Küçük alanlardan daha iyi yararlanmak için 5 parlak fikir

Hepimiz evimizin bahçesinde veya küçük bir köşesinde süs bitkilerini muhafaza etmek, meyve ağaçları ve tropikal ağaçları dikmek ve güzel bir bahçeye sahip olmak isteriz. Bahçenin bir köşesinde güneşlenerek hem bahçenin keyfini çıkarmak hem de güneşin tadını almak ve tüm bunları yapabileceğimiz fonksiyonel bahçelere sahip olabilmek için dar alanları işlevsel ve fonksiyonel bir bahçe haline getirebileceğiniz farklı konseptlere sahip fikirler geliştirmeli veya uygulanmış olan örnek dar alan dekorasyonlarından esinlenerek düzenlemeler yapmak gerekir. Bu nedenle homify sizler için dar alanları fonksiyonel hale getireceğiniz beş farklı dar alan dekorasyonunu sizler için bir araya getirdi. Bu fikirler ışığında bahçenizin alanı ne kadar dar olursa olsun istediğiniz güzellikte ve görsellikte şık ve çekici bir bahçe ortaya çıkarabilir ve sarayınız ile birlikte saray bahçesinin tadını çıkarabilirsiniz.