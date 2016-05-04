Doğanın kucağında ahşap bir ev

Her ne kadar oldukça küçük olsa da holün de yine evin diğer kısımları gibi kendine özgü bir havası var. Ahşap küçük bir dolabın yanında siyah çerçeveli bir ayna ve yine siyah renk bir sehpa ile kontrast uygulamasına gidilmiş ve çok da başarılı olmuş gibi görünüyor.