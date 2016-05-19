Fark yaratan salon dekorasyonu örnekleri

Günümüzde konfor ve estetiğin yakalandığı salonlar, eskisi gibi sadece misafirlere ayrılan alanlar olmaktan çıkıyor. Gündelik hayatın stres ve yoğunluğunun ardından, nefes alabileceğimiz, kendimizi evimizde hissedeceğimiz ana mekanlardan biri salonlarımızdır. Dolayısıyla dingin bir atmosfer arayışı ve kullanıcıya hitap eden karakteristik bir çizgide dekor anlayışı öz konusu olabilir. Uygulanacak stil ve tarzların yanı sıra, bizi ifade eden dekorasyon öğeleri ile karakteristik unsurlar yakalayabiliriz. Dilerseniz fikir verebilecek bazı öne çıkan salon modellerini birlikte inceleyebiliriz.
Doğal taş duvar dekorları, şömine detayı ve uyumlu mobilya dizaynı ile sıcak bir salon atmosferi ile başlıyoruz. Salon, konfor ve yuva temasının ana öğelerinden biridir. Günün yorgunluğunu atmanın yanı sıra, konuklarımızı ağırlayacağımız biricik mekanlarımızdır. Sıcak dokusu ve renkleri ile dikkat çeken şık salon modeli, GUİDO ANACKER PHOTOGRAPHİE imzası taşıyor.
Simetri, klasik stil dekorasyon anlayışının uzantılarından biridir. Göze hoş gelen bir ahengi ve düzeni temsil eder. Formlar, mobilya düzeni, duvar dekorları ile kalmayıp aydınlatma aksesuarları, avizelerde de benzer detaylar ve şıklık yakalayabilirsiniz.
Doğa ile iç içe bir manzara eşliğinde, şömine keyfine karşı gelmek mümkün değil. Özellikle dingin bir gün geçirmek ve yatıştırıcı bir manzara eşliğinde içeceklerinizi yudumlamak istiyorsanız, göz yormayan bir yaklaşım ve natürel renk tonlarını kullanmaktan çekinmeyebilirsiniz.
Bej ve beyaz renklerin hakim olduğu salonda, ahşap dokusunun sıcaklığı ön plana çıkar. Benzer şekilde ön plana çıkan bir dekoratif ayna modeli için de dengeli bir zemin oluşturur. Uyum ve ahenk yakalamak isteyenler için, duvar semini ile benzer dolap ve dekoratif raflar değerlendirilebilir.
Nötr renklerin kullanımı, göze çarpan dekor fikirlerini kullanmak için fırsat verir. Grilerin kullanıldığı bir alanda, renkler arası denge oluşturmak isterseniz, sıcak ve canlı renkleri kullanabilirsiniz. Şömine keyfi için yaratıcı fikirleri ön plana çıkarabilirsiniz.
Ahenk ve uyum yakalamayı tercih edenler için, dinlendirici ve sakin tonlar kullanılması tavsiye edilebilir. Benzer doku ve renkleri mobilya tekstil ürünleri, perde ve halı modellerinde tercih edebilirsiniz. Simetrinin katacağı ahenk, mobilya düzeni ve aksesuar tercihlerinizi etkileyebilir.
Formların ahengi, gerek mobilya tercihleri, gerekse duvar dekorlarında kullanılack aksesuarlar için renkli alternatifler sunabilir. Modernist çizgi yakalayan bir salon modeli için, renklerin, formların dilini kullanabilirsiniz. Göz önüne çıkan form ve renkleri kullanmak için, daha dingin ve sade duvar zemini renklerini tercih etmenizi öneririz.
Kahverengi, krem, yeşil, bej tonları gibi natürel renk kullanımları dingin ve yatıştırıcı bir atmosfer oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Daha sakin ve göz yormayan bir oturma alanı dekore etmek istiyorsanız, günün yorgunluk ve stresini atmanıza yardımcı olacak dingin bir atmosfer oluşturmanızı tavsiye ederiz. Pastel renkler de dingin hava oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Salon dekorasyonunu tamamlayan temel unsurlardan biri ışıklandırma unsurları ve dolayısıyla aydınlatma detaylarıdır. Tavan dekorunu ön plana çıkarmak ya da duvar dekorlarında kullandığınız tablo ve sanat eserlerini ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz. Özellikle dikkat edilmesi gereken, ölçülü ve ihtiyaca göre uygulanacak yoğunlukta ışık kullanımıdır. Resim tabloları için ışıklandırma aksesuarlarını tercih ederken, kullanılan açı, fırça darbeleri ve yüzün girinti – çıkıntılarını algıyı değiştirecek şekilde öne çıkarmamasına özen gösterebilirsiniz. Işık kullanımı, yoğunluk ve açı, girinti ve çıkıntı olan yüzeylerde algıyı tamamen değiştirecektir.
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