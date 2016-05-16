Çarpıcı tavan arası yatak odası dekorasyonları

Evin bütün odaları gibi yatak odası da çok önemli bir yaşam alanıdır. Yatak odası günün stresinden kurtulmak ve ruhunuzu deşarj etmek adına dinleneceğiniz ve rahat edeceğiniz bir şekilde dekore etmek için ideal bir dekorasyon yapmanız gerekir. Genellikle evin geniş odalarından biri yatak odası olarak tercih edilirken bazı durumlarda çatı katı veya çatı arası odalar da yatak odası şeklinde düzenlenir. Çatı arası alanlarda yatak odası dekorasyonları yapılırken mevcut duruma göre düzenlemeler yapılmalı ve malzemeler seçilmelidir. Genellikle basık tavanlı ve dar odalardan oluşan çatı araları minimalist düşünceye göre sade bir şekilde dekore edilmelidir. Duruma göre klasik bir şekilde de dekore edebileceğiniz yatak odası için kişisel istekleriniz, tarzınız ve odanın mevcut koşullara uygunluğu baz alınmalı ve dekorasyon planı bu doğrultuda yapılmalıdır. Homify bu durumlarda çaresiz kalmamanız ve istediğiniz dekorasyonu yapabilmeniz için çarpıcı ve estetik farklı yatak odası dekorasyonlarını sizler için bir araya getiriyor. Bu örnekleri inceleyerek istediğiniz güzellikte ve görsellikte çatı arası yatak odası dekorasyonunu yapabilirsiniz.
Tavan arası için özel bir yatak odası tasarımı yapmak isterseniz resimdeki gibi yuvarlak ve farklı bir yatak tercihe etmeniz yatak odası için çatı arasını daha fonksiyonel kullanmanızı sağlar. Ahşap çatı altında rustik mobilyalar tercih etmeniz sizlerin modern bir yatak odasına sahip olmanızı sağlayacaktır. Tuğla duvar ile yuvarlak yatağın yanı sıra yere serilmiş olan halılar yatak odasının dokusunun ve güzelliğinin en üst düzeyde olmasını sağlamıştır.
Yatak odası dekorasyonlarına bir farklı bakışta örnek resimde duvarlar içine açılmış olan nişlerin kullanılması ve ahşapların modern bir şekilde boyanması ile şık bir çatı arası yatak odasına sahip olabilirsiniz. örnek resimde yer alan çatı arası yatak odası tam olarak bu anlamda dekore edilmiş bir yatak odasıdır. Geniş yatak odası içinde bir köşeye yerleştirilmiş olan yatak önüne gri renkte perdeler konularak özel bir alan oluşturulmuş ve çatı arasının daha fonksiyonel kullanılmasını sağlamış. Aydınlatmalar ve nişler ile yatak odası şık ve çekici bir yatak odası haline getirilmiş.
Alışılmış yatak odası dekorasyonları dışında bir dekorasyon yapmak istiyorsanız ahşap parkeler ve gri renkli yatak odası çarşafları kullanarak led aydınlatmaları bir arada uyumlu bir şekilde dekore etmeniz yeterli olacaktır. Sıcak renk tonları tercih etmek yatak odanızın daha samimi ve daha sıcak bir yatak odası olmasını da sağlayacaktır.
Çatı araları her zaman geniş alanlar olmadığı için dar çatı aralarını da işlevsel bir şekilde dekore etmk gereklidir. Örnek resimdeki yatak odası dekorasyonu dar bir alana kurulmuş, geniş görünmesi için açık renkler tercih edilerek aydınlık bir yatak odası oluşturulmuş. Minimalist düzende dekore edilerek dar olan alan fonksiyonel bir şekilde kullanılabilir hale getirilmiş. Açık ve kapısı olmayan askılık şeklindeki gardırop yatak odasının havasını değiştirmiş.
Alışılmış yatak odası dekorasyonları dışında bir dekorasyon yapmak istiyorsanız ahşap parkeler ve gri renkli yatak odası çarşafları kullanarak led aydınlatmaları bir arada uyumlu bir şekilde dekore etmeniz yeterli olacaktır. Sıcak renk tonları tercih etmek yatak odanızın daha samimi ve daha sıcak bir yatak odası olmasını da sağlayacaktır.