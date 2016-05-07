Karanlık bir mutfağın büyülü dönüşümü

Mutfak duvarının açılan kısmı sayesinde yalnızca mutfak değil, oturma odası da daha ferah bir hale gelmiş. Firmanın proje sayfasına göz attığımızda, bu alan için birbirinden farklı birkaç tasarımın yapıldığını ve nihayet, fotoğrafta görmüş olduğumuz bu tasarımın uygulandığını anlıyoruz. İki adet bar taburesi ile kombine edilen kahvaltı tezgahında ahşap yüzey tercih edilmiş.

’Yüksek tezgahlar için en güzel bar tipi sandalye modelleri’ başlıklı yazımızda farklı bar tabure ve sandalye modelleri görebilirsiniz.