​Sazdan çatısıyla sevimli tatil evi

Şehir hayatının yorgunluğundan bunalıp nefes almak istediğinizde tatile çıkmak bir ihtiyaç haline gelir. Ancak her defasında otel bulmak, yer ayırtmak gibi sorunlarla uğraşmamak için kendinize ait bir yazlığınızın olması uzun vadede daha hesaplı ve pratik bir çözüm olacaktır. Tatillerinizi geçirmek için yeni bir ev satın almaya karar verdikten sonra sıra seçeneklere göz atmak kalıyor. Örneğin deniz kenarında bir ev pahalı olacağından üstelik doğa içinde daha kırsal bir ortamdan da hoşlanıyorsanız bungalov sizin için ideal çözüm olabilir. Böylece tüm modern unsurları ile birlikte hoş bir çiftlik evi tarzında, bahçe içinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bu rustik kaçış mekanları emin olun bütün yorgunluğunuzu alıp size kendinizi çok daha zinde hissettirecek. Bugünkü yazımızda Hollanda'da bulunan Rasenberg tasarımı bir bungalov projesini tanıtacağınız. Bu güzel projeyi tanırken belki siz de bir bungalov sahibi olmak isteyebilirsiniz.