Farklı stillerde küçük oturma odası örnekleri

Küçük oturma odalarını dekore ederken, göz alıcı bir atmosfer oluşturabilmek için renklerin ahenginden faydalanabilirsiniz. Duvar zemini, döşeme kaplaması ya da tavan dekoru için iç açıcı renkler kullanırken; mobilya ve aksesuarlarda daha canlı ve parlak renkleri değerlendirebilirsiniz. Denge oluşturmak için, açık renk tonlarındaki zemin renkleri ile sıcak renkleri bir araya getirebilirsiniz. Nötr renkli zeminler kullanıyorsanız, belirlenen sıcak renk kombinasyonları ile atmosferi ısıtabilirsiniz. Karmaşa ve göz yoran bir görünümden uzaklaşmak istiyorsanız, kullanılan renk yelpazesi, zemin renkleri ile mobilya düzeni ve renk tonları ilişkisini göz ardı etmemelisiniz. Halı ve perde dokuları da mobilyalarda kullanılan tekstil ürünleri ile ilişkilendirilebilir.

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