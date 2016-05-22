Akılcı çözümlerle tasarlanan modern bir ev

Sıcak ahşap dokusu, cam yüzeyler ve şeffaf dokuların sıklıkla kullanıldığı proje, doğru ve ölçülü ışıklandırma ile büyüleyici bir görünüme sahip oluyor. Modern banyo aksesuarları ve geometrik formlar ile dikkat çeken banyoda, şeffaf yüzeyler ile derinlik katılıyor.

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