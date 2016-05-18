Evinizde havuz keyfi için alternatif tasarımlar

Günün stresini, yorgunluğunu atmak ve vücudunuzu dinlendirmek için alternatif aktivitelerden birisi de havuz keyfi yapmaktır. Havuz keyfi için evinizde bir havuz olması, daha az çaba sarf ederek keyif yapmanın ve vücudunuzda biriken negatif enerjiyi dışarı atmak için en uygun yöntemdir. Evinizde, sitenizde bir havuz var ise havuz etrafının peyzajını yapmak, yeşil alanlar oluşturmak, havuzunuz yoksa yeni bir havuz inşası yapmak için farklı havuz tasarımlarından ve havuz uygulamalarından yararlanmak gerekir. Bu durumda çaresiz kalmamanız, dünya genelinde uygulanan havuz tasarımları ve yeşil alan tekniklerini yakından inceleyebilmeniz adına homify sizler için farklı havuz teknikleri ve alternatif havuz uygulamalarını bir araya getiriyor. Bu örnek havuz uygulamalarını inceleyerek evinize en ideal havuz tasarımını yapabilir ve havuzun etrafında yer alan yeşil alanları ideal bir şekilde şekillendirebilirsiniz.