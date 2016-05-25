Evinizde fitness odası için yer önerileri

Günün yorgunluğu, iş stresi ile birleşince akşam eve kendimizi zor atıyoruz. Durum böyle olunca akşam yediğimiz yemekler hareketsizlikten bünyemizde depolanıyor. Bu şekilde yaşamımızı sürdürdüğümüzde ise balık etli, şişman, kilolu bireyler oluyoruz. Bu olumsuz durumdan kurtulmak için akşamları spor salonuna gidebilir veya evinizin bir odasını, bir köşesini spor salonu şeklinde dekore ederek kilo almaktan kurtulabilir ve hayatınıza fit bireyler şeklinde devam edebilirsiniz. Peki evinizde bir spor odası veya fitness odası için ne kadar yer ayırmalı ve nasıl dizayn etmelisiniz ? bu sorunun cevabı tamamen kişisel tercihlerinize ve evinizin genişliğine bağlıdır. Eviniz geniş bir ev ise bir odayı tamamen spor odası şeklinde ayırabilir veya salonunuzun bir köşesini, balkonunuzu, terasınızı, oturma odasının bir bölümünü spor odası veya fitness salonu şeklinde dekor edebilirsiniz. Fitness odaları ile ilgili olarak homify fıtnes odası dekorasyonları sayfasında yer alan örnek uygulamaları inceleyerek evinizde spor yapma keyfine varabilir ve şık bir spor odası dekorasyonu yapabilirsiniz.
Eviniz küçük bir ev ise veya evinizin oda sayısı sınırlı ise yapmanız gereken salonunuzun bir köşesini spor odası şeklinde dekore etmek ve salonun fonksiyonel kullanılmasını sağlamaktır. Örnek resimde olduğu gibi salonun bir köşesi özenli bir dekorasyon sonrasında spor odası şeklinde dekore edilmiş ve geniş salon işlevsel bir salon haline getirilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta salon dekorasyonu ile uyumlu renklere sahip spor aletlerinin tercih edilmesidir.
Evinizde spor odası için ayıracağınız bir alan yok ise yapmanız gereken terasınızı kullanmak ve bu alanı bir spor salonu veya fıtness odası şeklinde dekore etmektir. Teras alanının genişliğinin bir metre olması spor aletlerinin yerleştirilmesi ve spor yapacak alan açısından yeterli olacaktır. Bu nedenle terasınıza bir plan doğrultusunda yapacağınız yerleştirme ile ihtiyacınız olan fitness odasının dekorasyonu yapabilir, evinizde sağlıklı bir yaşam için spor yapma keyfine varabilirsiniz.
Evde spor keyfi için ideal alanlardan birisi de hol ve koridorlardır. Spor aletlerinin koridorlara ve hole yerleştirilmesi rahat ve sağlıklı bir spor için yeterli olacaktır. Aynı zamanda koridor ve hol dekorasyonlarının daha kolay yapılmasına katkı sağlayacaktır.
Yeterli oda sayısına sahip bir evde yaşıyorsanız evinizin bir odasını spor odası şeklinde düzenleyebilir ve spor için yorgun argın evden uzaktaki spor salonuna gitmenize gerek kalmadan spor yapabilirsiniz. Evinizin genel dekorasyonuna uygun bir konseptte spor odası dekorasyonu ile her anlamda şık bir spor odasına sahip olabilirsiniz.
Salonunuzu kullanmak istiyorsanız ve salon dekorasyonunuz için emek ve zaman sarf etmek istemiyorsanız bu alanı bir spor odası şeklinde dekore edebilir ve evinizde spor salonu ile sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Spor denilince kapsamlı bir çalışma istiyorsanız resimdeki gibi eksiksiz spor aletlerini salona yerleştirerek profesyonelce spor yapabilir ve salonunuzu dekore etmiş olursunuz.
Fitnes odası için yer sorunu en büyük problemdir. Bu problemi aşmak adına evinizde boş olan tüm alanları gerek tüm alan olarak gerekse parça parça kullanarak fitness odası konseptini oluşturabilirsiniz. Bunun için uygun alanlara spor aletlerini doğru bir şekilde yerleştirmeniz ve kullanmanız yeterli olacaktır.
Evinizin oturma odasını spor salonu şeklinde dekore ederek oturma odası yerine spor odası sahibi olabilir ve salonunuzun daha işlevsel olmasını sağlayabilirsiniz. Resimdeki spor odası dekorasyonu tam olarak bu konsepte dekore edilmiş ve evin oturma odası bir spor odasına dönüştürülmüş.Spor aletleri karşısında bir tv ünitesi konularak spor yapanın canının sıkılması engellenmiş.
Spor odası için yaygın olarak kullanılan alanlardan birisi de çatı katlarıdır.. Bu alanlar genellikle boş oldukları için spor odası şeklinde değerlendirilip işlevsel hale getirilir ve ihtiyaçların karşılanması sağlanır. Örnek spor odası dekorasyonu da çatı arasına kurulmuş ve küçük olmasına rağmen şık ve estetik olarak dizayn edilmiş.