Doğanın kucağında ahşap bir ev

Bugünkü yazımızın doğa aşıklarına ve ahşap tutkunlarına hitap edeceğini umuyoruz. Tanıtacağımız evi Rusya’dan seçtik. Bir ormanlık alanda yer alan ve dev ahşap kütüklerden oluşan; yöreye özgü bir mimari özellikler barındıran bu hem kırsal hem de paradoksal gözükse de modern evi birlikte inceleyeceğiz. Şimdi sizi bekletmeden evin içerisine göz atmaya başlayalım.
Evimizin salonu bir hayli geniş görünüyor. Bu genişliği sağlayan en önemli faktör ise hiç kuşku yok ki, yüksek tavanlar. Baca bölümü granit taşlardan oluşan ve eve bambaşka bir hava katan dev şömine dışında salondaki neredeyse her unsur ahşaptan oluşuyor.
Evin salonuna bir de bu açıdanbaktığımızda yüksek tavanlardan güç alarak dev bir şekilde tasarlanan cam paneller ve cephe, sağladığı doğal ışık sayesinde apaydınlık bir iç atmosfere olanak tanıyor. Bir çekirdeki ailenin rahatlıkla sosyalleşebileceği, birlikte zaman geçirebileceği bir alan da elbette unutulamamış.
Bazı ayrıntılara gözünüz takıldığında, evin; projeyi üstlenen Lavka Design’ın sahipleri iki Rus kadın mimar İrina Lavrentev ve Anastasia Kamensky tarafından ne kadar ustalıkla inşa edildiğini daha iyi anlıyorsunuz. Bir yandan örneğin fotoğrafta da gördüğümüz gibi köşelerde, ahşap kütükler arasındaki geçişlerin şıklığı ve bir yandan da gayet dozunda bir Rus kırsal havası veren dekorasyon insanı masal diyarlarına sürüklüyor.
Her ne kadar oldukça küçük olsa da holün de yine evin diğer kısımları gibi kendine özgü bir havası var. Ahşap küçük bir dolabın yanında siyah çerçeveli bir ayna ve yine siyah renk bir sehpa ile kontrast uygulamasına gidilmiş ve çok da başarılı olmuş gibi görünüyor.
Mutfağın sadece büyüklüğü değil güzelliği ve dekorasyonu da insanın gerçekten kalbini çalacak nitelikte. Griye boyanmış ahşaptan tezgah ve dolaplar kontrast uygulanması için düşünülmüş. Ayrıca genişçe tezgah sayesinde burası sadece yemek hazırlanan bir mutfak olarak değil aynı zamanda bir yemek odası olarak da kullanılma imkanına sahip.
Mutfak yemek alanı için kullanılabilir ancak özellikle misafir ağırlamak için bir yemek lanı da mevcut. Evin yer aldığı coğrafyayı düşününce o yöreye özgü, klasikle kırsak arasında gidip gelen bir dekorasyona sahip olduğunu görüyoruz bu yemek alanının. Ayrıntılara dikkat edenler avize ve perde uyumunu gözden kaçırmamışlardır diye düşünüyoruz.
Yukarıdaki fotoğrafta söylediklerimizin aynısı yatak odası için de geçerli esasen: Klasikle kırsal arasında gidip gelen, hatta ufak modern özgi ve dokunuşları da barındıran bir yatak odası görmekteyiz. Duvardaki rengarenk halı ise odaya canlılık, neşe ve samimiyet katan bir unsur olarak ustaca düşünülmüş.
Evin bir aileye hitap ettiğinden daha önce bahsetmiştik. Bu durumda bir çocuk odasına yer vermek de tabii ki kaçınılmaz oluyor. Çocuk odasında dikkatimizi çeken en büyük ve başarılı ayrıntı, çatı kirişleri arasında, perdenin alt kısmında, yatak örtüsünde ve halılardaki birbiriyle uyumlu mavi renk. Üstelik oda hem havadar hem de aydınlık, çocuklar için daha iyisi olamaz!
Banyoda yine büyük ahşap kütükler prensibi korunmakla birlikte farklı uygulamalar da görmek mümkün, örneğin; ahşabın bu kez koyu renk olması gibi. Ayrıca zamin döşemesi de evin genelinden bir hayli farklı bir görüntü arz ediyor. Vintage karolarla döşenen yerler banyoya nostaljik bir hava da katmış.
Duş kısmı da yine kendine özgü özellikler barındıryor. Açık renk ahşap korunmakla birlikte gri renk fayanslarla modernizmle kırsallık arasında bir senteze varmaya çalışılmış.
Bugünkü yazımızda ele aldığımız türden doğanın içerisinde yer alan ahşap evlere merakınız varsa, daha önce bu sitede yayınlanmış olan ve ‘Ahşabın büyüleyici güzelliğiyle çağdaş bir orman evi’ başlıklı yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.