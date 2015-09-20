Duvarlarınızı estetik kılan mutfak raf modelleri

Eskiden beri evlerin en çok vakit geçirilen yerlerinden biri olan mutfaklar, günümüzde estetik unsurların yakalanması ve duvarların işlevsel kullanımıyla ev dizaynının önemli birer parçası olmaya devam ediyor. Mutfak dekorasyonunu keyifli hale getirecek detaylardan biri duvarların işlevsel ve görsel özelliklerinin değerlendirilmesiyle gerçekleşir. Kişiliğinizi yansıtacak duvar dekorları ya da hayatınızı kolaylaştıracak işlevsel mutfak dolapları, mutfak raf modelleri ile değerlendirebilirsiniz.Ayrıca mutfak dolapları ile duvarlarını değerlendirmek isteyenler için Fark yaratan modern mutfak dolapları yazımızı da incelemelerini tavsiye ederiz.
Özellikle küçük mutfaklara sahip bireyler için, mutfak düzenini sağlamak ve mutfak dolaplarına sığmayan eşyaları estetik unsurlarla sergilemek, fonksiyonel mutfak raf modelleri mevcut. Ev sahipleri kadar, gelen misafirlere de estetik bir görünüm sunmak istiyorsanız, boş duvarlarınızı şık dizayn edilmiş mutfak raf modelleri ile değerlendirebilirsiniz. Nasıl bir mutfak düzeni oluşturmak istediğinize karar vermeniz kolay olmayabilir. Sizin için seçtiğimiz mutfak raf modellerinden oluşan alternatiflerle farklı stillerde örneklere ulaşabilirsiniz. Estetik sunumlarla fonksiyonel unsurları buluşturan mutfak raf modelleri örneklerini gözden geçirelim.
Klasik olanın her daim kullanışlı ve uzun süreç iş gören bir stil olduğunu düşünebiliriz. Babaannelerin zamanından kalma mutfak raf modelleri günümüzde de artık çok kullanışlı. Pastel renklerden oluşan enfes yemek takımlarını artık dekoratif duvar aksesuarları gibi değerlendirebilirsiniz. Renkli ve sempatik bir mutfağa dönüştüren mutfak raf modelleri, her evin ihtiyacını görecek şekilde dizayn edilmiş. Hem işlevsel hem de zamana uyarlanan raf modeli, göz zevkinize hitap eden farklı modellerde de tasarlanabilir. Gördüğünüz şık mutfak raf modeli Denizli'de bulunan Nitelik Mobilya Dekorasyon tarafından dizayn edilmiş.
Geçmiş zaman olur ki, babaanne mutfak raflarından kullanmayan ya da henüz görmeyen yoktur. Hem kullanışlı, hem de göze hitap eden kap kacak sergileme alanı oluşturan mutfak raf modelleri gözü gönlü okşuyor. İster tabaklarınızı, ister kahve fincanlarınızı göze hitap eden şekilde dizayn edeceğiniz mutfak raf modellerini dilerseniz mutfak aksesuarlarını sergilemek için de kullanabilirsiniz.
Mutfağınızı renklendiren ve canlandıran raf modelleri tamamen farklı bir hava katmanızı sağlıyor. Tropikal stil mutfak dizaynı ile gözlerinizi şenlendirecek masmavi cam raflarla renk katabilirsiniz. Mutfakta oluşabilecek dağınık görüntüyü toparlamaya ve mutfak düzenini oluşturmaya yarayan mutfak raf modelleri, mavi veya farklı renklerde cam kullanımı ile daha renkli ve karmaşadan uzak bir tasarım örneği sunuyor. Gördüğünüz tropikal stil dizayn edilmiş mutfak, Studio [D] Tale imzası taşıyor.
Beyazlara bürünen şık bir mutfak dizaynı için sıcak ahşap tonunun etkisi soğuk havayı bir anda değiştirir. Özellikle soğuk ve nötr renklerin kullanıldığı dekorasyonlarda, sıcak renklerin ya da sıcak dokuların etkisiyle mutfağın havasını bir anda değiştirebilirsiniz. Kontrast renklerin ağırlıklı kullanıldığı mutfakta canlılık söz konusu iken, ahşabın dokusu ile sıcak bir temas yakalanmış. İşlevselliği ve estetiği bir arada yakalayan, göze hitap eden bir mutfak raf modeli. Gördüğünüz şahane mutfağın bulunduğu evin diğer mekan görsellerini görmek isterseniz; Ankara'da modern bir ev albümünü mutlaka görmenizi öneririz.
Tüm tezgahın altını ya da mutfak adasının alt kısmını görsel ve işlevsel açıdan değerlendirmek istediğinizde farklı mutfak raf modelleri üzerine düşünebilirsiniz. Özellikle kullanışlı ve pratik kullanım olanakları sunan raf modelleri, kullanıcıya mutfak gereçlerini sergileme ve sunma imkanı da tanıyor. Ahşap dokusunun ağırlıklı olarak kullanıldığı mutfak dizaynı, işlevsel mutfak raflarıyla tamamlanıyor.
Mutfak dolapları ve mutfak masasında aynı ahşap dokusu ve renginin kullanımına rastlıyoruz. Modern stil dizayn edilmiş mutfakta dikdörtgen prizma şeklindeki ahşap raf modeli oldukça kullanışlı. tasarlanacak mutfak raf modellerinin ihtiyaca göre farklı boyutlarda dizayn edileceği gibi, asimetrik duvar dekoru olarak da değerlendirilebilir. Mutfak dolapları, yemek masası ve mobilyalarla uyum ve ahenk içinde dokular seçilebileceği gibi; aykırı renk ve dokularda da sıra dışı mutfak modelleri tasarlayabilirsiniz. Modern stil mutfaklarda asimetri, dokularda ahenk ya da aykırı tutumlara oldukça sık rastlanılır.
Mutfağınızda düzen ve sadeliğe önem veriyorsanız, özellikle mutfak gereçleri ve aksesuarlarının dağınık bir görüntü yapmasından kaçınabilirsiniz. Dolayısıyla mutfak dolapları kadar, sadeliği temsil eden dizaynı ile mutfak raf modelleri de yardımınıza yetişiyor. Dingin ve naif tasarımıyla dikkat çeken mutfak modelinde açık renk tonları ağırlıklı kullanılmış. Modern stil dizayn edilmiş yemek yemek masasının ahşap tonu, mutfak raf modelinde de tercih edilmiş.
Simsiyah raf modelleri mutfaklarınız için belki de bambaşka bir etki yaratacak modelleri olabilir. Özellikle canlı renkleri mutfak dekorasyonunda kullanmayı sevenler için de, ekstra bir taşıyıcı unsur olarak siyah renk değerlendirilebilir. Siyah mutfak raf modelinin hemen hemen tüm mutfak dekorasyonlarında bambaşka ve çarpıcı etki yaratacağını unutmayın. Gözlerinizi alamayacağınız şık ve işlevsel dizaynıyla siyah mutfak rafları ve tavana asılı modern stil metal raf modeli oldukça şık ve kullanışlı.
Işıl ışıl bir mutfak için mutfağınızı görselleştiren tasarım örneklerinden biri daha. Estetik unsurları baz alan mutfak raf modelleri doğru ve ölçülü ışıklandırma detayları ile canlı ve sıcak bir atmosfer yakalamanızı sağlıyor. Kontrast renklerin kullanıldığı mutfak dolapları ile şıklığa imzasını atan mutfak modeli, adeta gösterişli bir duvar dekoru oluşturmanıza da yardımcı oluyor.
Soğuk renklerin sıcak ahşap dokusu ile harmanlandığı mutfak modeli, açık renk tonların hakimiyetinde. Nötr grilerle dizayn edilen duvar zemini kaplaması, gümüş ve gri mutfak dolabı ve raflarla dizayn edilmiş. Mutfaktaki soğuk renklerin etkisini azaltacak renklerle bezenmiş kilim ise mutfağa sıcak bir hava katmaya yetiyor. Şıklıktan ve işlevsel yaklaşımlardan vazgeçmeyenlere.
Estetik unsurlarla bezenen bir mutfak raf modeli. Küçük mutfak sahipleri için hem duvar dekoru görevi görebilecek, hem de eşya ve aksesuarlarınız için düzen teşkil edebilecek bir tasarım. Ahşap kolay şekil alabilirliği ve doğal malzemenin kattığı sıcak atmosfer dikkatlerden kaçmasın. Belki de mutfağınızın havasını değiştirecek bir ahşap raf modeli, sempatik ve işlevsel yaklaşımı ile aradığınız model olabilir. Figürlerle desteklenebildiği gibi, ahşaba daha modern yorumlar katabilir, harfler ya da geometrik formlarla değerlendirilebilir. Farklı tarzlarda ve stillerde mutfak raf modelleri ile biçimlendirme olanakları da mevcut.
Bir mutfağın havasını değiştirmenin yolu bazen formların dilini kullanmaktan ve dinamik bir atmosfer yakalamaktan geçiyor. Özellikle mutfak dolabı tasarımıyla ilgilenenler ve mutfak düzenini nasıl sağlayacağını düşünenler için hem kullanışlı hem de tek duvarda akışın sağlandığı bir duvar dekorunu donatıyor. Beyazın ve ahşabın ağırlıklı kullanıldığı mutfakta, sade bir dille dizayn edilmiş ahşap mutfak rafları dikkat çekiyor. Mavi duvarlar ve tezgah duvarının şık aydınlatması ile sıcak bir hava katılan mutfak modern stil dizayn edilmiş.
Mutfak dekorasyonuna farklı bir hava katmak isteyenler için, Mutfağınızı güzelleştirmenin 15 garantili yöntemi yazımıza da bir göz atmalarını tavsiye ederiz.