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Fark yaratan salon dekorasyonu örnekleri

Meral Eser Meral Eser
Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie Endüstriyel Oturma Odası
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Günümüzde konfor ve estetiğin yakalandığı salonlar, eskisi gibi sadece misafirlere ayrılan alanlar olmaktan çıkıyor. Gündelik hayatın stres ve yoğunluğunun ardından, nefes alabileceğimiz, kendimizi evimizde hissedeceğimiz ana mekanlardan biri salonlarımızdır. Dolayısıyla dingin bir atmosfer arayışı ve kullanıcıya hitap eden karakteristik bir çizgide dekor anlayışı öz konusu olabilir. Uygulanacak stil ve tarzların yanı sıra, bizi ifade eden dekorasyon öğeleri ile karakteristik unsurlar yakalayabiliriz. Dilerseniz fikir verebilecek bazı öne çıkan salon modellerini birlikte inceleyebiliriz.

Sıcak bir atmosfer

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie Endüstriyel Oturma Odası
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

Doğal taş duvar dekorları, şömine detayı ve uyumlu mobilya dizaynı ile sıcak bir salon atmosferi ile başlıyoruz. Salon, konfor ve yuva temasının ana öğelerinden biridir. Günün yorgunluğunu atmanın yanı sıra, konuklarımızı ağırlayacağımız biricik mekanlarımızdır. Sıcak dokusu ve renkleri ile dikkat çeken şık salon modeli,  GUİDO ANACKER PHOTOGRAPHİE imzası taşıyor.

Klasik ihtişam

Living Room with Fireplace Luke Cartledge Photography Klasik Oturma Odası
Luke Cartledge Photography

Living Room with Fireplace

Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography

Simetri, klasik stil dekorasyon anlayışının uzantılarından biridir. Göze hoş gelen bir ahengi ve düzeni temsil eder. Formlar, mobilya düzeni, duvar dekorları ile kalmayıp aydınlatma aksesuarları, avizelerde de benzer detaylar ve şıklık yakalayabilirsiniz. 

Country stil uyum

Georgian Farmhouse, Etons of Bath Etons of Bath Kırsal Oturma Odası
Etons of Bath

Georgian Farmhouse

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

Doğa ile iç içe bir manzara eşliğinde, şömine keyfine karşı gelmek mümkün değil. Özellikle dingin bir gün geçirmek ve yatıştırıcı bir manzara eşliğinde içeceklerinizi yudumlamak istiyorsanız, göz yormayan bir yaklaşım ve natürel renk tonlarını kullanmaktan çekinmeyebilirsiniz.

Modern

Casa Luanda, Silvia Costa | Arquitectura de Interiores Silvia Costa | Arquitectura de Interiores Modern Oturma Odası
Silvia Costa | Arquitectura de Interiores

Silvia Costa | Arquitectura de Interiores
Silvia Costa | Arquitectura de Interiores
Silvia Costa | Arquitectura de Interiores

Bej ve beyaz renklerin hakim olduğu salonda, ahşap dokusunun sıcaklığı ön plana çıkar. Benzer şekilde ön plana çıkan bir dekoratif ayna modeli için de dengeli bir zemin oluşturur. Uyum ve ahenk yakalamak isteyenler için, duvar semini ile benzer dolap ve dekoratif raflar değerlendirilebilir.

Nötr renkler

Casa na Comporta, RRJ Arquitectos RRJ Arquitectos Modern Oturma Odası
RRJ Arquitectos

RRJ Arquitectos
RRJ Arquitectos
RRJ Arquitectos

Nötr renklerin kullanımı, göze çarpan dekor fikirlerini kullanmak için fırsat verir. Grilerin kullanıldığı bir alanda, renkler arası denge oluşturmak isterseniz, sıcak ve canlı renkleri kullanabilirsiniz. Şömine keyfi için yaratıcı fikirleri ön plana çıkarabilirsiniz.

Sade ve dingin

London Art de Vivre Sophie Nguyen Architects Ltd Modern Oturma Odası
Sophie Nguyen Architects Ltd

London Art de Vivre

Sophie Nguyen Architects Ltd
Sophie Nguyen Architects Ltd
Sophie Nguyen Architects Ltd

Ahenk ve uyum yakalamayı tercih edenler için, dinlendirici ve sakin tonlar kullanılması tavsiye edilebilir. Benzer doku ve renkleri mobilya tekstil ürünleri, perde ve halı modellerinde tercih edebilirsiniz. Simetrinin katacağı ahenk, mobilya düzeni ve aksesuar tercihlerinizi etkileyebilir.

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Formlar ve dinamizm

Maltepe Tadilat Dekorasyon Şirketi Modern Oturma Odası
Dekorasyon Şirketi

Maltepe Tadilat

Dekorasyon Şirketi
Dekorasyon Şirketi
Dekorasyon Şirketi

Formların ahengi, gerek mobilya tercihleri, gerekse duvar dekorlarında kullanılack aksesuarlar için renkli alternatifler sunabilir. Modernist çizgi yakalayan bir salon modeli için, renklerin, formların dilini kullanabilirsiniz. Göz önüne çıkan form ve renkleri kullanmak için, daha dingin ve sade duvar zemini renklerini tercih etmenizi öneririz.

Natürel tonlar

Tadilat Ev Ysk Tadilat Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Ysk Tadilat

Tadilat Ev

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

Kahverengi, krem, yeşil, bej tonları gibi natürel renk kullanımları dingin ve yatıştırıcı bir atmosfer oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Daha sakin ve göz yormayan bir oturma alanı dekore etmek istiyorsanız, günün yorgunluk ve stresini atmanıza yardımcı olacak dingin bir atmosfer oluşturmanızı tavsiye ederiz. Pastel renkler de dingin hava oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Işıklandırma unsurları

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ II Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ II

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Salon dekorasyonunu tamamlayan temel unsurlardan biri ışıklandırma unsurları ve dolayısıyla aydınlatma detaylarıdır. Tavan dekorunu ön plana çıkarmak ya da duvar dekorlarında kullandığınız tablo ve sanat eserlerini ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz. Özellikle dikkat edilmesi gereken, ölçülü ve ihtiyaca göre uygulanacak yoğunlukta ışık kullanımıdır. Resim tabloları için ışıklandırma aksesuarlarını tercih ederken, kullanılan açı, fırça darbeleri ve yüzün girinti – çıkıntılarını algıyı değiştirecek şekilde öne çıkarmamasına özen gösterebilirsiniz. Işık kullanımı, yoğunluk ve açı, girinti ve çıkıntı olan yüzeylerde algıyı tamamen değiştirecektir. 

Bu yazıyı beğendiyseniz, ayrıca ’17 parlak salon fikri’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Havuzu ve bahçesi ile mükemmel bir ev
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