Zarif hatlarıyla 75 metrekarelik şık bir daire

Modern mimari ile minimalist yaklaşımı buluşturan, zarif çizgilerle tasarlanan bir ev projesi ile karşınızdayız. TEA.RCHİTETTURA imzası taşıyan proje, siyah ve beyazın buluştuğu kontrast değerlerin işlendiği nefis bir daire. Geometrik formlar ve yalın bir çizgi ile tasarlanan dairenin iç mekan görsellerini, hiç beklemeden incelemeye başlayabiliriz.
Zarif hatları, basit ve sade çizgisi ile büyüleyici bir sonuç elde edilmiş. Kontrast değerlerle beyaz ve siyahın modern çizgide buluştuğu şahane bir mutfak modeli. Boydan boya tek renk akışı, mutfak dolaplarında ekstra aksesuarların kullanılmaması, sade ve çarpıcı bir görünüm oluşturuyor. Ayrıca kontrast yakalayan siyah renk, beyazlara bürünen mutfakta derinliği arttırıyor ve görsel açıdan çarpıcı bir etki yaratıyor.
Siyah ve beyazın buluştuğu modern çizgideki mutfak, ışıklandırma detayları ve ahşap mobilya yüzeyi ile sıcak bir atmosfer geçişi sağlıyor. Materyallerin, mekana derinlik katan özelliklerinin yanı sıra, ahşabın sıcak dokusu ve dekoratif bitkilerle samimi bir hava kazanıyor. Siyah ve beyaz renk kullanımı, dinamik bir hava katarken, soğuk etkiden kurtulmak için ahşap, ya da doğal taş gibi sıcaklık katan materyallerden faydalanılabilir. Ayrıca cam bölme paravan ile fonksiyonellik ve iç mekanda derinlik katan etki arttırılıyor.
Minimalist izler taşıyan projede, sadeliğin büyüsü tüm zeminlere taşınmış. Halı unsuru ile zemin uyumu ve yine kontrast değerlerle derinlik katan öğelere rastlıyoruz.
Açık plan dizayn edilen alanda genel olarak uyum ve ahenk içeren renk tonları kullanılmaya devam ediliyor. Kullanım amaçlarına göre ayrılan zemin alanı, döşeme farkı ile belirginleştiriliyor. Geometrik formların mobilya alternatiflerinde tercih edildiği projede, küçük farklar, yine küçük renk tonu farkları ile hissediliyor. Bej rengi halı modeli ile yemek alanı döşeme zemini kaplamasındaki renk farkında olduğu gibi.
Ahşabın sıcak renk tonlarının tercih edildiği giriş kapısının görüldüğü bu açıda, cam paravan bölme, yemek alanı ve mutfağı bir arada görebilirsiniz. İç mekanda ışıltılı ahenk, şık tavan dekoru ve ışıklandırma detayları ile sağlanıyor. Giriş kapısından girer girmez, sağ duvara gömme dolap dizayn edilirken, mutfak dolapları ile gelen tekdüze akış bozulmuyor. Duru ve akıcı bir yaklaşımla dizayn edilirken, kontrast değerlerin işlendiği, şık aydınlatma unsurları içeren keyifli bir kompozisyon.
Zarafet, sadelik ve yalınlık. Bir yatak odasında olması gereken dingin ve yatıştırıcı bir atmosferin sağlanmasının yanı sıra, şık ve zarif bir çizgi yakalanıyor. Yatak odası dekorasyonu, dairede diğer mekanlarla benzer anlayış ve yaklaşımla dizayn ediliyor. Estetik unsurlarla, zarif ve sade çizgisiyle aydınlatma aksesuarları, mobilya ürünleri tercih ediliyor. Yatak karyolasında tercih edilen nevresim, yastık ve çarşafların belirgin renk uyumuna göre tercih edilmesi, uyum ve ahengin yatak odası dekorunda da sürdürüldüğünü gösteriyor. Renklerin ve dokuların ahengi şansa bırakılmıyor.
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