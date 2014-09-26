İlginç spor ve fitness salonları

Modern şehir yaşamının ayrılmaz parçalarından biri de spor müsabakalarını seyredebileceğimiz salonlarla, bizzat bizim spor yapabilmemiz ve zinde kalmamız için düzenlenen fitness salonları. Bu tarz yapılar çoğunlukla temel işlevleri üzerinden düşünülüp değerlendirilse de, mimari, dekorasyon ve tasarım artık bu gibi salonlarda da önemli bir değer halini aldı. Spor salonlarında özellikle çok sayıda insanın rahat bir şekilde giriş-çıkış yapıp maçını seyredebilmesi tasarımcılar açısından önemli bir kriter oluştururken, fitness salonları ya da kısa adıyla gym dediğimiz mekânlarda ise spor yaparken göz zevkinizin de bozulmaması için özellikle iç mekânların dekorasyonu önemli bir hal aldı.
Sporun bir temaşa olmaktan çıkıp, icra edilen bir şey de olabileceği fikri aslında halen tam olarak benimsenmiş değil. Köşe başında futbol oynamak ya da yemek sonrası yürüyüşlere çıkmaktan öte, bir yaşam biçimi olarak spor yapmak belki de Türkiye gibi gelişmiş ülkelerin ligine katılmaya çalışan ülkelerde bunun ürkek göstergelerinden biri. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sayıları ve müşterileri günden güne artan spor salonları ve benzer amaçlara hizmet eden parklar da bu yönde bir eğilim olduğunu bize gösteriyor. İşte bugünkü yazımızda dünyanın çeşitli köşelerinden spor ve fitness salonu örneklerine bakıp, bu yapılardaki mimari incelikleri ve tasarım ilginçliklerini mercek altına almaya çalışacağız.
Türkiye'de büyüdüyseniz, muhtemelen spor salonu denince aklınıza, loş, nem kokulu, bakımsız, parkeleri eskimiş, giriş çıkışları iyi ayarlanmamış, izbe bir mekân geliyordur. Elbette Türkiye'de son yıllarda yapılan birçok yeni salonla birlikte bu izlenim ortadan kalkmış olsa da, bir spor salonu bu fotoğrafta gördüğünüz gibi de olabilir. Mekânın ilk bakışta insana aşıladığı ferahlık hissi bir yana, iki yandaki duvarlarda, neredeyse tavana kadar yükselen ahşap parkenin çelik konstruksiyonla uyumu, bu mekâna estetik açıdan da değer katıyor. Çocukluğunda mezbelelik gibi salonlarda parke tozu yutmuş olanlar belki de böylesine ferah bir mekânda sporla tanışmış olsalar, birer Michael Jordan ya da LeBron James olacaklardı.
Özellikle büyük bir şehirde yaşıyorsanız, sayıları günden güne artan fitness salonlarının farkındasınızdır. Özellikle sağlık, zindelik ve fit kalmak gibi kavramların son yıllarda geçer akçe olması ve neredeyse bir takıntıya dönüşmesiyle birlikte, insanların düzenli spor yapabilecekleri mekânlara yönelik ihtiyaçları da artmaya başladı.
Gelin görün ki, her fitness salonu insanı spor yapmaya sevk ederken, aynı zamanda göz zevkini de bozmayacak kadar zevkli olmuyor. Kimileri bir alışveriş merkezinin bodrum katına sıkıştırılmış, iyi havalandırılmayan, tıkış tıkış ortamlarken, kimileri de bu fotoğraftaki gibi zevk ve özenle inşa edilmiş, ahşapın sıcaklığı sayesinde insanı evinde hissettiren bir ortam sunabiliyor.
Bir spor salonu ya da stadyuma biraz eğlence, göze hitap eden bir ilginçlik katacaksanız, bunu yapmanın en iyi yollarından biri tribünlerdeki koltuklar olmalı. Sözgelimi burada sarı ve beyaz renklerle denenen küçük oyun, hem göze hitap ediyor, hem de mekâna belirgin bir oyuncul hava katıyor. Buna benzer ama daha kaotik bir uygulamayı Türkiye'nin en yeni ve modern stadyumlarından biri olan Kayseri kadir Has Şehir Stadyumu'nda da görebilirsiniz.
Hepsinde olmasa da, fitness salonlarının temel sorunlarından biri de genellikle karanlık, doğayla ve dış dünyayla ilişkisi olmayan, kimi zaman tamamıyla izole mekânlar olmalarıdır. Oysa buradaki örnek, bambaşka bir gym'in de mümkün olabileceğini bize gösteriyor. Gri rengin ağırlıkla olduğu endüstriyel dekorasyonun ağırlığını, güneş ışığının davet eden devasa pencereler ve küçük bahçe dengeliyor. Böyle bir mekânda spor yapmayı kim istemez ki?
Devasa yapılar olduğu için, spor salonlarının dışarıdan nasıl göründükleri de büyük önem taşır. Zira bunlar, bir şehrin profilini olumlu ya da olumsuz yönde tamamen değiştirme potansiyelini taşıyan yapılardır. Örneğin burada gördüğümüz salon, neredeyse brütalist yapıları andıracak kadar sert, geometrinin egemen olduğu, çok da davetkâr görünmeyen ama kendine has nüansları da olan bir salon.