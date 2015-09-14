Sürprizlerle dolu bir ev

Bugün okyanuslar aşıp dünyanın öbür ucuna, Orta Amerika'nın büyük ülkesi Meksika'ya uzanıp modern, sofistike ve sürprizli bir ev projesini sizlere tanıtacağız. 468 metrekare gibi devasa bir alana yayılan bu villanın mimari tasarımı Grupo Volta adlı ajansa, iç mimari tasarımı ise Claudia Sanchez Espinosa'ya ait.
Proje çocukları yuvadan uçan bir çiftin kendileri ve dostlarıyla güzel vakit geçirebilecekleri bir evsahibi olma isteğiyle ortaya çıkmış. Bu doğrultuda mekân Y harifini andıran bir şekilde tasarlanarak, evin sağ tarafına salon, mutfak ve temel odalar, sol tarafına ise misafir odaları yerleştirilecek şekilde bir düzenleme yapılmış. Şimdi gelin sözü daha fazla uzatmadan her köşesinde başka bir sürprizin gizli olduğu bu modern mucizeye biraz daha yakından bakalım.
Binanın inşa edildiği bölgenin kuralları gereği eğimli ve kiremit kaplı bir çatı ilave etmek zorunda kalan mimar ekibi, bu sorunu evin çağdaş dış cephe tasarımına zarar vermeyecek şekilde, garajın üstünü böyle bir çatıyla kapatarak çözmüş. Bu ayrıntı dışında evin dış cepe görünümüne baktığımızda modern malzemenin eve dinamizm katacak bir perdeleme tekniğilye işlendiğini ve koyu renk taş kullanılan bu giriş kısmının hem eve hareket kattığını, hem de davetkâr bir mimari unsur olarak işlev gördüğünü fark ediyoruz.
Şimdi yavaş yavaş evin iç mekânlarını gezmeye başlayalım. Görüldüğü gibi gri ve siyah tonlarının ağırlıkta olduğu bir renk paletinin beyaz duvar-zemin ikilisi ve ahşap vurgularıyla harmanlandığı bir tasarım anlayışı eve hakim. Tabii bu giriş kısmına asıl damga vuran unsur, devasa boyutlarıyla mekânı adeta ele geçiren ve renkleri itibarıyla merdivenle kusursuz uyum sağlayan modern sanat örneği.
Her türlü konfor ve eğlence unsurunun düşünüldüğü evin en ilgi çekici kısımlarından biri şık bir bilardo masasına evsahipliği yapan bu oyun odası.
Evin sağ kanadındaki turumuza bahçeyle adeta organik bir bütün oluşturan ve dev bir terasta oturuyormuşsunuz hissini yaratan bu odayla devam edelim. Burada zaten mekânı cömertçe dolduran güneş ışığının büyüsü, can yakıcı kırmızı vurgularıyla da birleşince karşımıza bir modern tasarım mucizesi çıkmış oluyor.
Evin bu köşe kısmında ise boydan boya tüm duvarı kaplayan pencerelerin büyüsünü ve bu sayede mekâna dolan güneş ışığının yarattığı huzur verici etkiyi açıkça hissetmek mümkün.
Misafir yatak odalarına da evsahipliği yapan bu devasa villanın ana yatak odasında ise evin geri kalanının aksine daha rustik ve ahşap ağırlıklı bir tasarım dilinin hakimiyetini görüyoruz. Koyu renk ahşap ve taş sayesinde sıcak bir havaya kavuşan yatak odasının bu resimde görünmeyen bir başka eşsiz özelliği de yine büyük pencereler sayesinde iç açıcı bir bahçe manzarasına sahip olması.
Villanın sol kanadının sonunda ise hem görsel olarak, hem de pratik anlamda bu evle müthiş uyum sağlayan minik bir havuz var. Tahta zeminli küçük bir teras alanının ortasına kondurulan havuz, etrafındaki geometrik tasarımla birlikte evin en modern ve nefes kesici kısımlarından biri olarak dikkat çekiyor.
Bahçedeki bir noktadan çekilen bu fotoğrafta bir kez daha hem mimari, hem de konfor açısından ne kadar etkileyici bir evle karşı karşıya olduğumuzu görme fırsatı buluyoruz. Brüt betonun kullanım şekli, eve dinamik bir hava katan modern mimari çizgiler, ışık ve gölge oyunları ve bir bütün olarak binanın tamamında hissedilen modern mimari prensipleri; bu villayı sıradışı kılan etkenlerden sadece birkaçı olarak dikkat çekiyor.
Bu evi beğendiyseniz, ’Bir ailenin mutluluğu’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.