Her zevke göre 7 lamba çeşidi

Lambalar yalnızca aydınlatma değil dekorasyon anlamında da bir evin en önemli unsurlarından biridir. Özellikle de gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren neon ve LED lambaların yaydığı çok daha huzurlu ve sıcak ışığı hesaba kattığımız zaman. Ama bir çoğumuz için lamba bir aydınlatma aracından çok bir dekoratif unsur olarak önem taşıyor. Evimize yakışacağını, kişiliğimizi yansıtacağını ya da görenlerin ağzını açık bırakacağını düşündüğümüz herhangi bir lamba için onu hiç açıp kullanmayacaksak bile, düşünmeden para harcayabiliyoruz.

Elbette bu trendin farkında olan tasarımcılar da her geçen gün daha yenilikçi, daha sıradışı ve dinamik lamba tasarımlarıyla karşımıza çıkıp önümüzdeki seçenekleri daha da artırıyorlar. Dolayısıyla iyi bir piyasa araştırması yapılırsa, her zevke, her keseye ve her eve uygun bir lamba bulmak mümkün. Bu arayışı kolaylaştırmak, size bu konuda ilham vermek ve biraz da ufuk açmak amacıyla söz konusu orijinal tasarımlı lambalardan bir derleme hazırladık. İşte lamba konusunda belki de size yepyeni fikirler verecek olan yedi orijinal ve şık lamba örneği: