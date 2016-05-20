Geleneksel izler taşıyan 65 m²'lik bir konut

Yatak odası dinlenme alanıdır. Her ne kadar bireysel kullanım olanakları ile renkli bir yaşam alanına dönüştürülebilse de, huzurun sağlanması ve kaliteli bir uyku çekmek için yeterli imkanların sağlanması gerekir. Aynı zamanda küçük bir alana yerleşmek söz konusu ise, yatıştırıcı ve derinlik katan açık renk tonları tercih edilebilir. Pastel renk tonları ya da natürel renkler de iyi bir uyku çekmenize ve dinlenmenize yardımcı olacaktır. İç mekanda açık renklerin ağırlıklı kullanımının yanı sıra, dinamizm katan kontrast renklerde yastıklar ve mobilya ürünlerine rastlıyoruz. Konfor ve huzur sunan dingin bir yatak odası dekorasyonu.