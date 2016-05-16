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Farklı stillerde küçük oturma odası örnekleri

Meral Eser Meral Eser
Projekt Altbauwohnung Harvestehude , decorazioni decorazioni Modern Oturma Odası
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Ortak kullanım alanlarından evin en çok vakit geçirilen alanlarından biri oturma odasıdır. Konukların ağırlanması, tanıdıklar ve aile sohbetleri için oturma odası dizaynı, mobilya düzeni, zemin renkleri veya dokuların kullanım amaçlarına göre belirlenmesi gerekebilir. Uygulanacak stil ve tarza göre belli bir ahenk ile dizayn etmek ya da farklı stilleri bir araya getirmek mümkün. Kullanıcılara hitap eden stil, tarz, tema, renk, doku, form gibi unsur detayları çoğaltılabilir. Konforlu ve rahat bir oturma odası dekorasyonu için estetiğin yanı sıra fonksiyonellik de önem arz eder. Özellikle küçük oturma odası dekorasyonu ile ilgilenenler için, bu yazımızda dikkat çeken bazı örnekleri derledik, ilginizi çekeceğini umuyoruz.

Zemin renkleri ve denge unsuru

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors Eklektik Oturma Odası
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

Konfor ve estetiği buluşturan göz alıcı bir oturma odası ile başlıyoruz. Dikkat ederseniz, canlı ve göz alıcı renkleri mobilya doku ve motiflerinde kullanırken, duvar ve döşeme zeminlerinde açık ve sade bir dil yakalanmış, denge unsuru sağlanmış. Şık ve canlı renkleri ile dikkat çeken oturma odası dekorasyonu, HONEYBEE INTERİORS imzası taşıyor.

Geniş pencere ve kapılar

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Rustik Oturma Odası
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

Küçük bir oturma alanında daha ferah ve aydınlık bir atmosfer kazandırmak istiyorsanız, geniş pencere ve kapı açıklıklarından faydalanabilirsiniz. İç mekan ile dış mekanı bütünleştiren bir bahçeye sahip iseniz, oldukça şanslısınız.

Farklı motifler

Natural Hide Rocking Chair puji Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
puji

Natural Hide Rocking Chair

puji
puji
puji

Afrika motifleri, tropikal motifler gibi farklı değerleri dekorasyon öğeleri olarak değerlendirebilir, estetik açıdan zenginleştirebilirsiniz.

Açık plan tasarım

Projekt Altbauwohnung Harvestehude , decorazioni decorazioni Modern Oturma Odası
decorazioni

decorazioni
decorazioni
decorazioni

Kullanım alanlarına göre mekanları aynı zeminde birleştirmek mümkün. Oturma alanı, yemek alanı, mutfak ile bağlantıları sağlayan geçişleri geniş açıklarla tutmaya özen gösterebilirsiniz. İç mekana derinlik katan yaklaşımlarla, geniş pencere ve kapı eşiği açıklıkları değerlendirilebilir.

Dingin ve ferah

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Açık renk tonlarında zeminler ve geniş pencereler derinlik katan bir yaklaşımla küçük oturma odalarında değerlendirilebilir. Şeffaf mobilya aksesuarları, cam sehpa kullanımı gibi detaylar göz yormayan bir yaklaşımla tercih edilebilir. Açık renk tonlarındaki duvar zemini ve mobilya tercihleri ise dingin ve ferah bir atmosfer oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Dokular

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Oturma Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Farklı dokuları bir araya getirebilir, belirgin bir renk akışı ile ilişkilendirebilirsiniz. Göz alıcı renkleri ile duvar zemini, halı dokusu ve koltuklarda kullanılan tekstil ürünleri ile, duvar dekorlarında kullanılacak tablo ve sanat eserlerindeki renk ve ahenk uyumunu ön plana çıkarabilirsiniz.

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Duvar dekorları

living room Esra Kazmirci Mimarlik Modern Oturma Odası Mavi
Esra Kazmirci Mimarlik

living room

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Dekoratif duvar rafları dekorasyonu tamamlayıcı nitelikte estetik bir görünüm kazandırabilir ve aynı zamanda işlev sağlayabilir. Dekoratif görünümü arttırmak isterseniz, raf dizaynı, ışıklandırma unsurlarını da göz önüne alabilirsiniz. Kullanılacak materyaller, metal, ahşap ya da cam raflar gibi malzemeleri değerlendirirken, uygulanacak dekorasyon öğeleri ile uyum ve ahenk arayabilirsiniz. Duvar dekorları için şık ve estetik sunum objelerini, sanat eserleri, kitap ve koleksiyonlarınızı sergileyebilirsiniz.

Canlı renklere yer açın

Oturma Odası Tasarımı Origami Mobilya Modern Oturma Odası
Origami Mobilya

Oturma Odası Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Küçük oturma odalarını dekore ederken, göz alıcı bir atmosfer oluşturabilmek için renklerin ahenginden faydalanabilirsiniz. Duvar zemini, döşeme kaplaması ya da tavan dekoru için iç açıcı renkler kullanırken; mobilya ve aksesuarlarda daha canlı ve parlak renkleri değerlendirebilirsiniz. Denge oluşturmak için, açık renk tonlarındaki zemin renkleri ile sıcak renkleri bir araya getirebilirsiniz. Nötr renkli zeminler kullanıyorsanız, belirlenen sıcak renk kombinasyonları ile atmosferi ısıtabilirsiniz. Karmaşa ve göz yoran bir görünümden uzaklaşmak istiyorsanız, kullanılan renk yelpazesi, zemin renkleri ile mobilya düzeni ve renk tonları ilişkisini göz ardı etmemelisiniz. Halı ve perde dokuları da mobilyalarda kullanılan tekstil ürünleri ile ilişkilendirilebilir.

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