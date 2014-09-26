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Her zevke göre 7 lamba çeşidi

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Wohnen im Industriedesign, Goldstein & Co. Goldstein & Co. Oturma OdasıIşıklandırma
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Lambalar yalnızca aydınlatma değil dekorasyon anlamında da bir evin en önemli unsurlarından biridir. Özellikle de gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren neon ve LED lambaların yaydığı çok daha huzurlu ve sıcak ışığı hesaba kattığımız zaman. Ama bir çoğumuz için lamba bir aydınlatma aracından çok bir dekoratif unsur olarak önem taşıyor. Evimize yakışacağını, kişiliğimizi yansıtacağını ya da görenlerin ağzını açık bırakacağını düşündüğümüz herhangi bir lamba için onu hiç açıp kullanmayacaksak bile, düşünmeden para harcayabiliyoruz. 

Elbette bu trendin farkında olan tasarımcılar da her geçen gün daha yenilikçi, daha sıradışı ve dinamik lamba tasarımlarıyla karşımıza çıkıp önümüzdeki seçenekleri daha da artırıyorlar. Dolayısıyla iyi bir piyasa araştırması yapılırsa, her zevke, her keseye ve her eve uygun bir lamba bulmak mümkün. Bu arayışı kolaylaştırmak, size bu konuda ilham vermek ve biraz da ufuk açmak amacıyla söz konusu orijinal tasarımlı lambalardan bir derleme hazırladık. İşte lamba konusunda belki de size yepyeni fikirler verecek olan yedi orijinal ve şık lamba örneği:

Endüstriyel lambalar

Onkel Edison Stehlampen, Onkel Edison Onkel Edison Çalışma OdasıIşıklandırma
Onkel Edison

Onkel Edison
Onkel Edison
Onkel Edison

Tasarımda son yılların en gözde trendlerinden biri endüstriyel mobilya ve aksesuarlar. Bu akım elbette boyut olarak küçük olan lambaların tasarımında da kendini gösteriyor. Tiyatrolarda kullanılan spot ışıklarından tutun da bu fotoğrafta gördüğünüz pagoda lambalara kadar piyasada birçok endüstriyel görünümlü lambaya erişmek mümkün. Ama dikkat edin, evnizin genel havası buna uygun değilse, böyle bir lamba 'dam üstünde saksağan' etkisi de yaratabilir.

Zarafet timsalleri

Art, Le Meduse s.a.s. Le Meduse s.a.s. Oturma OdasıIşıklandırma
Le Meduse s.a.s.

Le Meduse s.a.s.
Le Meduse s.a.s.
Le Meduse s.a.s.

Lamba deyip geçmemek gerekiyor. Öyle lambalar var ki, bir aydınlatma unsuru olmaktan çıkıp evinizin baş rolünü üstlenmeye aday bile oluyorlar. Sözgelimi bu fotoğrafta gördüğünüz, dışı parçalı cam kaplı bu lamba parçalı olması sayesinde hem göze hoş görünen bir ışık-gölge efekti yaratıyor, hem de bir zevklilik ve zarafet abidesi olarak odayı aydınlatıyor.

Modern seçenekler

FARO, Anta Leuchten Anta Leuchten Çalışma OdasıIşıklandırma
Anta Leuchten

Anta Leuchten
Anta Leuchten
Anta Leuchten

Günümüzde şık bir tasarımcı mağazasına girip lamba bölümüne bakarsanız, bulacağınız birçok ürün muhtemelen modern ya da minimalist tarza sahip olacaktır. Son yıllarda gitgide büyüyen bir trendin ürünü olan bu tarz lambaların fotoğraftaki örneği hem fazlasıyla sıradışı görünümü, hem de hafif, esnek ve her yöne çevrilebilir oluşuyla şık bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Retro lambalar

Wohnen im Industriedesign, Goldstein & Co. Goldstein & Co. Oturma OdasıIşıklandırma
Goldstein &amp; Co.

Goldstein & Co.
Goldstein &amp; Co.
Goldstein & Co.

Son yıllarda bit pazarına yağan nurdan lambalar da nasibini aldı elbette. Bu eskiye dönüş akımının en güzel uygulamalarından biri de evinize alacağınız retro bir lamba olabilir pekâlâ. Nostaljik bir şıklık peşinde olanlar için biçilmiş kaftan.

Sıradışı lambalar

LAMPADA DA TERRA CON VETRO DI MURANO, DIMISCO DIMISCO Oturma OdasıIşıklandırma
DIMISCO

DIMISCO
DIMISCO
DIMISCO

Klasik, bildik lamba formundan ve renklerinden sıkıldıysanız, evinizin biraz çılgın ve radikal bir dokunuşa ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, size göre lambalar da mevcut tasarım dünyasında. Örneğin ağaçta asılı duran bir meyveyi andıran zarif boynuzuyla bu lambanın şıklığı göz kamaştıracaktır.

Eğlenceli lambalar

SCARABOCCHIO lampada, Ecocentriche Eco Design Rome Ecocentriche Eco Design Rome Oturma OdasıIşıklandırma
Ecocentriche Eco Design Rome

Ecocentriche Eco Design Rome
Ecocentriche Eco Design Rome
Ecocentriche Eco Design Rome

Mobilya ve dekorasyonda ciddiyetten ve klasikten sıkılanlar da işe lambadan başlayıp, evinin havasını değiştirebilir. Örneğin, bu fotoğraftaki lamba gerek arapsaçını andıran şekli, gerekse de canlı rengiyle girdiği mekânın havasını anında değiştirip, oyuncu ve hafif bir etki yaratmak için bire bir.

İlginç spor ve fitness salonları
Lamba arayışında olanlar için her biri farklı tarzda 7 orijinal lamba örneği.

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