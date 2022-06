Ailelerimizin minik üyeleri için sevimli bebek odası duvar kağıtları

Ailelelerimizin yeni üyeleri, aileye ilk katıldıkları anlardan itibaren şüphesiz en büyük ilgiyi üzerlerine toplarlar. Herkes bebeklerine ve çocuklarına en iyi şartları sunmak ister, onlara ait odanın dekorasyonu da bundan bağımsız değil elbette. Artık özellikle şehirlerde bebekler ve çocuklar da kendi odalarına sahip olma lüksünü ellerinde bulunduruyorlar. Bu durumda aileler de en kıymetli varlıkları için en iyisini sunmak istediklerinden bebek ve çocuk odaları konusu dekorasyon alanında başlı başına bağımsız bir konu haline gelmiş durumda. Bu da ebeveynleri çok farklı tarzlar, çok farklı renkler, çok farklı malzemeler ve mobilyalar arasında seçim yapmak durumunda bırakıyor. Bebek ve çocuk odaları üzerine incelikle eğilmek, bir alternatif bolluğunu beraberinde getirdi ama hepimizin bildiği gibi alternatif bolluğu, seçim zorluğuyla çoğu zaman eş anlamlıdır.

Bahsettiğimiz zorlukları aşmak ebeveynler için hiç de kolay değil, çoğu ebeveyn hemen her konuda olduğu gibi dekorasyon konusunda da kendisine harcadığı zamandan (ve belki de paradan) çok daha fazlasını çocuğu için harcar. Tüm bu çabaların istenilen sonucu vermesi için ince eleyip sık dokumak gerekir. Bu yüzden her konuyla ilgili yazımızda söylediğimiz gibi bebek odaları konusunda da aynı tavsiyeyi tekrarlamak durumundayız: Uzmanlara danışmaktan imtina etmeyin. Bu kadar özen gösterilen bir dekorasyonda elbette her ayrıntı hem ayrı ayrı hem de birbiriyle bir uyum oluşturacak şekilde bir bütün halinde ele alınır. Bir dekorasyonda mobilyalar dışında kalan öğelerin önem sırasına göre belki de birincisi duvar kağıtlarıdır. Özellikle bebeklere ferah ve iç açıcı bir ortam sağlamak için bu konuyu kesinlike hafife almamak gerekir, duvarların ve duvar renklerinin sadece erişkinlerin değil bebek çocukların psikolojisi ve ruh hali üzerinde önemli etkileri vardır. Daha önceki birçok yazımızda belirttiğimiz gibi bugün artık çok farklı tekniklerle üretilen duvar kağıtlarında inanılmaz bir renk ve motif çeşitliliği yakalamak mümkün. Belirttiğimiz gibi bu durumda seçim de zorlaşıyor. Herşeyden önce ferahlığa önem verip ayrıca duvar kağıdı konusunu odanın geri kalan kompozisyonuyla bir bütün içinde düşünmek gerekir. Ayrıca konu bebek odası olduğundan, söz konusu duvar kağıtlarının çok uzun süre kullanılmayacağını hesaba katmanız, gereksiz yere çok büyük paralar harcamanızın önüne geçecektir.

Şimdi gelin sizler için derlediğimiz 10 farklı bebek odası duvar kağıdı modellerini gözden geçirip fikir edinmeye çalışalım.