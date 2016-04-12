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Türkiye'den parmak ısırtan 10 banyo dekorasyonu

Murat Aksoy Murat Aksoy
DECOZONE, BAYYURT BAYYURT Modern Banyo
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Banyolar ya günün stresini attığımız ya da zorlu bir güne hazırlandığımız yerlerden biri. Bu yüzden de orada kendimizi rahat hissetmemiz oldukça önemli. Bu açıdan da banyo dekorasyonunun büyük bir önem taşıdığı oldukça açık. İşte biz de bugünkü yazımızda banyolar konusunda bir yazı yazmaya karar verdik, ülkemizden çok beğeneceğinizi umduğumuz 10 farklı banyo dekorasyonunu sizler için derledik.

Geniş banyolar

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture Endüstriyel Banyo
Udesign Architecture

Levent Villa

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

Eğer fotoğrafta gördüğünüz banyo gibi, sizin banyonu da bir hayli geniş sayılabilecek bir alana sahipse, şuna hiç kuşku yok ki, dekorasyon konusunda alternatifleriniz de artmaktadır. Örneğin bu geniş alandan faydalanıp duş kısmını ve küveti ayrı ayrı konumlandırabilir, daha farklı bir hava yakalayabilirsiniz.

Tarihin ve taşın muhteşem bileşimi

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Banyo
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

Fotoğrafını gördüğünüz banyo Kapadokya’da bulunmaktadır. Mevcut olan taş yapılar, fevkalade güzel ve estetik bir biçimde değerlendirilirken, elbette banyo da bundan nasibini almış. Tarihin ve taş mimarisinin kesiştiği böyle bir kavşak ancak bu kadar estetik bir biçimde dekore edilebilirdi.

Klasik sevenler dikkat!

homify Klasik Banyo
homify

homify
homify
homify

Bir derleme yaparken her zaman en az bir klasik örneğe de yer vermeye gayret ediyoruz, klasik seven okuyucularımızı unutmamak adıan, bugün de bir istisna yapmıyoruz ve bu şık, mavi ağırlıklı banyoyu klasik seven okurlarımızın beğenisine sunuyoruz. Banyoda ilk bakışta en vurucu görünen ise her iki cephedeki varlıklarıyla doğal ışık açısından muhteşem bir zenginlik ortaya koyan pencereler.

Sıradışı banyolar

DECOZONE BAYYURT Modern Banyo
BAYYURT

DECOZONE

BAYYURT
BAYYURT
BAYYURT

Bu enteresan görünümlü ama oldukça şık banyonun dekorasyonu İzmir kökenli Bayyurt isimli firmamıza ait. Modern görüntüye ve hemen her detayda dahi hakimiyetini sürdüren açık kahverenginin tonlarına bir de ustaca detaylar olarak iki adet zar şeklinde puf ve nostaljik bir hava da katan iki adet fıçı şeklinde lavabo da eklenmiş.

Klasik modernle buluşurken

​Banyolar ve Wc Sinar İç mimarlık Klasik Banyo
Sinar İç mimarlık

​Banyolar ve Wc

Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık

Bir klasik banyo dekorasyonu daha seçtik ancak bu sefer sol taraftaki duş kısmıyla birlikte düşünüldüğünde adeta modernizmle klasik tarz arasında bölünmüş bir banyoyla karşı karşıyayız. Ancak bu iki tarzın birbiriyle başarılı bir şekilde kombine edildiğini söylemezsek de haksızlık etmiş oluruz.

Doğal ışık zengin gösterir!

Beşiktaşdekorasyon Ysk Tadilat Asyatik Banyo
Ysk Tadilat

Beşiktaşdekorasyon

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

YSK Tadilat’ın tasarladığı bu banyo İstanbul’un Beşiktaş semtinde yer alıyor. Cepheyi boydan boya kaplayan pencereler sayesinde doğal ışık açısından fakirlik çekmeyen bu banyo böylece daha parlak, daha geniş ve daha sıcak görünüyor. Son derece modern ve hem açık hem de koyu renklerin bolca kullanılmasıyla kontrast uygulaması açısından oldukça başarılı bir banyo dekorasyonu olduğunu söyleyebiliriz.

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Kültürümüzden bir parça arayanlar

HÜRREM VERA DUŞ Klasik Banyo
VERA DUŞ

HÜRREM

VERA DUŞ
VERA DUŞ
VERA DUŞ

Önceki yüzyıllarda zengin olmayan herkes hamama gitmek zorundaydı, tek tek her evde banyo yoktu. Bu tarz banyoların görünür olması 19. yüzyıl sonlarından itibarendir. Dolayısıyla aradan 150 yıldan fazla geçmesine rağmen hamamlar bizde hala otantik ve sevilen bir yer olmaya devam etmektedir. Evinde bu havayı solumak isteyen mazi tutkunları için de yukarıda banyo tasarımını seçtik.

Jaluzi keyfi

MISCELLANEOUS HOME PROJECT HİSARİ DESIGN STUDIO Modern Banyo
HİSARİ DESIGN STUDIO

MISCELLANEOUS HOME PROJECT

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

Hiç kuşku yok ki, bir jaluziye sahip olmak herkese nasip olan bir nimet değil, jaluzi keyfi yapabilene ya da yapabilecek durumda olan şanslı azınlığın bir üyesiyseniz, bu banyo dekorasyonu tanm size göre. Geniş alan ekstra bir ferahlık sağlarken, birbiriyle uyum sağlayan renkler, duvarlar ve zemin göz dinlendiren şekilde dizayn edilmiş görünüyor.

Pastel banyolar

http://www.erimmobilya.com/banyo-dolabi/ Erim Mobilya Modern Banyo
Erim Mobilya

http://www.erimmobilya.com/banyo-dolabi/

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

Pastel renklerle bezeniş bu banyo da tıpkı yukarıdaki fotoğraftaki banyoda olduğu gibi, uçları yumuşatılmış geometrik şekillerin yardıma koştuğu göz oyunlarıyla gözlerimizi yormayan, dinlendirici bir etkiye sahip. Sade ve mütevazi, ama kesinlikle iddiasız değil.

Modern esintiler

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ II Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Banyo
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ II

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Sitemizde banyo dekorasyonu ve banyoyla ilgili ürünler konusunda oldukça geniş seçenek imkanları ve konuyla ilgili birçok yazı bulmanız mümkün. Örneğin bunlardan biri olan ve  yine tarafımızca yazılan ve ‘Küvet veya duşumu değiştirirmeden önce nelere dikkat etmeliyim?’ başlığını taşıyan yazıda pratik bilgiler bulabilirsiniz.

​Maviyle ferahlayan mekanlar
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