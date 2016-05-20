Yemek odası tasarımına farklı örnekler

Yemek odaları ailecek yemek yenilen ve dostlar ile birlikte keyif yapılan odalardır. Bu nedenle oldukça zevkli ve estetik bir şekilde tasarlanır ve dekore edilir. Evinizde oda sayısının fazla olmasına göre özel bir yemek odası yapabileceğiniz gibi oda sayınız yetersiz olduğunda salonun bir köşesine mutfağın içine, oturma odasına yemek salonu dekorasyonu yapabilir ve ihtiyacınız olan yemek odası eksikliğini tamamlayabilirsiniz. Salon, mutfak, oturma odası dekorasyonuna göre yapacağınız yemek odası dekorasyonu için homify, farklı yemek odası dekorasyonlarını bir araya getirerek alternatif fikirlere sahip olmanızı sağlıyor. Tüm dekorasyon fikirlerine göre tasarlanıp dekore edilmiş olan sekiz adet yemek odası dekorasyonunu bir araya getiren homify yemek odası için kararsız kalmanızı önleyerek şık ve zarif bir yemek odasına sahip olmanızı sağlıyor.
yaz ve bahar aylarının nefis havasını solumak ve açık hava keyfi yapmak için teraslarınızı yemek salonu şeklinde dekore edebilirsiniz. Bu sayede evin içinde yer işgal etmeden açık havada yemek keyfini yaşayabilirsiniz. Teras ve balkonları bu amaç uğruna yemek salonu şeklinde dekore ederek resimdeki gibi estetik ve zarif bir yemek salonuna sahip olabilirsiniz.
Yemek odası için mutfağınızı tercih ediyorsanız mutfağınızın renginin hakim olacağı yemek odası mobilyaları tercih etmelisiniz. Örnek yemek odası dekorasyonu saf beyaz renkli olacak şekilde seçilerek mutfağın genel dekorasyonuna ve mutfağın beyaz rengine uyumlu olması sağlanarak mutfağın şıklığı bozulmamış. Ayrıca beyazın saflığı ön plana çıkarılarak aydınlık bir mutfak ortaya çıkarılmış.
Yemek odası olarak salonu kullanmak zorunda kalırsanız yapmanız gereken yemek masasını işlevsel bir masa şeklinde seçmek ve salon dekorasyonunun bir parçası olan masayı aynı zamanda yemek odasının br parçası olarak kullanarak salon içerisinde sırıtmayan ve estetiği bozmayan bir yeek odası tasarımı yapabilirsiniz. Örnek resimde yer alan yemek masası orta masa ile aynı renk ve aynı ahşap modelinden yapıldığı için salon dekorasyonunun zarafeti korunmuştur.
Yemek odaları için ayrı bir odası olmayan ev hanımları genel olarak salonlarını fonksiyonel bir şekilde kullanarak yemek odası şekline getiriyor ve yemek odası olarak kullanıyorlar. Bu nedenle salon dekorasyonları daha önemli bir hale geliyor. Örnek yemek odası, salonun bir köşesine dekore edilerek şık ve salonun tamamlayıcı öğesi şeklinde dizayn edilmiş.
Yemek odası veya yemek salonları için geleneksel mobilyaları kullanarak vintage yemek salonları ortaya çıkarabilirsiniz. Örnek resimde yer alan yemek salonu dekorasyonu eskitilmiş mobilyalar kullanılarak dekore edilmiş ve vintage yemek salonu ortaya çıkarılarak evin estetiği en üst düzeye çıkarılmış.
Yemek salonu için lllaki bir oda ayırmak zorunda değilsiniz. Yemek yeme alnı oluşturmak adına evinizde bulunan merdiven altı, galeri boşluğu veya uygun boş alanları kullanabilir ve yemek alanı şeklinde dekore ederek eksikliğini hissettiğiniz yemek yeme alanını oluşturabilirsiniz. Örnek resimdeki gibi küçük yuvarlak bir masa tercih ederek alanı en ideal şekilde kullanabilirsiniz.
Yemek odası dekorasyonları için yemek masası ve sandalye takımı yeterlidir. Salonun ve oturma odasının bir kenarına yerleştireceğiniz masa ve sandalye takımı ile bir yemek yeme alanı oluşturabilir, Renk seçimlerine dikkat ederek estetik açıdan muhteşem bir oda dekorasyonuna sahip olabilirsiniz.
Eviniz geniş bir ev ise yapmanız gereken bir odayı yemek odası şeklinde dekore etmek ve evinizin keyfini çıkarmaktır. Örnek resimdeki yemek odası çok lüks ve şatafat içinde dekore edilmiş, sekiz kişilik bir yemek masası geniş ve elips şeklinde bir ayna ile dekorasyon tamamlanmış. Ayrıca yemek masasını kapsayacak şekilde bir aydınlatma yapılarak yemek odasına bir karakter kazandırılmış.