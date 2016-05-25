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Evinizde fitness odası için yer önerileri

ümit atdağ ümit atdağ
Fitness & Sauna, Peter Rohde Innenarchitektur Peter Rohde Innenarchitektur Modern Fitness Odası
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Günün yorgunluğu, iş stresi ile birleşince akşam eve kendimizi zor atıyoruz. Durum böyle olunca akşam yediğimiz yemekler hareketsizlikten bünyemizde depolanıyor. Bu şekilde yaşamımızı sürdürdüğümüzde ise balık etli, şişman, kilolu bireyler oluyoruz. Bu olumsuz durumdan kurtulmak için akşamları spor salonuna gidebilir veya evinizin bir odasını, bir köşesini spor salonu şeklinde dekore ederek kilo almaktan kurtulabilir ve hayatınıza fit bireyler şeklinde devam edebilirsiniz. Peki evinizde bir spor odası veya fitness odası için ne kadar yer ayırmalı ve nasıl dizayn etmelisiniz ? bu sorunun cevabı tamamen kişisel tercihlerinize ve evinizin genişliğine bağlıdır. Eviniz geniş bir ev ise bir odayı tamamen spor odası şeklinde ayırabilir veya salonunuzun bir köşesini, balkonunuzu, terasınızı, oturma odasının bir bölümünü spor odası veya fitness salonu şeklinde dekor edebilirsiniz. Fitness odaları ile ilgili olarak homify  fıtnes odası dekorasyonları sayfasında yer alan örnek uygulamaları inceleyerek evinizde spor yapma keyfine varabilir ve şık bir spor odası dekorasyonu yapabilirsiniz.

Salonun köşeleri

VİLLA N'MODA CANSEL BOZKURT interior architect Akdeniz Fitness Odası
CANSEL BOZKURT interior architect

VİLLA N'MODA

CANSEL BOZKURT interior architect
CANSEL BOZKURT interior architect
CANSEL BOZKURT interior architect

Eviniz küçük bir ev ise veya evinizin oda sayısı sınırlı ise yapmanız gereken  salonunuzun bir köşesini spor odası şeklinde dekore etmek ve salonun fonksiyonel kullanılmasını sağlamaktır. Örnek resimde olduğu gibi salonun bir köşesi özenli bir dekorasyon sonrasında spor odası şeklinde dekore edilmiş ve geniş salon işlevsel bir salon haline getirilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta salon dekorasyonu ile uyumlu renklere sahip spor aletlerinin tercih edilmesidir.

Teraslar ve balkonlar

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Minimalist Fitness Odası
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Evinizde spor odası için ayıracağınız bir alan yok ise yapmanız gereken terasınızı kullanmak ve bu alanı bir spor salonu veya fıtness odası şeklinde dekore etmektir.  Teras alanının genişliğinin bir metre olması spor aletlerinin yerleştirilmesi ve spor yapacak alan açısından yeterli olacaktır. Bu nedenle  terasınıza bir plan doğrultusunda yapacağınız yerleştirme ile ihtiyacınız olan fitness odasının dekorasyonu yapabilir, evinizde sağlıklı bir yaşam için spor yapma keyfine varabilirsiniz.

Koridor ve holler

Novo Maison Bodrum, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Fitness Odası
ARTHUR&amp;MILLER

Novo Maison Bodrum

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Evde spor keyfi için ideal alanlardan birisi de hol ve koridorlardır. Spor aletlerinin koridorlara ve hole yerleştirilmesi  rahat ve sağlıklı bir spor için yeterli olacaktır. Aynı zamanda koridor ve hol dekorasyonlarının daha kolay yapılmasına katkı sağlayacaktır.

Spor odaları

homify Modern Fitness Odası
homify

homify
homify
homify

Yeterli oda sayısına sahip bir evde yaşıyorsanız evinizin bir odasını spor odası şeklinde düzenleyebilir ve spor için yorgun argın evden uzaktaki spor salonuna gitmenize gerek kalmadan spor yapabilirsiniz. Evinizin genel dekorasyonuna uygun bir konseptte spor odası dekorasyonu ile her anlamda şık bir spor odasına sahip olabilirsiniz.

Salonlar

A Truly Smart Home: Hata Smart Home, Finite Solutions Finite Solutions Modern Fitness Odası
Finite Solutions

A Truly Smart Home: Hata Smart Home

Finite Solutions
Finite Solutions
Finite Solutions

Salonunuzu kullanmak istiyorsanız ve salon dekorasyonunuz için emek ve zaman sarf etmek istemiyorsanız bu alanı bir spor odası şeklinde dekore edebilir ve evinizde spor salonu ile sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Spor denilince kapsamlı bir çalışma istiyorsanız resimdeki gibi eksiksiz spor aletlerini salona yerleştirerek profesyonelce spor yapabilir ve salonunuzu dekore etmiş olursunuz.

Boş ve uygun alanlar

Fitness & Sauna, Peter Rohde Innenarchitektur Peter Rohde Innenarchitektur Modern Fitness Odası
Peter Rohde Innenarchitektur

Peter Rohde Innenarchitektur
Peter Rohde Innenarchitektur
Peter Rohde Innenarchitektur

Fitnes odası için yer sorunu en büyük problemdir. Bu problemi aşmak adına evinizde boş olan tüm alanları gerek tüm alan olarak gerekse parça parça kullanarak fitness odası konseptini oluşturabilirsiniz. Bunun için uygun alanlara spor aletlerini doğru bir şekilde yerleştirmeniz ve kullanmanız yeterli olacaktır.

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Oturma odaları

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Modern Fitness Odası
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Evinizin oturma odasını spor salonu şeklinde dekore ederek oturma odası yerine spor odası sahibi olabilir ve salonunuzun daha işlevsel olmasını sağlayabilirsiniz. Resimdeki spor odası dekorasyonu  tam olarak bu konsepte dekore edilmiş ve evin oturma odası bir spor odasına dönüştürülmüş.Spor aletleri karşısında bir tv ünitesi konularak spor yapanın canının sıkılması engellenmiş.

Çatı katları

homify İskandinav Fitness Odası
homify

homify
homify
homify

Spor odası için yaygın olarak kullanılan alanlardan birisi de çatı katlarıdır.. Bu alanlar genellikle boş oldukları için spor odası şeklinde değerlendirilip işlevsel hale getirilir ve ihtiyaçların karşılanması sağlanır. Örnek spor odası dekorasyonu da çatı arasına kurulmuş ve küçük olmasına rağmen şık ve estetik olarak dizayn edilmiş.

​Bahçe içinde birbirinden güzel şömine modelleri
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