Gardırop düzenlemesi için parlak fikirler

Genel ev düzeni içerisinde mutfak kadar zorlandığımız diğer bir yaşam alanı da yatak odalarıdır. Yatak daları, giyinme odaları mutfaklar gibi elbiselerin çok sayıda yer aldığı, muhafaza ve depolama alanlarının imkanlar dahilinde yerleştirilebildiği ve mecburi bir düzenin olması gereken yerlerdir. Bu nedenle yatak odalarında yer alan dolapların, gardıropların titiz bir şekilde imal edilip yerleştirilmesi ve gardırop düzeninin ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi gereklidir. Yatak odasına gardırop koymak tamamen işimizin bittiği anlamına gelmez. Gardırop ihtiyacımızı en baştan belirlemek ve isteklerimizi karşılayacak bir gardırop düzeni oluşturmak için yatak odamızın veya giyinme odasının kapasitene göre hesap yapmalıyız. Yaptığımız hesap sonucunda açık, yarı açık veya tamamı kapılar ile kapatılmış gardırop tercih ederek yatak odamıza yerleştirmeli ve elbiselerimiz ile eşyalarımız gardıroba yerleştirerek yatak odasının romantizmini bozmadan şık bir yatak odası haline getirmeliyiz. Bu sayede yatak odası daha yaşanabilir bir alan haline gelir. Gardırop düzenini sağlamak için çok kullandığımız gömlekleri kolay ulaşabileceğimiz bir bölüme yerleştirmeli, daha az kullandığımız eşyaları daha zor ulaşacağımız alanlara yerleştirerek düzeni ve nizamı korumalıyız. Gardırop yerleştirilmesi ve düzenli tutulması ile ilgili homify tarafından örnek gardırop modelleri ve gardırop düzenlemesi ile ilgili püf noktalarının yer aldığı bu gardırop düzenlemesi yazısını inceleyerek evinizde yer alan gardıropları nasıl daha kolay kontrol edebileceğinizi ve nasıl daha düzenli, intizamlı bir gardıroba sahip olacağınızı göreceksiniz. Birlikte örnek gardıropları inceleyerek evimize uygun olan dekorasyonları olduğu gibi veya revize ederek uygulayabiliriz.
Evinize resimdeki gibi şeffaf bir gardırop modeli tercih ettiğinizde elbiseleriniz ortada olacağından mecburi düzenli olmak zorunda olacaktır. Bu şekilde elbiselerinizi ütülü ve düzenli bir şekilde muhafaza edecek ve odanın estetiğini bozmamak için daha çok çabalayacaksınız.
Evinizde yeriniz müsait ise duvar boyunca dolap ve gardırop yaptırarak yatak odasındaki tüm eşyalarınızı muhafaza alanlarında depolayacak ve ortalıkta fazla eşya gezinmesini önleyerek şık, zarif ve estetik bir yatak odasına sahip olabileceksiniz. Bunun için odanın duvarlarını boydan boya çekmeceleri bulunan gardırop modeli ile kaplamanız yeterli olacaktır.
Aynalar yatak odalarının vazgeçilmezi olan nesnelerdir. Bu nedenle yatak odanızda bolca ayna kullanmalısınız. Aynaların çok olması yatak odasının her açıdan görünmesini sağlayacak ve gardırop düzeninizin nereden bakılırsa bakılsın görünmesine neden olacaktır. Bu durumda siz mecburen düzenli bir gardırop yapıp, elbiseleriniz daha düzgün ve intizamlı bir şekilde muhafaza edeceksiniz.
Yatak odalarında yeterli alan olmadığında yardımcı alan olarak koridorlar yardımınıza koşar. Koridor ve hol boyunca yapacağınız gardıroplar ortalıkta ve herkesin göreceği alanda olacağı için ister istemez düzenli ve nizamlı bir şekilde olacaktır. Bu sayede daha düzenli bir gardıroba sahip olabilirsiniz.
Yatak odasının romantik havasını dağıtmamak için resimdeki gibi duvar gibi görünen katlanır kapakları bulunan gardıropları tercih edebilirsiniz. Bu gardıroplar yatak odasının zarafetini koruyup artırırken aynı zamanda gardırop düzeninin de mecburi olarak daha düzenli olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle yatak odasının zarafetini koruyup düzenli bir gardırop sahibi olmanız için resimdeki gibi bir gardırop tercih edebilirsiniz.
Renkli kişilikler için resimdeki gibi açık tonlara sahip kapağı bulunmayan gardıroplar daha ideal olacaktır. Açık renkli olması ve görselliğinin teşhir edilmesi ve düzeninin maksimum güzellikte olması için resimdeki gibi bir gardırop tercihe edebilir ve evinizin en güzel alanının gardırop bölümü olmasını sağlayabilirsiniz.
Modern gardıroplara sahip olmak aynı zamanda yatak odanızın ve gardırop düzeninizin daha modern olmasını sağlayacaktır. resimdeki gibi bir adaya sahip gardırop tercih ettiğinizde modüler güzelliği korumak için daha dikkatli olacak ve daha estetik bir yatak odası konseptine sahip olacaksınız.