Sürprizlerle dolu bir ev

Bugün okyanuslar aşıp dünyanın öbür ucuna, Orta Amerika'nın büyük ülkesi Meksika'ya uzanıp modern, sofistike ve sürprizli bir ev projesini sizlere tanıtacağız. 468 metrekare gibi devasa bir alana yayılan bu villanın mimari tasarımı Grupo Volta adlı ajansa, iç mimari tasarımı ise Claudia Sanchez Espinosa'ya ait.

Proje çocukları yuvadan uçan bir çiftin kendileri ve dostlarıyla güzel vakit geçirebilecekleri bir evsahibi olma isteğiyle ortaya çıkmış. Bu doğrultuda mekân Y harifini andıran bir şekilde tasarlanarak, evin sağ tarafına salon, mutfak ve temel odalar, sol tarafına ise misafir odaları yerleştirilecek şekilde bir düzenleme yapılmış. Şimdi gelin sözü daha fazla uzatmadan her köşesinde başka bir sürprizin gizli olduğu bu modern mucizeye biraz daha yakından bakalım.