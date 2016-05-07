Karanlık bir mutfağın büyülü dönüşümü

homify 360 sayfalarında bazen tüm bir konutun yenilenmesi hikayesine, bazen de konutun yalnızca bir bölümünün yenilenme hikayesine yer veriyoruz. Bugün İtalya'nın Verona kentinde eski tip bir binada yer alan bir dairenin mutfak dönüşümüne tanık olacağız. Bu muhteşem, pırıl pırıl dönüşümün arkasında Veronalı mimarlık firması Moovedesign'dan Emmanuel Bugli and Martina Rigoni isimli iki mimar yer alıyor. Bu derlememizde, çok yıpranmış olmamakla birlikte, epey eski moda ve daha önemlisi karanlık ve sıkıcı bir mutfağın modernize edilerek konut sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayan çağdaş, ferah ve aydınlık, ve son derece şık ve davetkar bir mutfağa nasıl dönüştüğü göreceğiz.
Fotoğrafta konutun girişini, oturma odasını ve mutfağı bir arada görüyoruz. Mutfak dışındaki alanlarda koyu renkli laminant kaplama kullanılmış, solda gördüğümüz mutfakta ise seramik karolar. Görüldüğü üzere mutfak kapalı planlı bir alan. Aslında çok küçük, karanlık ve yıpranmış değil ancak kötü tasarım sonucu sevimsiz ve hatta karanlık ve karamsar görünüyor; kısacası cezbedici ve davetkar hiçbir yanı yok.
Bu açıdan baktığımızda gördüğümüz, oturma odası ve mutfak arasındaki duvarın tadilat esnasında yıkıldığına ve bu alanın geniş, ferah, doğal gün ışığından faydalanan bir açık planlı bir mekana dönüştürüldüğüne tanık olacağız. Mutfak ile oturma odası arasında yıkılan ve açık planlı hale getirilen bir mutfağın ne kadar büyük bir fark yarattığını görünce sizler de küçük evler için neden her zaman açık planlı yaşam alanlarını tavsiye ettiğimizi çok iyi anlayacaksınız.
Mutfak ile oturma odası arasında yer alan duvarın mutfak kapısı olan kısmının tamamı ve yan dubarının da yarısından fazlası yıktırılmış ve böylece mutfak ile oturma odası açık planlı bir yaşam alanına dönüştürülmüş. Oturma odasının zemininde yer alan koyu renkli laminant parke olduğu gibi bırakılarak açık renkler ile şık bir kontrast oluşturmuş.
Mutfak duvarının açılan kısmı sayesinde yalnızca mutfak değil, oturma odası da daha ferah bir hale gelmiş. Firmanın proje sayfasına göz attığımızda, bu alan için birbirinden farklı birkaç tasarımın yapıldığını ve nihayet, fotoğrafta görmüş olduğumuz bu tasarımın uygulandığını anlıyoruz. İki adet bar taburesi ile kombine edilen kahvaltı tezgahında ahşap yüzey tercih edilmiş.
’Yüksek tezgahlar için en güzel bar tipi sandalye modelleri’ başlıklı yazımızda farklı bar tabure ve sandalye modelleri görebilirsiniz.
Mutfak duvarının oturma odasına bakan kısmının bir yanı ise gömme kitaplık olarak değerlendirilmiş. Kitaplığın alt kısmında ise kapaklı bir depolama alanı bulunuyor. Bu kısım aynı zamanda evin antresi olduğu için, ceketleri asmak üzere bir adet de modern görünümlü giysi askısı yerleştirilmiş, bu nedenle kapalı olan dolabın ayakkabılık olabileceğini konusunda fikir yürütebiliriz.
Açık planlı yaşam alanının mutfak ile oturma odası arasında kalan kısma dört kişilik yemek masası yerleştirilmiş. Eames'in ikonik plastik sandalyeleri ile kombine edilen ahşap yemek masası mekanın ruhunu yansıtır vaziyette: Modern, konforlu, stil sahibi ve şık…
Bu yazımızda güzel, akıllıca bir planlama sayesinde bu küçük alanın, ev sahiplerinin her türlü ihtiyacını karşılayan, kullanışlı bir alana dönüştürülmesine tanık olduk. Benzer örnekler için homify Dergi sayfalarımızı gezebilir ve ihtiyacınız olan ilham ve ipuçlarına bu sayfalarda rastlayabilirsiniz.