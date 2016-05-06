Gardırop düzenlemesi için parlak fikirler

Genel ev düzeni içerisinde mutfak kadar zorlandığımız diğer bir yaşam alanı da yatak odalarıdır. Yatak daları, giyinme odaları mutfaklar gibi elbiselerin çok sayıda yer aldığı, muhafaza ve depolama alanlarının imkanlar dahilinde yerleştirilebildiği ve mecburi bir düzenin olması gereken yerlerdir. Bu nedenle yatak odalarında yer alan dolapların, gardıropların titiz bir şekilde imal edilip yerleştirilmesi ve gardırop düzeninin ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi gereklidir. Yatak odasına gardırop koymak tamamen işimizin bittiği anlamına gelmez. Gardırop ihtiyacımızı en baştan belirlemek ve isteklerimizi karşılayacak bir gardırop düzeni oluşturmak için yatak odamızın veya giyinme odasının kapasitene göre hesap yapmalıyız. Yaptığımız hesap sonucunda açık, yarı açık veya tamamı kapılar ile kapatılmış gardırop tercih ederek yatak odamıza yerleştirmeli ve elbiselerimiz ile eşyalarımız gardıroba yerleştirerek yatak odasının romantizmini bozmadan şık bir yatak odası haline getirmeliyiz. Bu sayede yatak odası daha yaşanabilir bir alan haline gelir. Gardırop düzenini sağlamak için çok kullandığımız gömlekleri kolay ulaşabileceğimiz bir bölüme yerleştirmeli, daha az kullandığımız eşyaları daha zor ulaşacağımız alanlara yerleştirerek düzeni ve nizamı korumalıyız. Gardırop yerleştirilmesi ve düzenli tutulması ile ilgili homify tarafından örnek gardırop modelleri ve gardırop düzenlemesi ile ilgili püf noktalarının yer aldığı bu gardırop düzenlemesi yazısını inceleyerek evinizde yer alan gardıropları nasıl daha kolay kontrol edebileceğinizi ve nasıl daha düzenli, intizamlı bir gardıroba sahip olacağınızı göreceksiniz. Birlikte örnek gardıropları inceleyerek evimize uygun olan dekorasyonları olduğu gibi veya revize ederek uygulayabiliriz.