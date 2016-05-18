Evinizde havuz keyfi için alternatif tasarımlar

Günün stresini, yorgunluğunu atmak ve vücudunuzu dinlendirmek için alternatif aktivitelerden birisi de havuz keyfi yapmaktır. Havuz keyfi için evinizde bir havuz olması, daha az çaba sarf ederek keyif yapmanın ve vücudunuzda biriken negatif enerjiyi dışarı atmak için en uygun yöntemdir. Evinizde, sitenizde bir havuz var ise havuz etrafının peyzajını yapmak, yeşil alanlar oluşturmak, havuzunuz yoksa yeni bir havuz inşası yapmak için farklı havuz tasarımlarından ve havuz uygulamalarından yararlanmak gerekir. Bu durumda çaresiz kalmamanız, dünya genelinde uygulanan havuz tasarımları ve yeşil alan tekniklerini yakından inceleyebilmeniz adına homify sizler için farklı havuz teknikleri ve alternatif havuz uygulamalarını bir araya getiriyor. Bu örnek havuz uygulamalarını inceleyerek evinize en ideal havuz tasarımını yapabilir ve havuzun etrafında yer alan yeşil alanları ideal bir şekilde şekillendirebilirsiniz.
Havuz tasarımları içinde en çok ilgi gören uygulama kaplıcalarda doğal olarak oluşan havuz örnekleridir. Bu örnekler kapalı alanlarda, kaya içine oyulmuş mağara görünümünde olacak şekilde tasarlanarak uygulanıp, uygun aydınlatmalar ve niş alanlar ile doğal görünüm kazandırılmış havuzlardır. Örnek resimde yer alan yapay kaplıca havuzunu örnek alarak evinize benzer bir uygulamayı şık ve estetik bir şekilde yapabilirsiniz.
Villalarda ve geniş araziye kurulu evlerde geniş bir havuz yapılarak arazinin ideal şekilde kullanılması sağlanmalıdır. Bu durum villanın ve dubleks evin estetik açıdan hoş görünmesine ve bahçenin görselliğinin en üst düzeyde olmasına katkı sağlar. Resimde yer alan havuz örneğinde olduğu gibi şık bir peyzaj uygulaması ile havuz desteklenebilir.
Havuz uygulamalarında yoğun olarak tercih edilen bir diğer havuz tekniği de silindir şeklinde olan havuzlardır. Bu havuz uygulamalarında havuz kenarı yükseltilerek havuzun daha derin olması sağlanır. Havuz boyu bahçe genişliğine göre ayarlandığında havuz daha estetik bir görünüm kazanacaktır.
Havuz uygulamalarının bir diğer problemli yanı da çevre düzenlemesidir. Havuzu daha estetik hale getirecek ve havuza estetik bir görünüm kazandıracak düzenlemeler için yeşil bitkiler tercih edilebileceği gibi ahşaplarda kullanılarak estetik bir havuz ortaya çıkarılabilir. Örnek resimde yer alan havuz uygulamasında olduğu gibi ahşap havuza doğallık ve zarafet kazandırmıştır.
Havuz uygulamaları genel olarak açık havuzlar şeklinde yapılsa da yarı açık havuzlarda yapılarak çocuklar için havuzun daha uygun olması sağlanır. Örnek resimde yer alan yarı açık havuz uygulamasında havuz suyunun sıcaklığının daha kolay ayarlanması ve çocuklar için daha hijyen bir havuz olması sağlanmıştır. Ayrıca havuz suyunun kısa zamanda kirlenmesi önlenerek hijyen ön plana alınmıştır.
Havuz uygulamalarının çevre düzenlemesi yapılırken yeşil bitkiler, ahşaplar dışında doğal taşlarda kullanılır. Doğal taşlar havuzu daha estetik hale getirerek evinizin dış cephesini veya bahçesini görsel açıdan kusursuz hale getirecektir. Örnek resimde havuzun etrafının yarısı doğal nehir taşları ile diğer yarısı da mıcır taşlar ile kaplanmış ve görsel açıdan muhteşem bir havuz ortaya çıkarılmış.
Havuz uygulamaları için bir diğer örnekte kapalı havuz uygulamalarıdır. kapalı havuzlar güneşin olumsuz etkisinden korunmak ve olumsuz sağlık sorunlarına yol açmamak adına tercih edilir.Örnek resimde yer alan kapalı havuz uygulamasında olduğu gibi ideal bir aydınlatma ile evinizin garajına veya bodrum katına bir havuz uygulaması yapabilir ve havuz keyfini sorunsuz hale getirebilirsiniz.
Evinizin bahçesi küçük olsa da bir havuz uygulaması yapabilir ve bahçenizde havuz başı keyfi yapabilirsiniz. Örnek resimde olduğu gibi basit ve küçük bir havuz uygulaması ile evinizin bahçesini cennetten bir köşe haline getirmek sizin elinizde. Havuz etrafına özel bir peyzaj yaparak yeşil bitkiler ile şık ve zarif bir bahçe sahibi olabilirsiniz.