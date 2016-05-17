Evde barbekü alanı için alternatif fikirler

Barbekü bir zevktir ve evde en keyifli şekilde yapıldığında insanı mutlu eder. Evinizde barbekü yaparken ailenizin bir arada olması dostlarınızın yanınızda olması ve barbekünün kusursuz olması sizi dünyanın en mutlu insanı yapabilir. Barbekü alanı sabit veya mobil barbekü cihazlarından olabilir. Her evin bahçe ve veranda durumu farklı yapılarda odluğu için barbekü alanı için farklı konseptler geliştirilmiştir. Bu konseptler içinde kendinize en uygun olanını evinize yapabileceğiniz gibi homify tarafından sizler için hazırlanan alternatif ve farklı barbekü fikirlerini inceleyerek de evinize en uygun barbeküyü seçebilir ve evinizde estetik bir görünüme sahip farklı bir barbekü sahibi olabilirsiniz. Homify farklı barbekü fikirlerini sizler için bir araya getirip sizlere sunuyor. Örnek barbekü fikirlerini inceleyerek birebir aynısını yada revize edilmiş halini evinize uygulayabilirsiniz.