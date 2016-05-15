Göz alıcı renkleriyle mütevazi bir konut

Fonksiyonel, basit ama iyi düşünülmüş bir projede, bireylerin tüm ihtiyaçları gözetilmiş. Oturma alanı, yemek alanı, mutfak sirkülasyonu işlevsel açıdan kolaylık sağlayacak şekilde, açık planda dizayn edilmiş. Ev dizaynını belli bir felsefe ya da Feng Shui'ye göre oluşturmak için, plan düzleminde akış yönü, mobilya düzeni, sirkülasyon, renkler ya da enerji akışı gibi detaylara dikkat edilmektedir. Eğer evinizi işlevsel ve estetik detaylarla dizayn etmek, enerji akışı ve renklerin, dokuların sağlayacağı sıcak atmosfere göre tasarlamak istiyorsanız, örnek projemiz ilginizi çekebilir. Dış mekan ile iç mekan bağlantılarında benzer renk ve doku dillerine rastlayabilirsiniz.

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