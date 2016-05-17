Evde barbekü alanı için alternatif fikirler

Barbekü bir zevktir ve evde en keyifli şekilde yapıldığında insanı mutlu eder. Evinizde barbekü yaparken ailenizin bir arada olması dostlarınızın yanınızda olması ve barbekünün kusursuz olması sizi dünyanın en mutlu insanı yapabilir. Barbekü alanı sabit veya mobil barbekü cihazlarından olabilir. Her evin bahçe ve veranda durumu farklı yapılarda odluğu için barbekü alanı için farklı konseptler geliştirilmiştir. Bu konseptler içinde kendinize en uygun olanını evinize yapabileceğiniz gibi homify tarafından sizler için hazırlanan alternatif ve farklı barbekü fikirlerini inceleyerek de evinize en uygun barbeküyü seçebilir ve evinizde estetik bir görünüme sahip farklı bir barbekü sahibi olabilirsiniz. Homify farklı barbekü fikirlerini sizler için bir araya getirip sizlere sunuyor. Örnek barbekü fikirlerini inceleyerek birebir aynısını yada revize edilmiş halini evinize uygulayabilirsiniz.
Bu barbekü örneği bir şirketin çalışanları için bahçesine uyguladığı ve görsel açıdan kusursuz bir estetiğe sahip yazlık mutfak edasına sahip bir barbeküdür. Krom malzemesinin kullanılması ile parlaklığını çok uzun süre muhafaza etmesi ve duvara monte edilmiş olması ile minimal yer işgal etmesi ve zarif görüntüsü ile insanı mest etmesi evlerimize girmesi için yeterli oluyor. Modern mutfak ekipmanı görüntüsünde olması bizlere yazlık mutfak havası veriyor.
Sabit barbeküler gibi hareketli barbekülerde kullanıldığı için bahçenin istediğiniz bir köşesinde barbekü keyfi yapabiliyorsunuz. Örnek barbekü fikri ızgara ile barbekü sentezinden ortaya çıkmış. Modern tasarımı ile kaprisli bir barbekü havası veriyor olsa da uzun tezgahı ve ahşap birleşimi ile estetik ve şık bir barbekü ortaya çıkmış. İşlevsel olması ve kusursuz bir güzelliğe sahip olması bir mobilya gibi kullanılabilmesini sağlamış.
Barbekü keyfi her zaman evde yaşanmayacağı için bir adet taşınabilir ve kompakt barbeküye ihtiyaç vardır. Bu sayede istediğiniz ormanlık alan veya su kenarına gidebilir ve keyfi yapabilirsiniz. Taşınabilir ve kompakt bir barbekü örneği olarak resimdeki gibi bir portatif barbekü tercih edebilirsiniz. Minimal ölçülere sahip olması, kullanışlı olması ve estetik olması tercih sebepleri olarak önünüzde durmaktadır. Kapağı ve masası ile paket olarak kullanacağınız bu barbekü ile istediğiniz zaman istediğiniz alnada kullanma şansınızın yanında ısısını ayarlayabilme şansınız da var.
Mutfak içine yapacağınız barbekülere rustik bir hava kazandırmanız sizlerin daha zevkli bir mutfağa ve barbeküye sahip olmanızı sağlayacaktır. Sadece ızgaradan oluşmayan bu barbekü örneğinde olduğu gibi şık bir baca ve barbekü tasarımı ile şömine benzeri bir barbeküye sahip olabiliyorsunuz.
Oturma odalarında yer alan şöminelerden fonksiyonel bir şekilde yararlanmak için örnek resimdeki gibi işlevsel bir şömine haline getirerek barbekü gibi kullanabileceğiniz bir şömine sahibi olabilirsiniz. İstediğinizde elinizde şarap kadehi ile romantizm yaşayabilir istediğinizde barbekü keyfi yapabilirsiniz.
Bu barbekü örneği hem kullanışlı olması hem de estetik olması ile ön plana çıkıyor. Özellikle tuğla yapısı nedeniyle ısıyı kontrol edebilmeniz ve bu sayede daha az bir uğraş ile barbekü keyfi yapmanızı sağlarken bir yandan da tuğlanın doğal görselliği ve estetiği ile sizleri mest eden bir güzelliği ön plana çıkıyor. Bu sayede eşiniz dostunuzun beğenisi ve hayranlığını kazanmanız işten bile olmuyor.