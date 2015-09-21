Ev dekorasyonunun vazgeçilmezi raflar ve fonksiyonel tasarımlar

Hangi stil dekorasyonu uygulayacağınıza karar verdikten sonra, mobilya ve eşyaların tercihleri konusunda da bazı püf noktaları çıkarılabilir. Özellikle oturma odası ya da yatak odası dekorasyonuna özen gösterildiği gibi, banyo, mutfak ve diğer alanlarda da pratik ve işlevsel yaklaşımları değerlendirmek isteriz. İşlevselliği yönünden birçok ihtiyacı karşılayan raf dizaynları ise, görsel açıdan da dekorasyonun bir parçası olmaya devam ediyor. Kimi zaman dekoratif duvar oluşturmanıza yardım eden farklı stillere uyum sağlayan raflar günümüzde oldukça kullanışlı bulunuyor. Farklı materyal ve dokuların şekil alabilirliği, renkler ve formlarla mekanın ahengini sağlayabiliyor. Farklı sistemlerle tasarlanabilen raf modelleri, duvara monte ya da tekil mobilya ürünü olarak değerlendirilebiliyor. Bulunduğu mekanın genel ahengi ile uyumlu ya da aykırı tutumlarla farklı tarzlarda raf dizaynı yapabilirsiniz. Tamamiyle bulunduğu mekanın ve yaşam alanlarının ihtiyacı gözetilerek akılcı çözümlerle duvar dekoru olarak tasarlanabilir. Özellikle mutfak rafları ile ilgilenenler için, Duvarlarınızı estetik kılan mutfak raf modelleri yazımıza da bir göz atmalarını tavsiye edebiliriz. Yepyeni model ve tasarımları ile sizin için seçtiğimiz bazı raf modellerini birlikte incelemeye başlayabiliriz.
Banyolarda sıkılıkla kullanımına rastlamayacağımız ahşap materyalinin yoğunlukla kullanıldığı bir model. Siyah açık ahşap raflar ise hem göze hitap ediyor hem de mekanın havasını değiştiriyor. İşlevselliği elden bırakmadan, çarpıcı renklerle klasik bir rafı göz önüne çıkarabilirsiniz. Öte yandan doğru ve ölçülü banyo ışıklandırmaları, uyumu yakalayan materyal ve dokular da dikkatinizi çekebilir. Modern stil dizayn edilmiş siyah banyo rafları, banyo düzenini istenildiği takdirde renkli havlu ve gereçlerle görselleştirebiliyor.
Bulunduğu odanın tamamen havasını değiştiren raflar, duvar dekoru ile buluşuyor. Yaratıcı fikirlerle dizayn edilmiş kırmızı kitaplık rafları oldukça dikkat çekici. Duvar dekoru olarak tasarlanmış zebranın devamı nitelikte rafların dizaynı neşeli bir çocuk odası dekorasyonunun parçası. Çocukları kitaplık rafları ile buluşturan tasarım, İskandinav stil dekore edilmiş bir çocuk odasının ürünlerinden biri. Hem işlevsel, hem estetik unsurları barındıran kitaplık raf modelleri çocukların ve gençlerin bilakis dikkatlerinden kaçmıyor. Çocuk sahibiyseniz ya da çocuk yapmayı düşünüyorsanız, yaratıcı fikirlerle dizayn edilen kitaplık raf modelleri ilginizi çekebilir. Gördüğünüz kırmızı kitaplığın bulunduğu çocuk odası, Güney Kore'de bulunan KOON imzası taşıyor.
Duvar dekoru olarak değerlendirilen, bir o kadar da kullanışlı ve renkli raf modelleri, hem kitaplık hem de aksesuar ve gereç ihtiyacını karşılıyor. Bir ağacın dallarına konan kuşlar ve birkaç parçadan oluşan raf modelleri aslında çok fazla masraf etmeden şık ve renkli bir dizayn oluşturabileceğinizin en güzel örneklerinden biri. Modern stil dizayn edilmiş kitaplık rafları, genç odası ve çalışma masası için oldukça kullanışlı bir tasarım. Dekoratif öğelerden oluşan raflar duvara monte sistemle küçük odalar için de alan genişletmek açısından pratik bazı fikirler verebilir.
Ahşabın sıcak dokusunun hakim olduğu mobilya ürünleri ile aynı dili kullanan ahşap kitaplık rafları kullanılmış. Sıcak renklerin hakim olduğu mobilya ürünlerinde farklı ahşap tonları kullanılmış. Simetrik ve tavan eğimine göre şeklini alan raflar hem işlevsel, hem de küçük bir oda için alan ve yer açan bir tasarım. Keyifle uzanıp çeşitli eserler okumak isteyenlerin baş ucuna iliştirilmiş raflar, pratik kullanım olanakları sunuyor.
Minimalist yaklaşımla ahşabın yorumlarınışı, kütleler halinde uzan ahşap taşıyıcılı raflar üzerinden tasarlanıyor. Klasik stilde kalan simetri detayları, günümüzde modern ve minimalist stil yaklaşımlarla, asimetri ile zaman zaman yer değişiyor. Duvara monte edilmiş ahşap kütleler, masa ile benzer dokulardan seçilmiş. Farklı doku veya malzemelere gerek kalmadan, duvar dekorunu en güzel şekilde temsil eden raf dizaynlarından biri olarak değerlendirilebilir.
Çok fazla yer kaplamayan, aynı zamanda istenilen dergi ve kitapların sunumunu sağlayan raf modeli. Siyah raflar ahşap strüktüre monte edilerek tek aksa dizayn edilmiş. Yanına konulan bir sandalye ile küçük bir yer kaplayarak okuma alanı oluşturmak bu kadar kolay. İstenilirse aksesuar ve diğer ihtiyaçların kullanımına açık olan raflar, duvar dekoru olarak da göz dolduruyor.
Birbirini takip eden beyaz aksların oluşturduğu raflar hoş bir kitaplık kullanımı olanağı sunuyor. Beyaz açık raflar çalışma odasının zemin renkleri ile uyum ve ahenk içinde. Renkli aksesuarlar ve mobilya ürünleri ile canlı ve sıcak bir atmosfer yaratmak mümkün. Dolayısıyla modern stil dizayn edilmiş beyaz açık raflar, hem işlevsel hem de estetik sunuma katkı sağlıyor. Göz yormayan bir dekorasyon dili oluşturmak için canlı renklerin kullanıldığı aksesuarlar ve ürünler için açık renk zemin tercihleri oldukça işe yarar bir formül. Öte yandan rafların formu, çizgileri ile hareketlilik katılması, şık bir duvar dekoru oluşturulmasına yardımcı oluyor.
Bünyesinde dolaplar, çekmeceler, yatak ve rafları barındıran yatak odası, oldukça küçük bir alanda birçok çözümü bir arada sunuyor. Beyaz kaplama ahşap dolaplar, çekmece ve raflar aynı aydınlık bir hava vermiş. Küçük alanlarda açık renk tonlarının daha ferah bir duygu vereceğini hepimizi biliriz. Özellikle bireysel bir aktivite olarak değerlendirilebilir kitap okuma keyfi için tasarlanmış, dekorasyon fikirleri arayanlara ilham veren bazı püf noktalarından biri olabilir. Modern stil dizayn edilmiş yatak odası modeli, küçük ve dar alanda çok amaçlı çözümler sunan örneklerden biri olarak sunuluyor. Kutu kutu dolapların arasında uzanma köşesi oluşturmak ve keyifle kitap okumak, birçok kişinin günün belli saatlerini orada geçirmesini sağlayabilir.
Rustik stil dizayn edilmiş, beyazlara bürünen bir çalışma odası ile uyumlu beyaz kitaplık rafları, siyah taşıyıcı strüktüre monte edilmiş. Klasik stilde oldukça sık kullanılan kırmızı tuğla duvarlar beyazlara bürünerek, yine beyaz bir avize ile yeniden yorumlanmış. Öte yandan açık renk tonları ile dizayn edilmiş bir çalışma odası için kitaplık ve elbette kitaplar ve açık raflar öne çıkıyor. Kitaplar ve gereçlerin dışında geri kalan tüm zeminlerin beyaz renk tercih edilmesi ve kontrast renklerle desteklenmesi göze hitap ederken, çalışma potansiyelinin dinamik tutulmasına katkı sağlanılıyor.
Siyah zemin renklerinin ağırlıklı olarak tercih edildiği bir banyo dizaynında kimi zaman görselliği öne çıkarmak isteriz. Kimi zaman da oluşturulan atmosferin önüne geçmemek üzere farklı materyallerde ürünler tercih ederiz. Şeffaf dokular ve cam yüzeyler mekana derinlik katarken, mevcut dekorasyona uyum sağlar. Klasik dekoratif ürünlerle, modern stil dekorasyonu buluşturan banyo modeli şeffaf raflarla şıklık ve zarafete bir artı daha ekliyor. Gördüğünüz modern stil dizayn edilmiş banyo modeli, İtalya'da bulunan Rizzotti Design imzası taşıyor.
Daha fazla raf modelleri ile ilgileniyorsanız Kullanışlı, zarif ve dekoratif raf modelleri yazımızda da size hitap eden raf örneklerini bulabileceğinizi umuyoruz.