ahşap bir yemek masası ve hasır arkalı tipik country tarz sandalyeler, dore detaylı klasik perdeler ve gösterişli bir avize ile tamamlanan yemek odası konutun mimari stiline yakışır şıklığa sahip.
Malikanenin tamamen yenilenmiş olan geniş mutfağı country tarzda dekore edilmiş. Dolaplar yağ yeşilinin açık bir tonunda tercih edilirken zemin ahşap karolar ile kaplamış. Kalabalık yemekler için kocaman bir fırın da ihtiva eden mutfakta dört kişilik bir yemek masası ve konutun atmosferine yakışır şekilde Windsor tipi sandalyeler bulunuyor.
Konutun yedi adet yatak odası bulunuyor, biz yalnızca bir tanesinin fotoğrafını derlememize aldık. Oldukça geniş bir alana sahip olan bu yatak odasında çok açık leylak rengi, açık gri ve beyaz renkleri tercih edilmiş ve bu tercih sonucu son derece geniş, ferah ve huzurlu bir yatak odası ortaya çıkmış. Geniş bir şömineye de sahip olan yatak odasında iki adet de geniş pencere yer alıyor.
Bir üst fotoğrafta yer alan yatak odasının muhteşem bir manzaraya sahip kendi banyosu da bulunuyor. Bu en-suite banyoda ayaklı bir küvet de bulunuyor.
İngiliz kırsalında bir malikane deyince elbette konutun kendi özel tenis kortu da eksik olmayacaktı. İnsan kendini asilzade gibi hissettirecek olan bu malikaneyi tatil için kiralarsanız tenis kortunda da yararlanma imkanı bulacaksınız.
İngilizlik deyince akla gelen bir başka şey de açık alanda ancak zarafet içinde yapılan piknikler olsa gerek. Bu konutun yemyeşil, geniş bahçesi de bu tür olanaklara imkan sunuyor, hem de olabilecek en şık, en elit biçimde.
Malikanenin bahçesinde yer alan kulübelerden biri bir oyun alanı olarak düzenlenmiş. Oyun odasında geniş bir televizyon, masa tenisi ve langırt seçenekleri yer alıyor.
Malikanenin bahçesinde saz çatılı, yeşil kapı ve pencereli bir adet daha kulübe bulunuyor. Depo olarak kullanılan bu kulübe konutun bahçesinde aynı zamanda muhteşem bir dekoratif unsur olma özelliği sağlıyor.
Konutun çevresi yürüyüş yollarından bisiklet rotalarına kadar birçok farklı spor imkanı sunuyor, bahçede bir tenis kortu var ve tüm bunlardan başka bir adet de oldukça geniş, ısıtmalı bir yüzme havuzu bulunuyor. Paskalya ile başlayan havuz sezonu Eylül sonuna kadar devam ediyor, ayrıca diğer zamanlarda ek ücret karşılığı da hizmet verebiliyor.