Havuzu ve bahçesi ile mükemmel bir ev

Japonların çok tercih ettikleri dinamik dizaynlara sahip plaj evleri bir çok neslin hayalini süsleyen ve sahip olmak istedikleri ev modelidir. Çarpıcı tasarımları ve okyanus etkilerinin evde yaşanması eşsiz ve benzersiz bir ev olmasına katkı sağlarken insanların tatili evde yaşamasına imkan sağlaması nedeniyle bir çok japon ailenin tek isteği haline gelmiştir. Plaj ev modeli geleneksel japon evi haline gelmiş olsa da okyanus üzerinde sörf yapma hissini uyandıramamaktadır. havuz boyutunun küçük olması bu ev modelinin tek olumsuz noktasıdır. Evin çevre düzenlemesi bir deniz sahili şeklinde dizayn edilip, bir tatil yöresi konseptine uygun dekorasyon yapılması kendinizi okyanus kenarında hissetmenizi sağlıyor. Ayrıca evinizin bir deniz evi şeklinde düzenlenmesi ile kendinizi hafta sonları deniz kenarına gelmiş gibi hissediyorsunuz. Çevre düzenlemesinin harika bir konsepte sahip olması, evin dekorasyonunun modern ve şık olması ev sahiplerinin bir çok insana göre şanslı olmasını ve evinde yaşayarak tatil havasını solumasını sağlıyor. Bu heyecan verici sahil veya plaj evini incelemek için homify sizleri Japonya'nın Abashiri kentinde yer alan bu modern eve götürüyor. Birlikte modern ve şık sahil evini inceleyelim.
Bahçesinde büyük bir yüzme havuzu bulunan bu ev, geniş ve açık bahçesi ile evin çehresinin bir deniz kenarı havası kazanmasını sağlamış. Modernist ahşap kaplama sayesinde geometrik şekiller ön plana çıkarılmış. Bahçe de yer alan çim alanlar üzerine yerleştirilen şezlonglar güneşin tadını çıkarmanızı sağladığı gibi evinizde güneşim mutluluğunu yaşamanıza imkan tanıyor. Geniş ve açık bahçe ile akşam yemeklerinin daha keyifli olmasına imkan sağlanmış.
Evin dışında bahar havası hakimken ev sakinlerinin diğer yaşam alanı olan iç mekanlarda da bahar havasının hakim olması sağlanmış. Açık ve havadar bir tasarım yapılarak plaj havasının iç mekanlara ulaşması sağlanmış. Yemek yenilen alan, mutfak ve servis alanı tamamen açık bir tasarım ile havuzun etkisinde bırakılmış. Renk seçimleri nötr renklerin yoğunluğunda yapılarak dış mekan ahşaplarının göze batması engellenmiş. Mobilyalar ve ahşap renklerinin uyumu evin güzelliğini iki katına çıkarmış.
Havuzun cazibesini artırmak için yapılan çevre düzenlemesi aynı zamanda havuzun bir yüzme havuzu değil bir seyir havuzu olmasını sağlamış. Ev dekorasyonunda yemek salonu yani yemek yeme alanı havuzu karşıdan direk görecek şekilde yapılarak yemek sırasında havuzu seyretme keyfi sağlanmış. Yüzme havuzundan daha çok bir seyir havuzu özelliği kazandırılan bu alan potansiyel misafirleri ağırlayacak ve misafirleri memnun edecek bir alan olarak dekore edilmiş.
Ailenin sörf tahtalarını muhafaza etmek için ekstra bir depo alanı yerine holün tamamı ahşapla kaplanmış ve depo alanı haline getirilmiş. Sörf tahtaları ahşap kaplama üzerinde bir desen ve bir renk gibi durduğundan evin genel dekorasyonu bozulmamış.
Evin banyo bölümü de açık bir şekilde dekore edilerek cam ile kaplanmış Bu sayede manzaranın ve görsel güzelliklerin banyo yaparken seyredilmesine imkan sağlanmış. Saunasu da aynı şekilde sadece cam ile kaplanarak farklı ama estetik açıdan kusursuz bir banyo dekorasyonu yapılmış.
Evi akşam aydınlattığınızda havuz bir yıldız gibi ışıl ışıl oluyor. Çevre aydınlatmalarını da dahil ettiğinizde gece karanlığını yırtan bir yıldız karşımıza çıkıyor. Görsel güzelliği ve ışıl ışıl olması bu evin tercih edilmesi için yeterli bir sebep oluyor.