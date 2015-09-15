Ailelerimizin minik üyeleri için sevimli bebek odası duvar kağıtları

Ailelelerimizin yeni üyeleri, aileye ilk katıldıkları anlardan itibaren şüphesiz en büyük ilgiyi üzerlerine toplarlar. Herkes bebeklerine ve çocuklarına en iyi şartları sunmak ister, onlara ait odanın dekorasyonu da bundan bağımsız değil elbette. Artık özellikle şehirlerde bebekler ve çocuklar da kendi odalarına sahip olma lüksünü ellerinde bulunduruyorlar. Bu durumda aileler de en kıymetli varlıkları için en iyisini sunmak istediklerinden bebek ve çocuk odaları konusu dekorasyon alanında başlı başına bağımsız bir konu haline gelmiş durumda. Bu da ebeveynleri çok farklı tarzlar, çok farklı renkler, çok farklı malzemeler ve mobilyalar arasında seçim yapmak durumunda bırakıyor. Bebek ve çocuk odaları üzerine incelikle eğilmek, bir alternatif bolluğunu beraberinde getirdi ama hepimizin bildiği gibi alternatif bolluğu, seçim zorluğuyla çoğu zaman eş anlamlıdır.
Bahsettiğimiz zorlukları aşmak ebeveynler için hiç de kolay değil, çoğu ebeveyn hemen her konuda olduğu gibi dekorasyon konusunda da kendisine harcadığı zamandan (ve belki de paradan) çok daha fazlasını çocuğu için harcar. Tüm bu çabaların istenilen sonucu vermesi için ince eleyip sık dokumak gerekir. Bu yüzden her konuyla ilgili yazımızda söylediğimiz gibi bebek odaları konusunda da aynı tavsiyeyi tekrarlamak durumundayız: Uzmanlara danışmaktan imtina etmeyin. Bu kadar özen gösterilen bir dekorasyonda elbette her ayrıntı hem ayrı ayrı hem de birbiriyle bir uyum oluşturacak şekilde bir bütün halinde ele alınır. Bir dekorasyonda mobilyalar dışında kalan öğelerin önem sırasına göre belki de birincisi duvar kağıtlarıdır. Özellikle bebeklere ferah ve iç açıcı bir ortam sağlamak için bu konuyu kesinlike hafife almamak gerekir, duvarların ve duvar renklerinin sadece erişkinlerin değil bebek çocukların psikolojisi ve ruh hali üzerinde önemli etkileri vardır. Daha önceki birçok yazımızda belirttiğimiz gibi bugün artık çok farklı tekniklerle üretilen duvar kağıtlarında inanılmaz bir renk ve motif çeşitliliği yakalamak mümkün. Belirttiğimiz gibi bu durumda seçim de zorlaşıyor. Herşeyden önce ferahlığa önem verip ayrıca duvar kağıdı konusunu odanın geri kalan kompozisyonuyla bir bütün içinde düşünmek gerekir. Ayrıca konu bebek odası olduğundan, söz konusu duvar kağıtlarının çok uzun süre kullanılmayacağını hesaba katmanız, gereksiz yere çok büyük paralar harcamanızın önüne geçecektir.
Şimdi gelin sizler için derlediğimiz 10 farklı bebek odası duvar kağıdı modellerini gözden geçirip fikir edinmeye çalışalım.
Disneyhayali duvarlara yansıyor!
Bebek odası duvar kağıtlarında tipik olan, ünlü çizgi kahramanları içeren modellerdir. Hannahome Decoration’a ait bu modelde de gördüğümüz gibi. Ülkemizden olan bu firmaya ait olan bebek odası duvar kağıdı modelleri sadece farklı renk ve farklı çizgi kahraman alternatifleri sunmakla kalmıyor aynı zamanda sağlık dostu materyaliyle de en önemli hassasiyetimiz olan bebeğimizin sağlığı konusunda güven veriyor.
Photowall isimli bir İsveç firmasına ait ve dolayısıyla da İskandinav tarzdaki bu duvar kağıtları sadeliğiyle bebek odaları için belki de en uygun tasarımlardan biri olarak göze çarpıyor. Başkaca küçük aksesuarlarla şenlendirilmiş olduğunu gördüğümüz duvar dekorasyonunu, bu tarzı seven ebeveynler için bebeklerine ferahlık sağlayan çizgisini nedeniyle duraksamadan tavsiye ediyoruz.
Bu seferki durağımız dekorasyon dünyasının önde gelen ülkelerinden Fransa. Paris kökenli Mues Design’ın bu ürününde modern çizgiler ve pastel ama göz alıcı renkler dikkati çekiyor. Bir bebek odasında olması gereken en önemli özelliklerden birisi ferahlık olduğundan bebek odası dekorasyonlarında en çok açık renk görmek şaşırtıcı değildir. Bu gördüğünüz örnek modelimiz de bu çizgiden bir sapma göstermiyor.
Renklerinden dolayı kız bebek ve çocuklar için tasarlandığı anlaşılan bu dekorasyonumuz, Edirne kökenli firmalarımızdan Vizyon Mimarlık’a ait. Klasik tarzın sadece erişkinlere değil, ailemizin yeni üyelerine de hitap edebileceği gerçeğinden yola çıkarak tasarlanmış olan bu odadapembe rengin hakimiyeti göze çarpıyor. Geometrik çizgilerle çiçek ve yaprak motiflerinin başarıyla harmanlandığı dekorasyonun duvarlarında pembenin neredeyse her tonunu görmek mümkün.
Kimilerince günüzdeki hijyen düşkünlüğü çeşitli gerekçelerle eleştirilse de artık özellikle şehirli ve modern aileler bu konuda önceki yıllara oranla çok daha fazla ihtimam gösteriyorlar. Bu kaygının farkında olan üretici ve tasarımcılar da buna uygun çözümler peşinde koşuyor ve müşterilerine sunuyorlar, tıpkı örneğini gördüğünüz Yıldız Mobilya’ya ait dekorasyonda olduğu gibi. Sağlığa zararlı madde içermeyen yapısıyla, korkmadan kullanabileceğiniz duvar kağıtları sadece fonksiyonellik değil estetik de sunuyor.
Bir kez daha Hannahome Design’a ait bir duvar kağıdı tasarımıyla birlikteyiz. Hem düz renkler, hem bordür hem de karışık figürler içeren bu seride birbirinden farklı figür ve renkler bulabilmek mümkün. Yeni teknolojininn nimetlerinden faydalanarak insan sağlığına tehdit oluşturan hiçbir madde içermeyen bu duvar kağıtlarını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Sizler için Rusya’dan seçtiğimiz bu modelde açık gri ve beyazın huzur veren yansımasını görüyoruz, ki huzur vericilik bir bebek odasının en çok ihtiyacı olan şeydir. Birbirinden değişik, şık ve estetik figürlerle donanmış bu duvara; tablo, lamba ve saat gibi yan unsurlar eşlik ediyor. Endüstriyel tarzın en güzel örneklerinden biri.
Yine ülkemizden Hilal Tasarım Mobilya’ya ait olan bir dekorasyonla devam etmek istiyoruz. Açık mavi ve beyazdan başka renk görmenin mümkün olmadığı bu dekorasyondaki duvar kağıdıyla gökyüzüne bakmanın verdiği huzur bebeklerimizin yatak odalarına taşınıyor. Fonksiyonel iki raf ve bebği oyalacak oyuncakların asılmasına yarayan bir askıyla zenginleştirilen tasarım işlevsellikle estetiği buluşturan bir yapıya sahip.
Yine ülkemizden seçtiğimiz bu duvar kağıtları açık mavi rengiyle minik beylere sesleniyor gibi görünüyor. Bebek ve çocuk odaları duvar kağıtlarında hayvan figürleri tipiktir, burada da genel çizgiden sapılmadığını görüyoruz. Sevimli hayvan figürleriyle süslenmiş duvar kağıtlarıyla birlikte bu dekorasyon, bir bebek odaası dekorasyonunda olması gereken her özelliğe sahip görüntüsüyle ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Önceki örneklerimizden farklı olarak kahverengi ve bejin tonlarını taşıyan ve arka fonundaki şeritli yapısıyla dikkat çeken bu son örneğimiz de yine ülkemiz firmalarından ‘4 Duvar’a ait. Genel bebek odası çizgisine uygun olarak kahverengi olsa da açık tonlardan seçilen renkleri ve üzerindeki birbirinden şirin figürleriyle başarılı bir örnek olarak karşımıza çıkıyor.
Bebek odalarında kullanılabilecek duvar kağıtlarıyla ilgili sizlere bazı ilhamlar vermeye çalıştığımız bu yazımızın sonuna geldik. Kuşkusuz bu konuda hem çok fazla sayıda firma ve tasarımcı bulunmakta, üstelik her firmanın birçok farklı modeli de var. Bebeğimiz için en iyi sonuca ulaşmak için kılı kırk yarmak gerekiyor ama atılması gereken ilk adım odanın geri kalan dekorasyonuna uymayacak alternatifleri elimine edip işimizi kolaylaştırmak.
Bebek odalrıyla ilgili daha fayla örnek görüğp ve daha farklı filkirlere kapı açmak istiyorsanız sitemizde yer alan ‘Farklı ilhamlar veren 10 bebek odası örneği’ isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.