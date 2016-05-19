Havuzu ve bahçesi ile mükemmel bir ev

Japonların çok tercih ettikleri dinamik dizaynlara sahip plaj evleri bir çok neslin hayalini süsleyen ve sahip olmak istedikleri ev modelidir. Çarpıcı tasarımları ve okyanus etkilerinin evde yaşanması eşsiz ve benzersiz bir ev olmasına katkı sağlarken insanların tatili evde yaşamasına imkan sağlaması nedeniyle bir çok japon ailenin tek isteği haline gelmiştir. Plaj ev modeli geleneksel japon evi haline gelmiş olsa da okyanus üzerinde sörf yapma hissini uyandıramamaktadır. havuz boyutunun küçük olması bu ev modelinin tek olumsuz noktasıdır. Evin çevre düzenlemesi bir deniz sahili şeklinde dizayn edilip, bir tatil yöresi konseptine uygun dekorasyon yapılması kendinizi okyanus kenarında hissetmenizi sağlıyor. Ayrıca evinizin bir deniz evi şeklinde düzenlenmesi ile kendinizi hafta sonları deniz kenarına gelmiş gibi hissediyorsunuz. Çevre düzenlemesinin harika bir konsepte sahip olması, evin dekorasyonunun modern ve şık olması ev sahiplerinin bir çok insana göre şanslı olmasını ve evinde yaşayarak tatil havasını solumasını sağlıyor. Bu heyecan verici sahil veya plaj evini incelemek için homify sizleri Japonya'nın Abashiri kentinde yer alan bu modern eve götürüyor. Birlikte modern ve şık sahil evini inceleyelim.