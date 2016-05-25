Evinizde fitness odası için yer önerileri

Günün yorgunluğu, iş stresi ile birleşince akşam eve kendimizi zor atıyoruz. Durum böyle olunca akşam yediğimiz yemekler hareketsizlikten bünyemizde depolanıyor. Bu şekilde yaşamımızı sürdürdüğümüzde ise balık etli, şişman, kilolu bireyler oluyoruz. Bu olumsuz durumdan kurtulmak için akşamları spor salonuna gidebilir veya evinizin bir odasını, bir köşesini spor salonu şeklinde dekore ederek kilo almaktan kurtulabilir ve hayatınıza fit bireyler şeklinde devam edebilirsiniz. Peki evinizde bir spor odası veya fitness odası için ne kadar yer ayırmalı ve nasıl dizayn etmelisiniz ? bu sorunun cevabı tamamen kişisel tercihlerinize ve evinizin genişliğine bağlıdır. Eviniz geniş bir ev ise bir odayı tamamen spor odası şeklinde ayırabilir veya salonunuzun bir köşesini, balkonunuzu, terasınızı, oturma odasının bir bölümünü spor odası veya fitness salonu şeklinde dekor edebilirsiniz. Fitness odaları ile ilgili olarak homify fıtnes odası dekorasyonları sayfasında yer alan örnek uygulamaları inceleyerek evinizde spor yapma keyfine varabilir ve şık bir spor odası dekorasyonu yapabilirsiniz.