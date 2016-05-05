​Sazdan çatısıyla sevimli tatil evi

Şehir hayatının yorgunluğundan bunalıp nefes almak istediğinizde tatile çıkmak bir ihtiyaç haline gelir. Ancak her defasında otel bulmak, yer ayırtmak gibi sorunlarla uğraşmamak için kendinize ait bir yazlığınızın olması uzun vadede daha hesaplı ve pratik bir çözüm olacaktır. Tatillerinizi geçirmek için yeni bir ev satın almaya karar verdikten sonra sıra seçeneklere göz atmak kalıyor. Örneğin deniz kenarında bir ev pahalı olacağından üstelik doğa içinde daha kırsal bir ortamdan da hoşlanıyorsanız bungalov sizin için ideal çözüm olabilir. Böylece tüm modern unsurları ile birlikte hoş bir çiftlik evi tarzında, bahçe içinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bu rustik kaçış mekanları emin olun bütün yorgunluğunuzu alıp size kendinizi çok daha zinde hissettirecek. Bugünkü yazımızda Hollanda'da bulunan Rasenberg tasarımı bir bungalov projesini tanıtacağınız. Bu güzel projeyi tanırken belki siz de bir bungalov sahibi olmak isteyebilirsiniz.
Bahçe içinde büyüleyici küçük ev huzur ve konfor sağlamak için gerekli olan tüm rahatlatıcı unsurları taşıyor. Dört bir yanında ağaçlar ve yeşilliklere olan evde tatilinizin keyfini çıkarırken aynı zamanda evden ofis işlerinizi de yürütebilirsiniz. Üstelik böyle bir bahçe içinde çalışmak sıkıcı bir ofis ortamından çok daha eğlenceli olacaktır. İş dışında kitap okumak ya da kahve keyfi yapmak için de yazlık evin bahçesi şahane bir ortam sunuyor. Böylelikle güzel vakit geçirirken ayaklarınızı uzatabilir ve güneşin tadını çıkabilirsiniz.
Bu sevimli kaçamak alanı her ne kadar küçük görünse de dinlenmenizi sağlayacak imkanlara sahip. Eve daha yaklaştığımızda ilk olarak bahçe ile iç içe olan güzel verandayı görüyoruz. Evin geniş çatısı bu alanı da kapladığından yağmur dahi yağsa açık havanın keyfini çıkabiliyorsunuz. Evin yapımında kullanılan meşe ağacı malzeme olarak oldukça sağlam olup uzun yıllara dayanıklıdır. Ancak elbette düzenli bakım yaptırmak şartıyla.
Verandadan içeri doğru ilerlediğimizde dekoratif açıdan düzenli ve doğa ile uyumlu bir iç mekanla karşılaşıyoruz. Nispeten küçük bir alan gibi görünse de ev sakinleri için yeterli alan mevcut. Büyük pencereler ve cam kapılar sayesinde doğal gün ışığı büyük oranda iç mekanı aydınlık hale getiriyor. Aynı zamanda doğal bir havalandırma sağladığında bu alan bir hayli ferah. Bu alan hem oturma odası hem de yemek odası olarak kullanıyor. Tüm duvarlar ve büyük oranda eşyalar ahşaptan yapılma olduğundan dekorasyonda rustik hava hakim.
Sazdan çatı sık karşılaşılan bir model olmamakla birlikte yazlık için kullanılan bir ev için doğru bir seçim olabilir. Doku olarak da doğal olduğu kadar kendine özgü bir görünümü de olan bu çatılar Hollanda mimarisine uyumlu olup bir tasarım öğesi olarak öne çıkar. Esasen klasik bir görünüme sahip olsa da zamansız bir görünümü de olduğundan etkileyici bir tarz yaratır. Ek olarak çıplak ahşap kirişler doğal unsurların bir arada uyum içinde güzel bir sonuç verebileceğini gösteriyor.
Fotoğrafta gördüğünüz tam teşekkülü bir mutfak olmayabilir ama sandviç gibi hafif yiyecekler hazırlamak ya da bir fincan çay içmek gibi tatil yaparken lazım olan ufak tefek zevkleriniz için hizmet edebilecek kapasitede. Sahip olduğu küçük alan açısından düşününce mutfak mükemmel tasarlanmış denebilir. Mini duvar rafları ve mermer tezgahı ile evin doğal atmosferini de bozmayan uyumlu bir görünümü var. Dekoratif açıdan da minimalist ve derli toplu olan mutfak evi tamamlar nitelikte.
Son olarak yazlığın arka cephesine göz atıyoruz. Büyük camları burada da ağırlığını koruyor. Her ne kadar küçük bir ev olsa da cam kapıları ve büyük pencereleri ile birlikte son derece havadar bir yer haline gelen yapı, yazlıkların doğayla iç içe olan tarzını yansıtıyor.
Daha fazla proje okumak isterseniz ’Sofistike bir apartman dairesi’ başlığına göz atabilirsiniz.