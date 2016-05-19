Fark yaratan salon dekorasyonu örnekleri

Salon dekorasyonunu tamamlayan temel unsurlardan biri ışıklandırma unsurları ve dolayısıyla aydınlatma detaylarıdır. Tavan dekorunu ön plana çıkarmak ya da duvar dekorlarında kullandığınız tablo ve sanat eserlerini ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz. Özellikle dikkat edilmesi gereken, ölçülü ve ihtiyaca göre uygulanacak yoğunlukta ışık kullanımıdır. Resim tabloları için ışıklandırma aksesuarlarını tercih ederken, kullanılan açı, fırça darbeleri ve yüzün girinti – çıkıntılarını algıyı değiştirecek şekilde öne çıkarmamasına özen gösterebilirsiniz. Işık kullanımı, yoğunluk ve açı, girinti ve çıkıntı olan yüzeylerde algıyı tamamen değiştirecektir.

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