Küçük alanlardan daha iyi yararlanmak için 5 parlak fikir

Hepimiz evimizin bahçesinde veya küçük bir köşesinde süs bitkilerini muhafaza etmek, meyve ağaçları ve tropikal ağaçları dikmek ve güzel bir bahçeye sahip olmak isteriz. Bahçenin bir köşesinde güneşlenerek hem bahçenin keyfini çıkarmak hem de güneşin tadını almak ve tüm bunları yapabileceğimiz fonksiyonel bahçelere sahip olabilmek için dar alanları işlevsel ve fonksiyonel bir bahçe haline getirebileceğiniz farklı konseptlere sahip fikirler geliştirmeli veya uygulanmış olan örnek dar alan dekorasyonlarından esinlenerek düzenlemeler yapmak gerekir. Bu nedenle homify sizler için dar alanları fonksiyonel hale getireceğiniz beş farklı dar alan dekorasyonunu sizler için bir araya getirdi. Bu fikirler ışığında bahçenizin alanı ne kadar dar olursa olsun istediğiniz güzellikte ve görsellikte şık ve çekici bir bahçe ortaya çıkarabilir ve sarayınız ile birlikte saray bahçesinin tadını çıkarabilirsiniz.
Bahçeniz bir stil geliştirecek kadar geniş değilse yapmanız gereken yeni baştan başlamak ve yeni bir bahçe dekorasyonu yapmaktır. Eski mobilyalardan kurtularak yeni mobilyalar edinmek, yeni bir tasarım yapmak bahçenize yeni bir çehre kazandıracaktır. Özellikle yeni mobilyalar hem bahçe hem de teras mobilyaları olacak şekilde ortak kullanım özelliği olan mobilyaları seçmek, farklı zeminler oluşturarak zeminlerin görselliğinden yararlanmak size kolaylık sağlayacaktır.Resimdeki gibi bir bahçe ortaya çıkarmak için şık bir tasarım ve estetik bir uygulama yapmalı, zemin malzemelerinin renkleri insanları mest edecek güzellikte olmalıdır.
Bahçe için bir alanınız yok ise resimdeki gibi yeşil bir duvar yapabilir veya dikey bahçeler yaparak bir bahçe, işlevsel bir teras veya kullanışlı oturum alanları ortaya çıkarabilirsiniz. Benzer bir dikey bahçe yapmak için duvara yatay ve 45 derecelik saksı yuvaları veya raflar yerleştirerek içine saksıları koymalısınız. Burada dikkat edeceğiniz en önemli nokta seçeceğiniz bitkilerin uzunlukları ve yaprak genişliğidir. Raflardan aşağı çok sarkmayacak uzunlukta bitkiler seçerek dikey bir bahçe sahibi olabilirsiniz. Sadece bahçe yaparak alanı güzelleştirmeniz yetmeyecektir. Bahçe mobilyaları için seçeceğiniz mobilyalar doğal malzemeler olan ahşaplardan seçilmeli ve bahçe konseptini tamamlamalıdır.
Evinizde yer alan bütün boş alanları kullanarak evinizin genelini bir bahçe haine getirebilir ve yeşil bir yaşam alanına sahip olabilirsiniz. Bu duruma örnek olarak resimdeki gibi merdiven altlarını ve merdiven etrafında yer alan boş alanları kullanabilir bu alanları yeşil bahçeler haline getirerek evinizin doğal bir ev olmasını sağlayabilirsiniz. Özel bahçe dekorasyonları ile genel dekorasyonlara uygun renklerde peyzajlar bahçenizin ve evinizin çok şık ve estetik bir alan olmasını sağlayabilirsiniz.
Balkonunuz var ise bu balkonu bir balkon bahçe haline getirebilirsiniz. Küçük bir balkon için özel olarak yapılan minik mobilyalar ile birlikte saksılar içine yerleştirilmiş olan bitkiler ile bu alanı dekore edebilirsiniz. Mobilyalardan masa üzerine küçük ve şık bitkiler yerleştirip balkonun bir bahçe haline gelmesini sağlayabilirsiniz. Örnek resimdeki gibi bir balkona sahip olmak için titiz bir çalışma yapmalısınız.
Bahçe veya yeşil alan için bulduğunuz her alan gibi terası da kullanabilirsiniz. Teras alanlarının korkulukları veya yeşil bitkilerden yapılmış doğal bir sınır yaparak terasın daha yeşil daha görsel olmasını sağlayabilirsiniz. Örnek resimdeki gibi doğal ve yeşil bir teras yapmak istediğinizde yeşil bitkileri yoğun olarak kullanmalı ve terasın tadını çıkarmalısınız.