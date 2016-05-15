Modern mimari tutkunları için ışıl ışıl bir konut

Modern mimari sayesinde, abartı süslemeler ve işlevi olmayan formlar barındıran gösterişli yapılar, yerini fonksiyonel ve yalın biçimi ile öne çıkan yapılara bıraktı. Bizler de Homify 360 sayfamızda sade ve sade olduğu kadar da kullanışlı tasarımları ile dikkat çeken modern mimari ürünü konutlara yer vermeye devam ediyoruz. Bu yazımızda ise sizlere Brezilya'dan bembeyaz bir villa seçtik. Dış cephesi, bahçesi, iç mekan tasarımı ve dekorasyonu ile büyüleyici bir güzelliğe sahip olan bu eve bayılacaksınız. Projenin yaratıcısı Rita Albuquerque Arquitetura adlı mimarlık firması. Düzenli ön ve arka bahçeye sahip olan, iki katlı, garajlı, teras ve verandalı bu muhteşem ev, her detayı ile sahiplerine rüya gibi bir hayat sunmak için yaratılmış. Gelin bu ışıl ışıl evi birlikte daha yakından inceleyelim.
Sade yapısı ile dikkat çeken evlere bir başka güzel örnek için “Hayalleri süsleyen modern bir ev” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Mimarlar evin dış cephesi için beyaz rengi tercih etmiş. Şık ve ferah bir örüntü oluşturmak için uygulanabilecek en iyi dış cephe rengi olduğu aşikar. Ayrıca sarı ışıklandırmalar ile de pırıltılı bir görüntü de oluşturan tasarımcılar eve dikkat çekici bir güzellik kazandırmayı başarmışlar. İki katlı ve çatısız bir modele sahip olan evin balkon, teras ve veranda gibi zengin kullanım alanları mevcut. Açık garajı ve bakımlı bahçesi ile de şıklığını tamamlıyor.
Öncelikle evin iç mekan tasarımından biraz bahsedelim. Zemin, duvar ve tavanlarda beyaz rengin seçildiği evde ferah bir fon oluşturulmuş. Kimi yerde işlemeli ama çoğunlukla düz renk olan beyaz duvarlara sarı aydınlatmalar ve spot ışıklandırmalar ile canlılık kazandırılmış. Zeminde genelde cilalı ve parlak görünümlü döşemeler seçilmiş. Merdivenlerinde cam, metal ve mermer gibi malzemelerin kullanıldığı iç mekan oldukça aydınlık görünüyor. Dekorasyonda ise dokulu kumaşlara ve konforlu mobilyalara yer verilmiş. Evin fonu ile kontrast oluşturacak renklerde halı ve kırlentler seçilerek dekorasyona dinamik kazandırılmış.
Beyaz ve parlak aydınlatmalar ile pırıl pırıl bir banyo dekorasyonu oluşturulmuş. Cam ve ayna gibi yansıtıcı yüzeylerin bol bol kullanıldığı banyo dekorasyonunda farklı renklere sahip aksesuarlar ve yan ürünler dikkat çekiyor.
Ankastre ürünler ve modüler mutfak dolapları ile oluşturulan mutfak dekorasyonu fonksiyonelliği ile öne çıkıyor. Ahşap zemin, granit tezgah ve lake dolapların bir araya getirildiği mutfak dekorasyonunda, bol ve kullanışlı depolama alanları ile geniş bir merkez sağlanmış. Oldukça başarılı bir şekilde aydınlatılan mutfakta kırmızı küçük ev aletleri ile sağlanan renk vurgusu da gözden kaçmıyor.
Evin açık salonunda bulunan bu ihtişamlı yemek odası konut ağırlamak için ideal bir tasarıma sahip. Hem kullanışlı mobilyaları ile fonksiyonellik sunan hem de şıklığı ile göz alan bu yemek odası dekorasyonu eve zenginlik katmış. Gösterişli avizeleri ve değerli aksesuarları ile evin kıymetli odası bu geniş salon olabilir.
Evin dekorasyonunda ilk göze çarpan özellik, bütün mobilya ve aksesuarların birbirleri ile uyumlu bir estetik çizgiye sahip olmasıdır. Bu başarılı estetiğin yanı sıra oldukça kullanışlı ve rahat yapılara da sahip olan mobilyalar eve değer kazandırıyor. Tıpkı, farklı duvar dekorasyonu, açık banyosu ve dinlenme alanları ile konforu en üst düzeye taşıyan bu yatak odası dekorasyonunda olduğu gibi.