Akılcı çözümlerle tasarlanan modern bir ev

Yirminci yüzyıldan kalma bir binada dizayn edilen şahane bir daire projesi ile karşınızdayız. ANDREA BELLA CONCEPT imzası taşıyan proje, tarihsel bağlamı ile ele alınarak dizayn edilmiş. Geniş bir oturma alanı, mutfak ve yemek alanı bulunan projede, depolama sistemleri muntazam şekilde dizayn edilmiş. Yekpare gömme dolaplar ve duvarlarla bütünleşen fonksiyonel depolama sistemleri akılcı çözümlerle dizayn edilmiş. Dilerseniz daha fazla beklemeden, dairenin iç mekan görsellerini incelemeye başlayabiliriz.
Açık plan yaklaşımı ile tasarlanan oturma odası alanı, farklı kot kademeleri ile kullanım amaçlarına göre ayrılıyor. Beyaz duvar zemini ile bütünleşen mobilya tercihleri ve aksesuarlar sade ve dingin bir çizgide buluşuyor. Şık detaylarla aydınlık ve göz alıcı bir atmosfer sunarken, modern öğelerle oturma odası dekorasyonu tamamlanıyor. Yekpare uzanan ahşap parke döşeme kaplamaları ise sıcak ahşabın sıcak dokusu ile mekana ahenk getiriyor.
Oturma odasında bir başka açıdan görünüm. Büyük koltuk takımının arkasında boydan boya uzanan fonksiyonel bir kitaplık görüyoruz. Kitaplık aynı zamanda mekanları kullanım amaçlarına göre ayırabilen bir araç olarak kullanılabilir. Oturma alanı ile yemek alanı ya da giriş holünü fonksiyonel kitaplık rafları ile bölebilirsiniz. İç mekanda hakim olan açık renk tonları ile uyum ve ahenk içeren bir kitaplık modeli tercih edilmiş.
Şeffaf yüzeylerin zarafet kattığı iç mekanda, oval şeffaf bir yemek masası ve şeffaf yüzeyli sandalyeler kullanılmış. Zarif çizgisi ve geometrik formları ile mobilya tercihleri fark yaratıyor. Ayrıca depolama sistemlerinin muntazam kullanılışı, büyük ve derin dolapların göz yormayan sade renk tonlarında tercih edildiği görülüyor.
Yakın plan çekimle mutfak alanını görüyoruz. Yemek alanı ile fonksiyonel bir biçimde ilişkisi sağlanan mutfak adası yine zarif bir çizgi ile tasarlanmış. Aydınlatma aksesuarları ve mutfak tezgahı detaylarında şıklık katan unsurlar göz ardı edilmemiş.
Çalışma alanı ile yatak karyolasının bulunduğu zeminler arasında kot farkı bulunuyor. Böylelikle döşeme kotu farkı vasıtasıyla kullanım amaçlarına göre alanlar ayrılmış bulunuyor. Yatak odası dekorasyonunda alanların maksimum verimle kullanılmasına şahane bir örnek.
Kot farklarıyla oluşan basamaklar işlevsel raf dekorları olarak değerlendiriliyor. Arka planda banyo ile yatak odası arasında sadece cam paravan bulunuyor. Modern çizgisi ile dikkat çeken projede şeffaf ve saydam yüzeyler akılcı bir biçimde kullanılıyor ve bireysel kullanım alanları için oldukça estetik bir sonuç elde ediliyor.
Sıcak ahşap dokusu, cam yüzeyler ve şeffaf dokuların sıklıkla kullanıldığı proje, doğru ve ölçülü ışıklandırma ile büyüleyici bir görünüme sahip oluyor. Modern banyo aksesuarları ve geometrik formlar ile dikkat çeken banyoda, şeffaf yüzeyler ile derinlik katılıyor.
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