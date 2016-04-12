Türkiye'den parmak ısırtan 10 banyo dekorasyonu

Banyolar ya günün stresini attığımız ya da zorlu bir güne hazırlandığımız yerlerden biri. Bu yüzden de orada kendimizi rahat hissetmemiz oldukça önemli. Bu açıdan da banyo dekorasyonunun büyük bir önem taşıdığı oldukça açık. İşte biz de bugünkü yazımızda banyolar konusunda bir yazı yazmaya karar verdik, ülkemizden çok beğeneceğinizi umduğumuz 10 farklı banyo dekorasyonunu sizler için derledik.
Eğer fotoğrafta gördüğünüz banyo gibi, sizin banyonu da bir hayli geniş sayılabilecek bir alana sahipse, şuna hiç kuşku yok ki, dekorasyon konusunda alternatifleriniz de artmaktadır. Örneğin bu geniş alandan faydalanıp duş kısmını ve küveti ayrı ayrı konumlandırabilir, daha farklı bir hava yakalayabilirsiniz.
Fotoğrafını gördüğünüz banyo Kapadokya’da bulunmaktadır. Mevcut olan taş yapılar, fevkalade güzel ve estetik bir biçimde değerlendirilirken, elbette banyo da bundan nasibini almış. Tarihin ve taş mimarisinin kesiştiği böyle bir kavşak ancak bu kadar estetik bir biçimde dekore edilebilirdi.
Bir derleme yaparken her zaman en az bir klasik örneğe de yer vermeye gayret ediyoruz, klasik seven okuyucularımızı unutmamak adıan, bugün de bir istisna yapmıyoruz ve bu şık, mavi ağırlıklı banyoyu klasik seven okurlarımızın beğenisine sunuyoruz. Banyoda ilk bakışta en vurucu görünen ise her iki cephedeki varlıklarıyla doğal ışık açısından muhteşem bir zenginlik ortaya koyan pencereler.
Bu enteresan görünümlü ama oldukça şık banyonun dekorasyonu İzmir kökenli Bayyurt isimli firmamıza ait. Modern görüntüye ve hemen her detayda dahi hakimiyetini sürdüren açık kahverenginin tonlarına bir de ustaca detaylar olarak iki adet zar şeklinde puf ve nostaljik bir hava da katan iki adet fıçı şeklinde lavabo da eklenmiş.
Bir klasik banyo dekorasyonu daha seçtik ancak bu sefer sol taraftaki duş kısmıyla birlikte düşünüldüğünde adeta modernizmle klasik tarz arasında bölünmüş bir banyoyla karşı karşıyayız. Ancak bu iki tarzın birbiriyle başarılı bir şekilde kombine edildiğini söylemezsek de haksızlık etmiş oluruz.
YSK Tadilat’ın tasarladığı bu banyo İstanbul’un Beşiktaş semtinde yer alıyor. Cepheyi boydan boya kaplayan pencereler sayesinde doğal ışık açısından fakirlik çekmeyen bu banyo böylece daha parlak, daha geniş ve daha sıcak görünüyor. Son derece modern ve hem açık hem de koyu renklerin bolca kullanılmasıyla kontrast uygulaması açısından oldukça başarılı bir banyo dekorasyonu olduğunu söyleyebiliriz.
Önceki yüzyıllarda zengin olmayan herkes hamama gitmek zorundaydı, tek tek her evde banyo yoktu. Bu tarz banyoların görünür olması 19. yüzyıl sonlarından itibarendir. Dolayısıyla aradan 150 yıldan fazla geçmesine rağmen hamamlar bizde hala otantik ve sevilen bir yer olmaya devam etmektedir. Evinde bu havayı solumak isteyen mazi tutkunları için de yukarıda banyo tasarımını seçtik.
Hiç kuşku yok ki, bir jaluziye sahip olmak herkese nasip olan bir nimet değil, jaluzi keyfi yapabilene ya da yapabilecek durumda olan şanslı azınlığın bir üyesiyseniz, bu banyo dekorasyonu tanm size göre. Geniş alan ekstra bir ferahlık sağlarken, birbiriyle uyum sağlayan renkler, duvarlar ve zemin göz dinlendiren şekilde dizayn edilmiş görünüyor.
Pastel renklerle bezeniş bu banyo da tıpkı yukarıdaki fotoğraftaki banyoda olduğu gibi, uçları yumuşatılmış geometrik şekillerin yardıma koştuğu göz oyunlarıyla gözlerimizi yormayan, dinlendirici bir etkiye sahip. Sade ve mütevazi, ama kesinlikle iddiasız değil.
Sitemizde banyo dekorasyonu ve banyoyla ilgili ürünler konusunda oldukça geniş seçenek imkanları ve konuyla ilgili birçok yazı bulmanız mümkün. Örneğin bunlardan biri olan ve yine tarafımızca yazılan ve ‘Küvet veya duşumu değiştirirmeden önce nelere dikkat etmeliyim?’ başlığını taşıyan yazıda pratik bilgiler bulabilirsiniz.