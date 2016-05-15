Göz alıcı renkleriyle mütevazi bir konut

Sıcak renkler ve eğrisel formların, iç ve dış mekan dizaynına enerji akışı sağlaması açısından çeşitli felsefelerde katkıları bulunmaktadır. Feng Shui ise bu felsefelerden biridir. İçinizi ferahlatacak, küçük ve fonksiyonel bir ev projesi ile karşınızdayız. Renklerin dili, mekansal organizasyon, formlar iç dekorasyonu önemli ölçüde etkiler. Renkleri ve dizaynı ile dikkat çeken mütevazi ev projesinin iç ve dış mekan görselleri, TAOİN imzası taşıyor. Dilerseniz projeyi daha yakından tanımak için mekan görsellerini incelemeye başlayabiliriz.
Sıcak, canlı renklerle giriş alanı karşılıyor bizi. Davetkar bir giriş için sıcak bir atmosfer sunmak isteriz. Bunun için renklerin dilinden faydalanabilir, sıcak ve canlı renklerle ışıl ışıl bir atmosfer oluşturabiliriz. Girişi süsleyen çiçekler ve süs bitkileri dekoratif aksesuarlarla daha da renkli hale getirilebilir.
Yaz sabahlarını renklendiren bahçede kahvaltı keyfi ile doğa ile iç içe bir yaşam tarzı. Mütevazi beyaz renk cephesi ile, göz yormayan, dingin ve sade atmosfere eşlik ediyor. Akşam saatleri için yemek masası ve bahçe aksesuarları ile yeşiller içinde beyazlara bürünen dingin bir alan.
Dış cephede kullanılan sıcak ve canlı renklere iç mekanda da rastlıyoruz. Ev dekorasyonu ile ilgilenenler için, son zamanlarda daha sık rastlanan Feng Shui ile ev dizaynı fikirleri de rağbet görüyor. İç mekanda dairesel formlar, enerji akışı ve renk kontrolüne dikkat ediliyor. Mobilya düzeni sirkülasyonu engellemeyecek şekilde dizayn edilirken, renklerin ahengi ve uyumu sıcak bir atmosfer yaratmada önemli rol oynuyor. Dikkat edilirse, dış cephede aynı duvarda kullanılan kırmızı cephe rengi, iç duvar zeminine de uygulanıyor.
Dairsel formlara evin iç ve dış mekanlarında rastlamak mümkün. Formların yanı sıra, nişler ve zemin renklerinde bölgesel olarak sıcak renklere yer vermek fark yaratıyor. Dönemsel izlerle soba keyfini dekorasyonun önemli öğelerinden biri olarak tasarlamak ve bunu dekoratif unsurlarla dizayn etmek mümkün. Formların ve renklerin enerji akışı ve Feng Shui'deki önemine değinmiştik. Burada da dekoratif ölçülerle soba kullanım alanında dairesel formlar ve sıcak renklere rastlıyoruz.
Fonksiyonel, basit ama iyi düşünülmüş bir projede, bireylerin tüm ihtiyaçları gözetilmiş. Oturma alanı, yemek alanı, mutfak sirkülasyonu işlevsel açıdan kolaylık sağlayacak şekilde, açık planda dizayn edilmiş. Ev dizaynını belli bir felsefe ya da Feng Shui'ye göre oluşturmak için, plan düzleminde akış yönü, mobilya düzeni, sirkülasyon, renkler ya da enerji akışı gibi detaylara dikkat edilmektedir. Eğer evinizi işlevsel ve estetik detaylarla dizayn etmek, enerji akışı ve renklerin, dokuların sağlayacağı sıcak atmosfere göre tasarlamak istiyorsanız, örnek projemiz ilginizi çekebilir. Dış mekan ile iç mekan bağlantılarında benzer renk ve doku dillerine rastlayabilirsiniz.
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