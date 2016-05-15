Modern mimari tutkunları için ışıl ışıl bir konut

Modern mimari sayesinde, abartı süslemeler ve işlevi olmayan formlar barındıran gösterişli yapılar, yerini fonksiyonel ve yalın biçimi ile öne çıkan yapılara bıraktı. Bizler de Homify 360 sayfamızda sade ve sade olduğu kadar da kullanışlı tasarımları ile dikkat çeken modern mimari ürünü konutlara yer vermeye devam ediyoruz. Bu yazımızda ise sizlere Brezilya'dan bembeyaz bir villa seçtik. Dış cephesi, bahçesi, iç mekan tasarımı ve dekorasyonu ile büyüleyici bir güzelliğe sahip olan bu eve bayılacaksınız. Projenin yaratıcısı Rita Albuquerque Arquitetura adlı mimarlık firması. Düzenli ön ve arka bahçeye sahip olan, iki katlı, garajlı, teras ve verandalı bu muhteşem ev, her detayı ile sahiplerine rüya gibi bir hayat sunmak için yaratılmış. Gelin bu ışıl ışıl evi birlikte daha yakından inceleyelim.

Sade yapısı ile dikkat çeken evlere bir başka güzel örnek için “Hayalleri süsleyen modern bir ev” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.