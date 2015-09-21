Ev dekorasyonunun vazgeçilmezi raflar ve fonksiyonel tasarımlar

Siyah zemin renklerinin ağırlıklı olarak tercih edildiği bir banyo dizaynında kimi zaman görselliği öne çıkarmak isteriz. Kimi zaman da oluşturulan atmosferin önüne geçmemek üzere farklı materyallerde ürünler tercih ederiz. Şeffaf dokular ve cam yüzeyler mekana derinlik katarken, mevcut dekorasyona uyum sağlar. Klasik dekoratif ürünlerle, modern stil dekorasyonu buluşturan banyo modeli şeffaf raflarla şıklık ve zarafete bir artı daha ekliyor. Gördüğünüz modern stil dizayn edilmiş banyo modeli, İtalya'da bulunan Rizzotti Design imzası taşıyor.

Daha fazla raf modelleri ile ilgileniyorsanız Kullanışlı, zarif ve dekoratif raf modelleri yazımızda da size hitap eden raf örneklerini bulabileceğinizi umuyoruz.