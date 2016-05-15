Asaleti ile öne çıkan 10 ev

Yaşadığımız alanın, barınağın veya evimizin diğer evlerden daha güzel olmasını, diğer evlerden daha zarif ve estetik bir görünüme sahip olmasını arzularız. Evimiz bizim için bir gösteriş alanı, hünerlerimizi sergileyeceğimiz, insanlara kendimizi ispatlayarak insanların hayranlığını kazanacağımız alanlardır. Bu nedenle evimizi her şeyin önünde tutarak süsler ve dekore ederiz. Evimize bir karakter kazandırmak, asalete sahip bir ev olmasını sağlamak ve diğer evlerden çok daha şık bir ev haline getirmek için asaleti ile ön plana çıkan ve farklı ev modellerini incelemeli, evinizin mimari yapısını göz önünde bulundurarak dekore etmelisiniz. Ev modelleri incelemek ve farklı ev modellerine ulaşmak eskiden çok zor ve çok çaba gerektiriyor olsa da günümüzde homify farkı ile artık çok kolay. Bir tık ile asaleti ile ön plana çıkan 10 farklı ev modeline ulaşabilir, istediğiniz ev modelini inceleyerek evinize uyarlayabilir ve evinizin asil bir ev olmasını ve karakter sahibi bir ev haline gelmesini sağlayabilirsiniz. Günümüzde inşaat teknikleri daha modern şekilde yapılıyor hale geldiğinden çok farklı mimari yapılara sahip ve çok farklı dekorasyonlara sahip evler daha az zaman ve emek ile ortaya çıkarılmaktadır. Bu yöntemleri kullanarak kolayca evinizi tasarlayabilir ve evinizin asilzadelere layık bir ev olmasına katkıda bulunabilirsiniz.
Evinizi süsleyip dekore ederken evinizin bir kişiliği olduğunu unutmamalı ve hamlelerinizi bu düşünce doğrultusunda yapmalısınız. Bu yöntem ile evinizin daha çekici bir ev olmasını sağlayabilirsiniz. Renk seçimlerinden dış cephe mimarisine kadar her detayı tüm ayrıntıları ile ele almalı resimdeki gibi mimarisi ve rengi ile insanı mest eden asil bir eve sahip olabilirsiniz. Çatısı ve iki katmandan oluşan mimarisi ile bu ev bir kişiliğe bürünmüş. Ağaç için özel yapılan teras ile çevreye ne kadar önem verildiği de ortaya çıkıyor.
Bir evin çehresini değiştiren mimari yapı ve çevre düzenlemesidir. Bu ev örneğinde olduğu gibi aykırı ve modern mimari ile inşa edilen evin güzelliği ve görselliği çevre düzenlemesi ve havuz ile tamamlanmış. Ahşap çevre düzenlemesi ve mavi havuz, beyaz renkli dış cepheyi daha modern bir dış cephe haline getirerek karakterize etmiş.
Evinizin bir ihtişamı olmasını be görsel açıdan insanı büyülemesini istiyorsanız saray yavrusu bir ev şeklinde veya çok odalı tarihi bir konak şeklinde inşa ettirmeniz gerekir. Bu şekilde ihtişamlı bir ev sahibi olabilir ve dostlarınızı ağırlarken havanızı atabilirsiniz. Saray yavrusu bir ev için resimdeki gibi çok katlı ve çok pencereli ev modelleri tercih ederek yeşil bir çevre düzenlemesi yapmanız gerekecektir.
Ev inşası için tarihi dokulardan yararlanabileceğiniz gibi gelişen inşaat teknolojini takip ederek modern mimarilere de sahip olabilirsiniz. modern bir mimariye sahip ev, geleneksel evler içerisinde yıldız gibi parlayacak ve gururunuzu okşayacaktır. Örnek resimdeki gibi aykırı bir mimariye sahip bir ev sahibi olmak için tasarımından uygulamasına kadar titiz bir çalışma yapmanız gerekecek.
Asalet sahibi ev denilince aklımıza korku filmlerindeki şatolar gelir. Evinizi bir şato yavrusu şeklinde yaparak asalet timsali bir ev haline getirebilir ve küçük dokunuşlar ile korkutucu havasını dağıtıp cezbedici ve çekici bir havaya sahip olmasını sağlayabilirsiniz.
Ev için ayıracağınız bütçe konusunda sorun yoksa ve sınırsız bir bütçeye sahipseniz resimde yer alan ve beyaz villa olarak adlandırılan bu evin sahibi olabilir, evinizde ağırlayacağınız dostlarınız ile kusursuz ve keyifli akşamlar geçirebilirsiniz. Geniş havuzu ile havuz keyfi yapabilir akşam yemeklerini havuz başında yiyebilirsiniz.
Bir evin asalet sahibi olması mimari ile renk seçiminin sentezinin sonucu da olabilir. örnek resimde mimari yapı ve renkli mantolama ile eve bir karakter kazandırılmış, asalet sahibi bir ev ortaya çıkarılmış. Silindir merdiven boşluğu evin dış cephesini daha çekici hale getirerek estetik bir görünüm kazandırmış.
Bir evin estetik bir görünüme sahip olması ve çekici olması için resimdeki gibi modern bir kır evi olması yeterli olacaktır. Modern bir kır evi aynı zamanda doğa ile bütünleşmiş ve modern bir ev olacağından karizmatik ve çekici bir ev haline gelecektir. Örnek resimde bu tanıma tam olarak uyan asalet timsali bir ev yer alıyor. Bu evi incelediğinizde zarafeti, estetiği ve doğallığı her anlamda ön plana çıkıyor.
eve karizma kazandıran ve asalet sahibi olmasına katkı sağlayan bir diğer etken de geniş ön avlular ve geniş yeşil bahçelerdir. İmkanlar dahilinde geniş bahçeler yapmak evinizi daha şık bir ev haline getirecektir.
Taş evler doğal malzemelerden yapıldıkları için doğal halleri ile estetik ve zarif evlerdir. Örnek resimdeki gibi bir taş evin etrafına yapacağını küçük dokunuşlar evin zarafetini daha da artıracaktır.