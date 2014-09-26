İlginç spor ve fitness salonları

Modern şehir yaşamının ayrılmaz parçalarından biri de spor müsabakalarını seyredebileceğimiz salonlarla, bizzat bizim spor yapabilmemiz ve zinde kalmamız için düzenlenen fitness salonları. Bu tarz yapılar çoğunlukla temel işlevleri üzerinden düşünülüp değerlendirilse de, mimari, dekorasyon ve tasarım artık bu gibi salonlarda da önemli bir değer halini aldı. Spor salonlarında özellikle çok sayıda insanın rahat bir şekilde giriş-çıkış yapıp maçını seyredebilmesi tasarımcılar açısından önemli bir kriter oluştururken, fitness salonları ya da kısa adıyla gym dediğimiz mekânlarda ise spor yaparken göz zevkinizin de bozulmaması için özellikle iç mekânların dekorasyonu önemli bir hal aldı.

Sporun bir temaşa olmaktan çıkıp, icra edilen bir şey de olabileceği fikri aslında halen tam olarak benimsenmiş değil. Köşe başında futbol oynamak ya da yemek sonrası yürüyüşlere çıkmaktan öte, bir yaşam biçimi olarak spor yapmak belki de Türkiye gibi gelişmiş ülkelerin ligine katılmaya çalışan ülkelerde bunun ürkek göstergelerinden biri. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sayıları ve müşterileri günden güne artan spor salonları ve benzer amaçlara hizmet eden parklar da bu yönde bir eğilim olduğunu bize gösteriyor. İşte bugünkü yazımızda dünyanın çeşitli köşelerinden spor ve fitness salonu örneklerine bakıp, bu yapılardaki mimari incelikleri ve tasarım ilginçliklerini mercek altına almaya çalışacağız.