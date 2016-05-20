Geleneksel izler taşıyan 65 m²'lik bir konut

Dönemsel izler taşıyan bir yapı ile günümüz koşulları modernist ve minimalist çizgiyi buluşturan bir konut projesi ile karşınızdayız. Bu yazımızda OSSİGENO ARCHİTETTURA imzası taşıyan, 65 m²'lik bir ev projesini tanıtacağız.
Geleneksel çizgilerle sade ve mütevazi bir ev girişi görüyoruz. Giriş cephesi göze batmayan, su basman kotu üzerinde birkaç basamakla daireye giriş imkanı sunuyor. Beyaz dış cephe ile uyum sağlayan açık renk tonlarında pencere pervazları ve pencere önü dekoratif bitki saksıları ile samimi bir görünüm kazandırılıyor.
Oturma alanı ile mutfağı bir araya getiren zemin yekpare sade bir dille dizayn edilmiş. Tek duvarda klasik izler taşıyan kırmızı tuğla duvar sıcak bir hava katıyor. Beyazlara bürünen zemin rengi ile, doğal malzemelerin buluştuğu dekorasyonda ahşap ve tuğla duvarın sıcak tonları natürel bir atmosfer oluşturuyor. Modern mobilya tercihleri ve aydınlatma aksesuarları ile günümüze uygun, fonksiyonel bir yaklaşımla iç mekan ihtiyaçları karşılanıyor. Ahşap ve tuğla duvar kullanımı ise rustik stil izler taşıyan çağdaş bir ev görünümü oluşmasına sebep oluyor.
Masa ve sandalye formları fonksiyonel ve ekstra alan açmanızı sağlıyor. Küçük alanlarda çok amaçlı mobilya kullanımlar oldukça pratik bir yaklaşım. Aydınlık ve ışıl ışıl atmosfere, lamba aksesuarları ayrıca renk katmış.
Pratik kullanım amaçlarına uygun dizayn edilen mutfak alanı, beyaz mutfak dolapları ile modern bir çizgiyle tasarlanmış. L şeklinde mutfak tezgahı kullanımının yanı sıra, duvar alanı akılcı bir biçimde döşeme zemininden yer kazanılarak donatılmış. Beyaz zemin renkleri minimalist izler de taşıyor. Öte yandan küçük mutfaklarda açık renk tonlarının ağırlıklı kullanımı akılcı bir yaklaşım olarak değerlendirilecektir. Evin diğer alanlarında olduğu gibi mutfakta da yeşile yer verilmiş. Mutfak duvarlarını süsleyen petek formundaki siyah beyaz seramikler ise dinamik bir hava katıyor.
Yatak odası dinlenme alanıdır. Her ne kadar bireysel kullanım olanakları ile renkli bir yaşam alanına dönüştürülebilse de, huzurun sağlanması ve kaliteli bir uyku çekmek için yeterli imkanların sağlanması gerekir. Aynı zamanda küçük bir alana yerleşmek söz konusu ise, yatıştırıcı ve derinlik katan açık renk tonları tercih edilebilir. Pastel renk tonları ya da natürel renkler de iyi bir uyku çekmenize ve dinlenmenize yardımcı olacaktır. İç mekanda açık renklerin ağırlıklı kullanımının yanı sıra, dinamizm katan kontrast renklerde yastıklar ve mobilya ürünlerine rastlıyoruz. Konfor ve huzur sunan dingin bir yatak odası dekorasyonu.
Son olarak banyo dekorasyonuna geldiğimizde, kontrast değerlerde renklerin uyum ve ahengine rastlıyoruz. Işıl ışıl, ferah ve fonksiyonellik göz önüne alınarak dekore edilen banyoda, modern banyo aksesuarları kullanılmış.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Geleneksel olanla modernliği buluşturan şahane bir proje’ yazımız da ilginizi çekebilir.