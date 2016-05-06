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Gardırop düzenlemesi için parlak fikirler

ümit atdağ ümit atdağ
THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Giyinme Odası
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Genel ev düzeni içerisinde mutfak kadar zorlandığımız diğer bir yaşam alanı da yatak odalarıdır. Yatak daları, giyinme odaları mutfaklar gibi elbiselerin çok sayıda yer aldığı, muhafaza ve depolama alanlarının imkanlar dahilinde yerleştirilebildiği ve mecburi bir düzenin olması gereken yerlerdir. Bu nedenle yatak odalarında yer alan dolapların, gardıropların titiz bir şekilde imal edilip yerleştirilmesi ve gardırop düzeninin ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi gereklidir. Yatak odasına gardırop koymak tamamen işimizin bittiği anlamına gelmez. Gardırop ihtiyacımızı en baştan belirlemek ve isteklerimizi karşılayacak bir gardırop düzeni oluşturmak için yatak odamızın veya giyinme odasının kapasitene göre hesap yapmalıyız. Yaptığımız hesap sonucunda açık, yarı açık veya tamamı kapılar ile kapatılmış gardırop tercih ederek yatak odamıza yerleştirmeli ve elbiselerimiz ile eşyalarımız gardıroba yerleştirerek yatak odasının romantizmini bozmadan şık bir yatak odası haline getirmeliyiz. Bu sayede yatak odası daha yaşanabilir bir alan haline gelir. Gardırop düzenini sağlamak için çok kullandığımız gömlekleri kolay ulaşabileceğimiz bir bölüme yerleştirmeli, daha az kullandığımız eşyaları daha zor ulaşacağımız alanlara yerleştirerek düzeni ve nizamı korumalıyız. Gardırop yerleştirilmesi ve düzenli tutulması ile ilgili  homify tarafından örnek gardırop modelleri ve gardırop düzenlemesi ile ilgili püf noktalarının yer aldığı bu gardırop düzenlemesi yazısını inceleyerek evinizde yer alan gardıropları nasıl daha kolay kontrol edebileceğinizi ve nasıl daha düzenli, intizamlı bir gardıroba sahip olacağınızı göreceksiniz. Birlikte örnek gardıropları inceleyerek evimize uygun olan dekorasyonları olduğu gibi veya revize ederek uygulayabiliriz.

Şeffaf gardıroplar

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Giyinme Odası
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Evinize resimdeki gibi şeffaf bir gardırop modeli tercih ettiğinizde elbiseleriniz ortada olacağından mecburi düzenli olmak zorunda olacaktır. Bu şekilde elbiselerinizi ütülü ve düzenli bir şekilde muhafaza edecek ve odanın estetiğini bozmamak için daha çok çabalayacaksınız.

Tüm odayı kullanın

Wenna Design, WENNA DESIGN WENNA DESIGN Modern Giyinme Odası
WENNA DESIGN

Wenna Design

WENNA DESIGN
WENNA DESIGN
WENNA DESIGN

Evinizde yeriniz müsait ise duvar boyunca dolap ve gardırop yaptırarak yatak odasındaki tüm eşyalarınızı muhafaza alanlarında depolayacak ve ortalıkta fazla eşya gezinmesini önleyerek şık, zarif ve estetik bir yatak odasına sahip olabileceksiniz. Bunun için odanın duvarlarını boydan boya çekmeceleri bulunan gardırop modeli ile kaplamanız yeterli olacaktır.

Aynaların zarifliği

K.Ç EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.Ç EVİ

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Aynalar yatak odalarının vazgeçilmezi olan nesnelerdir. Bu nedenle yatak odanızda bolca ayna kullanmalısınız. Aynaların çok olması yatak odasının her açıdan görünmesini sağlayacak ve gardırop düzeninizin nereden bakılırsa bakılsın görünmesine neden olacaktır. Bu durumda siz mecburen düzenli bir gardırop  yapıp, elbiseleriniz daha düzgün ve intizamlı bir şekilde muhafaza edeceksiniz.

Koridorlar ve holler

homify Modern Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak odalarında yeterli alan olmadığında yardımcı alan olarak koridorlar yardımınıza koşar. Koridor ve hol boyunca  yapacağınız gardıroplar ortalıkta ve herkesin göreceği alanda olacağı için ister istemez düzenli ve nizamlı bir şekilde olacaktır. Bu sayede daha düzenli bir gardıroba sahip olabilirsiniz.

Romantik gardıroplar

GARDEN PREMIUM VILLALARI - MOZAMBİK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Giyinme Odası
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

GARDEN PREMIUM VILLALARI – MOZAMBİK

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

Yatak odasının romantik havasını dağıtmamak için resimdeki gibi duvar gibi görünen katlanır kapakları bulunan gardıropları tercih edebilirsiniz. Bu gardıroplar yatak odasının zarafetini koruyup artırırken aynı zamanda gardırop düzeninin de mecburi olarak daha düzenli olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle yatak odasının zarafetini koruyup düzenli bir  gardırop sahibi olmanız için resimdeki gibi bir gardırop tercih edebilirsiniz.

Renkli kişilikler

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH İskandinav Giyinme Odası Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Renkli kişilikler için resimdeki gibi açık tonlara sahip kapağı bulunmayan gardıroplar daha ideal olacaktır. Açık renkli olması ve görselliğinin teşhir edilmesi ve düzeninin maksimum güzellikte olması için resimdeki gibi bir gardırop tercihe edebilir ve evinizin en güzel alanının gardırop bölümü olmasını sağlayabilirsiniz.

Modern gardıroplar

MODERN&DARING, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Modern Giyinme Odası
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Modern gardıroplara sahip olmak aynı zamanda yatak odanızın ve gardırop düzeninizin daha modern olmasını sağlayacaktır.  resimdeki gibi bir adaya sahip gardırop tercih ettiğinizde modüler güzelliği korumak için daha dikkatli olacak ve daha estetik bir yatak odası konseptine sahip olacaksınız.

Sade modern ve apaydınlık bir apartman dairesi
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