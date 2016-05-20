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Yemek odası tasarımına farklı örnekler

ümit atdağ ümit atdağ
KUTA HOME, Kuta Home Kuta Home Rustik Yemek Odası
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Yemek odaları ailecek yemek yenilen ve dostlar ile birlikte keyif yapılan odalardır. Bu nedenle oldukça zevkli ve estetik bir şekilde tasarlanır ve dekore edilir. Evinizde oda sayısının fazla olmasına göre özel bir yemek odası yapabileceğiniz gibi oda sayınız yetersiz olduğunda salonun bir köşesine mutfağın içine, oturma odasına yemek salonu dekorasyonu yapabilir ve ihtiyacınız olan yemek odası eksikliğini tamamlayabilirsiniz. Salon, mutfak, oturma odası dekorasyonuna göre yapacağınız yemek odası dekorasyonu için homify, farklı yemek odası dekorasyonlarını bir araya getirerek alternatif fikirlere sahip olmanızı sağlıyor. Tüm dekorasyon fikirlerine göre tasarlanıp dekore edilmiş olan sekiz  adet yemek odası dekorasyonunu bir araya getiren homify yemek odası için kararsız kalmanızı önleyerek şık ve zarif bir yemek odasına sahip olmanızı sağlıyor.

Teraslar

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Akdeniz Yemek Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

yaz ve bahar aylarının nefis havasını solumak ve açık hava keyfi yapmak için teraslarınızı yemek salonu şeklinde dekore edebilirsiniz. Bu sayede evin içinde yer işgal etmeden açık havada yemek keyfini yaşayabilirsiniz. Teras ve balkonları bu amaç uğruna yemek salonu şeklinde dekore ederek resimdeki gibi estetik ve zarif bir yemek salonuna sahip olabilirsiniz.

Beyazın saflığı

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Yemek Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Yemek odası için mutfağınızı tercih ediyorsanız mutfağınızın renginin hakim olacağı yemek odası mobilyaları tercih etmelisiniz. Örnek yemek odası dekorasyonu saf beyaz renkli olacak şekilde seçilerek mutfağın genel dekorasyonuna ve mutfağın beyaz rengine uyumlu olması sağlanarak mutfağın şıklığı bozulmamış.  Ayrıca beyazın saflığı ön plana çıkarılarak aydınlık bir mutfak ortaya çıkarılmış.

Salonun şıklığı

İDEAL YEMEK TAKIMI Kuta Home Rustik Yemek Odası
Kuta Home

İDEAL YEMEK TAKIMI

Kuta Home
Kuta Home
Kuta Home

Yemek odası olarak salonu kullanmak zorunda kalırsanız yapmanız gereken yemek masasını işlevsel bir masa şeklinde seçmek ve salon dekorasyonunun bir parçası olan masayı aynı zamanda yemek odasının br parçası olarak kullanarak salon içerisinde sırıtmayan ve estetiği bozmayan bir yeek odası tasarımı yapabilirsiniz.  Örnek resimde yer alan yemek masası orta masa ile aynı renk ve aynı ahşap modelinden yapıldığı için salon dekorasyonunun zarafeti korunmuştur.

Oturma odası zarafeti

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Yemek odaları için ayrı bir odası olmayan ev hanımları genel olarak salonlarını fonksiyonel bir şekilde kullanarak yemek odası şekline getiriyor ve yemek odası olarak kullanıyorlar. Bu nedenle salon dekorasyonları daha önemli bir hale geliyor. Örnek yemek odası, salonun bir köşesine dekore edilerek şık ve salonun tamamlayıcı öğesi şeklinde dizayn edilmiş.

Vintage yemek odaları

Hünkar Proje / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Yemek Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Hünkar Proje / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Yemek odası veya yemek salonları için geleneksel mobilyaları kullanarak vintage yemek salonları ortaya çıkarabilirsiniz. Örnek resimde yer alan yemek salonu dekorasyonu eskitilmiş mobilyalar kullanılarak dekore edilmiş ve vintage yemek salonu ortaya çıkarılarak evin estetiği en üst düzeye çıkarılmış.

İdeal boş alanları kullanın

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Yemek Odası
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Yemek salonu için lllaki bir oda ayırmak zorunda değilsiniz. Yemek yeme alnı oluşturmak adına evinizde bulunan merdiven altı, galeri boşluğu veya uygun boş alanları kullanabilir ve yemek alanı şeklinde dekore ederek eksikliğini hissettiğiniz yemek yeme alanını oluşturabilirsiniz. Örnek resimdeki gibi küçük yuvarlak bir masa tercih ederek alanı en ideal şekilde kullanabilirsiniz.

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Sade dekorasyonlar

Alanya Sun Life, Alanya Sunlife Real Estate & Constructions Alanya Sunlife Real Estate & Constructions Akdeniz Yemek Odası
Alanya Sunlife Real Estate &amp; Constructions

Alanya Sun Life

Alanya Sunlife Real Estate & Constructions
Alanya Sunlife Real Estate &amp; Constructions
Alanya Sunlife Real Estate & Constructions

Yemek odası dekorasyonları için yemek masası ve sandalye takımı yeterlidir. Salonun ve oturma odasının bir kenarına yerleştireceğiniz masa ve sandalye takımı ile bir yemek yeme alanı oluşturabilir,  Renk seçimlerine dikkat ederek estetik açıdan muhteşem bir oda dekorasyonuna sahip olabilirsiniz.

Lüks yemek odaları

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Eviniz geniş bir ev ise yapmanız gereken bir odayı yemek odası şeklinde dekore etmek ve evinizin keyfini çıkarmaktır. Örnek resimdeki yemek odası çok lüks ve şatafat içinde dekore edilmiş, sekiz kişilik bir yemek masası geniş ve elips şeklinde bir ayna ile dekorasyon tamamlanmış. Ayrıca yemek masasını kapsayacak şekilde bir aydınlatma yapılarak yemek odasına bir karakter kazandırılmış.

İnanılmaz bir dönüşüm geçiren bir kır evi
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