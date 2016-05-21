Zarif hatlarıyla 75 metrekarelik şık bir daire

Zarafet, sadelik ve yalınlık. Bir yatak odasında olması gereken dingin ve yatıştırıcı bir atmosferin sağlanmasının yanı sıra, şık ve zarif bir çizgi yakalanıyor. Yatak odası dekorasyonu, dairede diğer mekanlarla benzer anlayış ve yaklaşımla dizayn ediliyor. Estetik unsurlarla, zarif ve sade çizgisiyle aydınlatma aksesuarları, mobilya ürünleri tercih ediliyor. Yatak karyolasında tercih edilen nevresim, yastık ve çarşafların belirgin renk uyumuna göre tercih edilmesi, uyum ve ahengin yatak odası dekorunda da sürdürüldüğünü gösteriyor. Renklerin ve dokuların ahengi şansa bırakılmıyor.

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